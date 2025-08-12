Свят

Огнен ад в Черна гора, страната поиска международна помощ

Пожарникарите се бориха с пожарите цяла нощ

Обновена преди 1 час / 12 август 2025, 07:45
Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията
Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп
Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия

Калас: ЕС подготвя 19-и пакет санкции срещу Русия
Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ
Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната
Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като

Тръмп определи предстоящата си среща с Путин като "проучвателна"
Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия

Код червено: Рекордна гореща вълна обхвана Франция и Германия
Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

О гнен ад на няколко места в Черна гора. Пожарникарите се бориха с огнената стихия цяла нощ, съобщи националната черногорска телевизия РТЦГ. 

Пожари избухнаха в столицата Подгорица, втория по големина черногорски град Никшич, Биело Поле в Северна Черна гора, Чан и Булярица на адриатическото крайбрежие. Най-критична беше ситуацията в Булярица и Чан. 

Всички обекти, които бяха застрашени снощи, в момента са извън опасност, каза генералният директор на Дирекцията за защита и спасяване Миодраг Бешович.

Той добави, че в Подгорица са пристигнали пожарникари от други краища на Черна гора и че гасенето на пожара се затруднява от силните ветрове, които според прогнозите ще продължат да духат и днес. 

От вчера в Подгорица се диша трудно, след като предходната нощ и снощи избухнаха големи пожари в столицата и околността. Мирис на изгоряло се носи над целия район, а пожарникарите се бориха с пламъците цяла нощ, но силният вятър затруднява гасенето.

През изминалата нощ ситуацията беше драматична в Пипери и Рогами, край Подгорица, където огънят достигна до къщи, няколко семейства бяха евакуирани. Няма пострадали, но има значителни материални щети. Пипери е без вода и електричество тази сутрин.

Черна гора ще поиска международна помощ за справянето с горските пожари, избухнали на няколко места в страната, съобщават черногорските медии.

Правителството разреши вчера на Министерството на вътрешните работи да поиска международна помощ по въздух чрез Евроатлантическия център за координиране на реагирането при бедствия на НАТО (EADRCC), Механизмът за гражданска защита на ЕС и двустранни споразумения, уточнява черногорското издание "Виести".

В съобщение на Министерството на вътрешните работи от вчера се посочва, че Черна гора се сблъсква с интензивни горски пожари на няколко места в страната и според оценка на ведомството сухопътните и въздушни ресурси, които са на разположение, не са достатъчни за ефективно справяне с огнената стихия.

Сърбия изпрати вчера в помощ на черногорките пожарникари седем души и многоцелеви хеликоптер руско производство "Камов". Днес се очаква в борбата с пламъците да се включи и хърватски противопожарен самолет "Канадеър" (Canadair). 

Черна гора за последно поиска помощ за гасене на пожари чрез Евроатлантическия център за координация на реагирането при бедствия (EADRCC) на НАТО през 2017 г., отбелязва Радио Свободна Европа. Пет държави ѝ се притекоха на помощ тогава - Украйна, Швейцария, Израел, Хърватия и България.

Източник: София Ангелова, БТА    
Последвайте ни
9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

9-месечно бебе и трима възрастни пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград

Непознатата история на неандерталците

Непознатата история на неандерталците

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Пожар избухна след самолетна катастрофа в САЩ, има ранени

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

Годежният пръстен на Джорджина от Роналдо може да струва 5 млн. долара, оценяват експерти

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

България Преди 19 минути

Количеството е повече от 300 килограма

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

България Преди 25 минути

Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

„Чакай да те докосна за късмет!“: Как един млад българин върна към живот професията коминочистач

България Преди 1 час

Веселин е само на 36 години, но вече се е превърнал в най-младия лицензиран коминочистач в България

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Италиански спортист почина след колапс на Световните игри по ориентиране

Свят Преди 1 час

29-годишният спортист беше открит в безсъзнание от организаторите по време на дисциплината по ориентиране

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Колко често е нормално? Експерт разкрива истината за интимността във връзката

Любопитно Преди 1 час

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

Митов: Над 1000 пожара за седмица, 330 от тях са умишлени или по невнимание

България Преди 2 часа

Военнослужещи от Сухопътните войски и хеликоптер с екипаж на ВВС участват и днес в гасенето на пожарите в Пирин и Община Сунгурларе

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Горските пожари, бушуващи в Испания, взеха жертва

Свят Преди 2 часа

Мъж е починал в резултат на изгаряния

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

Четирима ранени след катастрофа край Луковит

България Преди 2 часа

Зад волана бил 20-годишен младеж

<p>Биберони за възрастни &ndash; най-новият хит в Китай</p>

Биберони за възрастни – най-новият хит в Китай

Любопитно Преди 2 часа

Много магазини казват, че залъгалките за възрастни предлагат облекчаване на стреса и помагат за съня

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Сенегал през моите очи: Пътешествие в сърцето на Африка

Свят Преди 2 часа

Култура, история и съвременен живот в страната на баобабите и океана

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

В търсене на свободата в новата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 3 часа

Гласуването е активно, а всички участници в него могат да спечелят награди

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Ето колко е средната заплата през второто тримесечие на 2025 г.

Пари Преди 3 часа

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%

<p>Мощно земетресение в Тихоокеанския&nbsp;&bdquo;Огнен пръстен&ldquo;&nbsp;</p>

Мощно земетресение в Тихоокеанския „Огнен пръстен“

Свят Преди 3 часа

За момента няма съобщения за жертви или щети

Снимката е илюстративна

Ритане, скубане, шамари: Брутална агресия между деца в Кула

България Преди 3 часа

Случката се разиграла на детска площадка в града

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Непал предлага безплатни изкачвания до 97 върха

Свят Преди 3 часа

Това решение идва на фона на повишение на таксите за разрешително за изкачване на Еверест

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

17-годишно момче загина след удар с мотоциклет в електрически стълб

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал край Радомир, младежът бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Странностите на крал Чарлз, които са много трудни за изпълнение

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца

Edna.bg

Пламен Андреев: Аз съм модерен вратар, който чете играта, няма да допускам много голове

Gong.bg

Грийлиш със сериозни финансови отстъпки, за да осъществи транфера в Евертън

Gong.bg

Засякоха автомобил с 203 км/ч на АМ „Струма“

Nova.bg

Жълт код: Опасно горещото време продължава и в сряда

Nova.bg