Арабски шейх остава в българския арест: Дължи милиони в родината си

Софийският апелативен съд остави в ареста шейх Алнахян, издирван от Интерпол за финансови престъпления. Магистратите отхвърлиха доводите на защитата за изтекла давност и приеха, че липсата на адрес у нас създава реален риск чужденецът да се укрие

Обновена преди 1 час / 9 април 2026, 12:40
А пелативният съд в София взе окончателно решение да остави зад решетките шейх Халед Зайед Алнахян. Гражданинът на Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще прекара в ареста до 40 дни, докато се реши въпросът с неговата екстрадиция.

Защо е издирван шейхът?

Халед Алнахян се оказа в центъра на международна криминална драма, след като името му попадна в „червения бюлетин“ на Интерпол. Искането за неговото задържане идва директно от Абу Даби. Оказва се, че в родината си той вече има влязла в сила присъда от лятото на 2017 г.

Шейхът е осъден от съда в Дубай за престъпление, описано като „злоупотреба с доверие“. Наказанието му не е малко – 6 месеца затвор и огромна парична глоба в размер на над 20,7 милиона дирхама (което се равнява на повече от 4,8 милиона евро).

Какво се случи в българския съд?

Днес столичните магистрати потвърдиха решението на първата инстанция, че шейхът не трябва да излиза на свобода. Основните опасения са, че той няма постоянен адрес у нас и лесно би могъл да се укрие, въпреки наложената му забрана да напуска България.

Интересен детайл е, че престъплението, за което е осъден в ОАЕ, има своя еквивалент и в нашия Наказателен кодекс – най-вече като присвояване или злоупотреба, което също се наказва с лишаване от свобода в България.

Какво следва оттук нататък?

Шейх Халед Алнахян беше задържан у нас в началото на април 2026 г. Към момента той има забрана да пресича границата ни, докато тече процедурата по екстрадиция. Предстои държавното обвинение и съдът да преценят дали и кога той ще бъде предаден на властите в Обединените арабски емирства, за да излежи присъдата си и да плати милионната глоба.

Защитата на шейха се опита да изтъкне, че давността на наказанието му е изтекла, но съдът не прие този аргумент, подчертавайки, че бюлетинът на Интерпол е съвсем нов – от декември 2025 г., което само по себе си доказва, че властите в родината му все още активно го търсят.

Шейх Халед Алнахян Арест Интерпол Обединени арабски емирства Финансови престъпления Екстрадиция Софийски съд Управляваща фамилия България Червена бюлетина
Мащабно проучване върху 100 милиона души показва, че несемейните мъже и жени са изложени на до 85% по-висок риск от рак. Учените откриват връзка между семейния статус и честотата на заболяването, особено при форми, които са напълно предотвратими

Действията на Израел поставят под сериозно напрежение примирието между САЩ и Иран, заяви Кая Калас

Зендая и Сидни Суини демонстрираха хладно отношение на премиерата на „Еуфория" заради слухове за любовен триъгълник с Том Холанд и политически различия, въпреки опитите на техните екипи да отрекат предполагаемата вражда между актрисите

По данни на прокуратурата количеството е близо 39,7 килограма коноп

Макар и в познатия си вид приказката да е доста мрачна – включваща изоставяне, опити за канибализъм, робство и убийство – нейният действителен произход е още по-ужасяващ

Защитата му поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство

Това съобщават от Столичната община

Министърът на енергетиката обяви параметрите на помощта за бизнеса и коментира проверките на сметките за ток

Ново изследване разкрива, че човечеството е надхвърлило капацитета на Земята, а оптималното население е едва 2,5 млрд. души. Учените предупреждават, че зависимостта от изкопаеми горива само изкуствено отлага неизбежния сблъсък с ресурсите на планетата

Актрисата от култовата поредица „Супермен" е починала вследствие на остър кардиопулмонален арест (внезапно спиране на сърцето)

Кой ще успее да опази територията си – гледайте тази неделя от 20:00 ч.

Решението е взето на заседание на Светия синод

Ударът е бил извършен през изминалата нощ в ливанската столица Бейрут

Хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на пациентка

Свят Преди 2 часа

Италиански хирурзи извадиха 10-сантиметров червей от окото на 62-годишна жена. Пациентката страдала от отоци, причинени от дирофилариоза – рядко паразитно заболяване, пренасяно от комари, чийто ареал се разширява заради промените в климата

Петер Марки-Зай каза, че изгряващият опозиционен лидер прави много от нещата, които той самият е направил грешно на изборите през 2022 г.

