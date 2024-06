Огнено бедствие: Силни ветрове разпалват горски пожар в Гърция

Г ръцките власти призоваха жителите днес да се евакуират от район в покрайнините на столицата Атина, където се разрази голям пожар, подхранван от силни ветрове, предаде Асошиейтед прес.

Противопожарните служби казаха, че над 40 пожарникари, подпомагани от шест противопожарни самолета, се опитват да овладеят стихията край Вари и Коропи – на около 30 километра южно от центъра на Атина.

Трафикът по магистралата от Коропи към Атина е преустановен, съобщи Ройтерс. Пламъците са обхванали склад и са се пренесли към пристанище за лодки и през поле със суха трева и маслинови дръвчета.

„Днес е много труден ден. На всеки 10 минути избухва нов пожар“, коментира говорителят на противопожарната служба Василис Ватракоджанис.

Деца на летни лагери са били евакуирани от три частни училища в Източна Атика като превантивна мярка заради горските пожари, отбелязва гръцкият вестник „Катимерини“. Клуб по конна езда във Вари също е бил евакуиран, а конете са били преместени в Маркопуло.

Според изданието огънят, който е избухнал днес следобед, е погълнал най-малко две къщи. Изпратени са предупреждения за евакуация до жителите на две околни села.

Десетки горски пожари се разразиха в Гърция в последните дни на фона на високи летни температури, но те бяха потушени преди да причинят значими щети. Над 40 пожара избухнаха из цялата страна вчера според данни на гръцките противопожарни служби.

По-широкият район около Атина бе обявен за район с висок риск от горски пожари в сряда и четвъртък.

