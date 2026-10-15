Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението

Д окато токсичният смог продължава да се издига от горските пожари и торфищата в Индонезия, властите търсят експериментален начин за разсейване на мъглата, съобщава BBC.

В четвъртък бяха изпратени самолети, които да разпръснат гранули сух лед - твърд въглероден диоксид - във въздуха над провинция Южна Суматра, един от най-силно засегнатите от смога райони.

Източник: БТА/AP

Индонезия се бори с най-тежкия си сезон на горски пожари от десетилетие насам, тъй като необичайно силното явление Ел Ниньо засили сушата и направи пламъците по-трудни за потушаване.

На фона на все по-спешните опити за изчистване на опасния въздух, властите в Индонезия и съседна Малайзия се обърнаха към различни методи за промяна на времето.

Те включват засяване на облаци - техника, която ускорява естествения процес на кондензация на водните пари вътре в облаците чрез разпръскване на съединения като сребърен йодид за образуване на ледени кристали.

Властите провеждат такива операции от седмици.

Но изпитването със сух лед в четвъртък, което бе насочено към град Палембанг и околните райони, е различно.

Източник: БТА/AP

Вместо да взаимодейства с облаците, за да предизвика дъжд, сухият лед има за цел да „разгради“ смога в ниската атмосфера, „така че той да се издигне нагоре“, заяви Дудунг Абдурахман, координиращ министър по политическите въпроси и сигурността.

„Ако това изпитване бъде успешно, ще продължим и в други райони, които са в центъра на смога, като Централен Калимантан и околностите му“, заяви Дудунг Абдурахман.

Изпитването ще включва 1,5 тона сух лед, съобщават властите.

Индонезийският президент Прабово Субианто призова агенциите да засилят усилията си за потушаване на горските пожари и за смекчаване на въздействието от токсичния смог, издигащ се от горещите точки.

Нови операции по засяване на облаци също трябва да се проведат в Централен Калимантан - друг засегнат от смога район - в четвъртък и петък.

Междувременно пожарникарите на терен продължават да се борят с излезлите извън контрол пламъци, а властите са разположили десетки хеликоптери за потушаване на пожарите - въпреки че тези операции понякога са били прекъсвани от лошата видимост в смога.

Жителите в целия Калимантан и Южна Суматра понасят най-тежкия удар от токсичния смог, като въздухът в много градове е придобил прашен кехлибарен цвят.

Замърсителите са преминали и през границите към съседните Сингапур и Малайзия, което поражда безпокойство за общественото здраве, тъй като показателите за качеството на въздуха се покачват до нездравословни нива.

В части от Малайзия с особено задимен въздух - включително столицата Куала Лумпур и град Джохор Бахру, близо до Сингапур - местните власти са провели свои собствени операции по засяване на облаци.

Миналия месец Индонезия даде разрешение на малайзийските агенции да навлязат във въздушното ѝ пространство за операции по засяване на облаци по общата граница между двете страни.

Повече от един милион горещи точки на горски пожари са регистрирани в Индонезия тази година, изгаряйки близо 900 000 хектара земя, според независимата платформа за мониторинг на горите Nusantara Atlas.

Голяма част от общественото недоволство е насочено към земеделските компании, които изгарят растителност като евтин начин за разчистване на големи площи земя.

Индонезийската полиция е посочила над 200 лица и девет компании като заподозрени във връзка с пожарите.