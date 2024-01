"Очите му са насочени право към мен": Крокодил нападна мъж в Австралия

Р ибар изпадна в шок, след като голям крокодил се хвърли върху лодката му с широко отворени челюсти в Австралия.

Инцидентът е станал в Джейн Крийк - поток североизточно от Маккей в Куинсланд в края на декември. Мъжът е идентифициран от ABC News като 45-годишният Ричард Брукман, местен жител, който е ловял риба. Той бил във водата около четири часа, когато в 10 часа сутринта местно време забелязал крокодил, който плувал към малката му алуминиева лодка.

Брукман казва пред ABC, че е имал „зловещо усещане“, че го наблюдават: „Включих фара и трябваше да погледна нагоре към рекичката и ето тези очи, които са насочени право към мен", разказва за зловещото си преживяване мъжът пред репортерите.

Брукман изчислил, че крокодилът е дълъг около 4 метра, докато неговата лодка е била дълга 3 метра.

Рибарят се придвижил до задната част на тенекията, за да запали двигателя, но крокодилът внезапно скочил във въздуха.

„Крокодилът заплува под лодката, след което се обърна и се хвърли нагоре, директно в плавателния съд с широко отворени челюсти“, казва Джейн Бърнс, старши служител по дивата природа в Министерството на околната среда, науката и иновациите на Куинсланд (DESI).

„След това човекът скочил върху крокодила, за да стигне до носа на лодката и да извади котвата, а крокодилът се завъртял и паднал обратно във водата, огъвайки страните на плавателния съд“, допълва Бърнс.

