"Оцеляхме като по чудо": Българин разказва за бурята в Истанбул

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„Оцеляхме като по чудо. Бяхме в окото на бурята.” Това разказа пред NOVA Атанас Лазаров, който е бил в Истанбул по време на стихията.

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Лазаров посочва, че единия ден са се радвали на хубаво време, а на следващия неочаквано заваляло много силно. „Качихме се на такси и час и половина пътувахме до хотела. През това време магистралата се превърна в река", разказа той.

Когато стигнал с компанията си до хотела, видели, че в ресторанта има половин метър вода.

„Днес е доста по-спокойно. Градът се връща към своя обичаен ритъм", каза Атанас Лазаров.

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Най-обилните валежи от 84 години насам

Проливните дъждове в Истанбул започнаха в сряда и според властите са най-силните, регистрирани в града от започването на измерванията през 1942 г. насам. Улици, подлези и метростанции бяха наводнени, а коли бяха отнесени от водата. Затворени са 16 пътя, а на летищата „Истанбул" и „Сабиха Гьокчен" имаше смущения във въздушния трафик.

Загиналите са четирима, съобщава в. „Миллийет", цитиран от БТА. Последната жертва е мъж, чието тяло е открито в района на Бейкоз. Според турските медии той е паднал в кладенец, докато е помагал за отводняването на строителен обект на училище. Сред жертвите е и 14-годишно момче, ударено от ток във водата в района на Балат. Продължава лечението на седем души в болница, а издирваните са петима.

По данни на истанбулския управител Давут Гюл над 2700 души са били спасени. Заради бедствието училищата в провинцията бяха затворени в четвъртък и петък. Министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек обяви, че причините за наводнението ще бъдат разследвани.