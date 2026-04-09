Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

А пелативният съд в София взе окончателно решение да остави зад решетките шейх Халед Зайед Алнахян. Гражданинът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще прекара в ареста до 40 дни, докато се реши въпросът с неговата екстрадиция.

Защо е издирван шейхът?

Халед Алнахян се оказа в центъра на международна криминална драма, след като името му попадна в „червения бюлетин“ на Интерпол. Искането за неговото задържане идва директно от Абу Даби. Оказва се, че в родината си той вече има влязла в сила присъда от лятото на 2017 г.

Шейхът е осъден от съда в Дубай за престъпление, описано като „злоупотреба с доверие“. Наказанието му не е малко – 6 месеца затвор и огромна парична глоба в размер на над 20,7 милиона дирхама (което се равнява на повече от 4,8 милиона евро).

Какво се случи в българския съд?

Днес столичните магистрати потвърдиха решението на първата инстанция, че шейхът не трябва да излиза на свобода. Основните опасения са, че той няма постоянен адрес у нас и лесно би могъл да се укрие, въпреки наложената му забрана да напуска България.

Интересен детайл е, че престъплението, за което е осъден в ОАЕ, има своя еквивалент и в нашия Наказателен кодекс – най-вече като присвояване или злоупотреба, което също се наказва с лишаване от свобода в България.

Какво следва оттук нататък?

Шейх Халед Алнахян беше задържан у нас в началото на април 2026 г. Към момента той има забрана да пресича границата ни, докато тече процедурата по екстрадиция. Предстои държавното обвинение и съдът да преценят дали и кога той ще бъде предаден на властите в Обединените арабски емирства, за да излежи присъдата си и да плати милионната глоба.

Защитата на шейха се опита да изтъкне, че давността на наказанието му е изтекла, но съдът не прие този аргумент, подчертавайки, че бюлетинът на Интерпол е съвсем нов – от декември 2025 г., което само по себе си доказва, че властите в родината му все още активно го търсят.