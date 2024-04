Опустошителни пожари и наводнения: Какво става с климата в Гърция

К адри на опустошителни пожари и наводнения от Гърция обиколиха света през 2023. И тази година нещата не изглеждат добре.

Пожарите започнаха още през март. Какво става с климата в Гърция? Ще стане ли това лято по-лошо? Отговорите на тези въпроси търси Deutsche Welle .

През деня въздухът се оцветява първо в жълто, след това в оранжево, а при залез слънце изглежда, сякаш небето гори. Хиляди тонове пясък от Сахара, пренесени в Гърция от южните ветрове, превърнаха страната в декор за научнофантастичен филм. Жителите на Атина никога не са виждали нещо подобно. Изглеждаше страшно, но същевременно и очарователно. И не съвсем безобидно: много хора имаха проблеми с дишането и се наложи да търсят спешна помощ в болниците.

Социалните мрежи се взривиха: апокалиптичните кадри от Атина обиколиха света. Но това пренасяне на пустинен прах в атмосферата не е нещо ново. Необичайни този път бяха само мащабът и продължителността на явлението: дори седмица по-късно прахът не е изчезнал напълно. А метеоролозите предупреждават, че подобни събития може да зачестят в бъдеще.

Христос Зерефос, ръководител на Атинската академия и пълномощник за климатичните промени, подчертава, че подобни природни явления не само ще зачестяват, но и ще стават все по-интензивни. Въпреки това той успокоява, че пясък от Сахара е стигал до Европа още откакто съществува Средиземно море. Сега явлението се дължеше на ветрове от Либия и Чад, които пренесоха пустинен прах през морето. На арабски език то се нарича "хамсин" - думата означава "петдесет" и описва броя на дните, през които може да духа такъв сух пустинен вятър. На всеки няколко години се образуват огромни облаци прах, които понякога стигат чак до Англия.

Средиземноморието е прегрято

Според метеоролозите обаче истинският проблем не е пясъкът от Сахара, а прегряването на Средиземно море. По-специално в източната му част температурата на морската повърхност е с два градуса по Целзий по-висока от измерената през последните сто години.

Климатичната криза не е от вчера, но гръцката общественост почти не ѝ обръща внимание. Хората си спомнят за нея само когато някъде избухнат пожари, какъвто беше случаят през лятото на 2023, или когато ги споходят екстремни валежи и наводнения.

Много гърци са доволни, че тази зима беше топла, което им позволи да намалят разходите си за отопление. Но пък това издърпа напред пожароопасния сезон, който тази година започна много по-рано от обикновено.

Горски пожари още през март

Първите за сезона горски пожари избухнаха в края на март в Пиерия, недалеч от планината Олимп в Северна Гърция. Потушаването им отне повече от седмица. Но и като цяло: за първи път толкова рано (през март) в Гърция са регистрирани общо дванайсет големи пожара. Обикновено това не се случва преди края на май.

В началото на април край Ласити на остров Крит избухна голям пожар, вероятно причинен от умишлен палеж. Изгоряха няколко хиляди хектара гори и земеделска земя. Чак след това бяха предприети превантивни мерки, включващи и ограничения за Крит и островите в Южно и Северно Егейско море, като забрана за паленето на огън на открито, особено в селските райони, високи глоби и дори арест за нарушителите.

Но следващият голям пожар не закъсня: на 22 април се запали гора на остров Парос, а ветрове със сила до 8 по скалата на Бофорт затрудниха пожарникарите при потушаването на пожара. В района на Егейско море ситуацията остава критична, а силните ветрове, високите температури и недостатъчните валежи затрудняват борбата с пожарите.

При посещението си в Канада миналия месец министър-председателят Кириакос Мицотакис поръча седем нови противопожарни самолета Canadair DHC-515. Но ще мине време преди тези машини да влязат в действие - първо те трябва да бъдат произведени, оборудвани и да стигнат до Гърция. Проблемът обаче е по-дълбок: изглежда гръцките власти не са се поучили много от собствените си грешки и провали в миналото, защото продължават да се хвърлят повече пари за гасенето на горски пожари, а не за превенция, тоест за предотвратяването им.

A man was convicted of involuntary arson on Monday for his role in Greece's deadliest wildfire in memory, and five former fire officials found guilty of misdemeanours linked to their response to the 2018 blaze, judicial sources said. https://t.co/2fdLG2PohB