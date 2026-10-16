Свят

Хутите обстреляха с ракети президентския комплекс в йеменския град Аден, има загинали

Петима души от охраната бяха убити, след като подкрепяните от Техеран бунтовници хути изстреляха ракети по президентския дворец „Маашик“ в Аден. Саудитска Арабия обвини Иран в пряко подклаждане на ескалиращия военен конфликт в страната

Стела Христова Стела Христова

16 октомври 2026, 08:53

"Оцеляхме като по чудо": Българин разказва за бурята в Истанбул
ЕС обсъжда подкрепата за Украйна и пътя ѝ към членство

ЕС обсъжда подкрепата за Украйна и пътя ѝ към членство
Обвинения в изтезания и наркотрафик: Мадуро и съпругата му се изправиха пред съда в Ню Йорк

Обвинения в изтезания и наркотрафик: Мадуро и съпругата му се изправиха пред съда в Ню Йорк
Огън, сълзотворен газ и сблъсъци: Дипломат пострада при протестите в Албания

Огън, сълзотворен газ и сблъсъци: Дипломат пострада при протестите в Албания
Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението

Ужасът от токсичния смог: Индонезия хвърля тонове сух лед от небето, за да спаси населението
Марк Рюте след срещата с Радев и Дан: НАТО засилва защитата от дронове в Черно море

Марк Рюте след срещата с Радев и Дан: НАТО засилва защитата от дронове в Черно море
Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна
„Не мисля, че диша“: Публикуваха разтърсващото обаждане до 911 за Хейдън Пенетиър

„Не мисля, че диша“: Публикуваха разтърсващото обаждане до 911 за Хейдън Пенетиър

П одкрепяната от Иран милиция на хутите обстреля с ракети централата на йеменското правителство в четвъртък, съобщиха официални лица, след като Саудитска Арабия обвини Техеран в подклаждане на ескалиращата война в страната, пише The New York Times.

Премиерът Шайеа ал-Зандани заяви в официално съобщение, че хутите са атакували двореца „Маашик“ в Аден, въпреки че не е ясно дали той е присъствал на място по време на удара. Ал-Зандани е невредим, но петима души от неговата охрана са загинали, потвърди в социалните мрежи йеменският министър на информацията Моамар ал-Еряни.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват гъст дим, издигащ се от района на президентския дворец в Аден. Точният мащаб на щетите по сградите в дворцовия комплекс не се вижда от кадрите, но стълбовете дим се забелязват от разстояние над една миля.

Аден е временно седалище на международно признатото правителство на Йемен от 2015 г., след като хутите превзеха столицата Сана и принудиха кабинета да напусне града. Йеменското правителство, управлявано от осемчленен президентски съвет, от години действа от саудитската столица Рияд.

През последните седмици саудитски военни самолети осигуряват въздушна подкрепа за правителствените сили, докато те се бият с хутите в опит да си върнат стратегически територии край Червено море.

Яхя Сари, военен говорител на бунтовниците, заяви в социалните мрежи, че групировката е атакувала „щаба на военните операции на саудитския враг в Аден“.

Сраженията в Йемен все повече прерастват в удари на саудитска територия, засягайки ключова инфраструктура и петролни съоръжения, което допълнително разширява регионалните последици от конфликта между САЩ и Иран – основният поддръжник на хутите.

Райед Кримли, заместник-министър на външните работи на Саудитска Арабия по въпросите на публичната дипломация, заяви пред журналисти, че Иран е подтикнал последната ескалация в Йемен и продължава „да въоръжава, обучава и подкрепя хутите“, се казва в официално съобщение на министерството. На запитване за коментар от иранското посолство в Лондон заявиха, че представително лице от Министерството на външните работи на Техеран ще даде отговор на по-късен етап.

Кримли допълни, че Саудитска Арабия наскоро е отправила покана към хутите за мирни преговори в Маскат, Оман, но групировката е отказала. Дайфулах ал-Шами, политическа фигура от средите на хутите, отрече това твърдение. „Ако Саудитска Арабия иска да излезе от затруднението, в което сама се вкара, трябва незабавно да прекрати блокадата и агресията си срещу йеменския народ“, посочи той в заявление.

В събота хутите извършиха най-смъртоносната си атака срещу саудитското кралство до момента, пораждайки главното летище в Рияд с крилата ракета и причинявайки смъртта на най-малко 13 души.

Генерал-майор Турки ал-Малики, говорител на водената от Саудитска Арабия военна коалиция в Йемен, заяви на пресконференция, че хутите са се превърнали в първата подобна милиция, сдобила се с балистични ракети, дронове камикадзе и катери с експлозиви – оръжия, които според него групировката е получила „с помощта на регионални сили“. Саудитските власти традиционно използват тази формула като директен намек за Иран.

По думите му от юли насам хутите са изстреляли над 100 балистични ракети и над 1100 дрона срещу Саудитска Арабия, поразявайки летища в Рияд и други градове в южните и източните части на страната. Всички тези атаки са отнели живота на 19 души и са ранили близо 400, уточни той.

Хутите от своя страна редовно обвиняват Саудитска Арабия в удари срещу гражданска инфраструктура в Йемен. Миналата седмица свързани с групировката медии обвиниха саудитските сили в бомбардировки на летището в Сана. Във вторник саудитски въздушни удари по петролно съоръжение в контролираното от бунтовниците пристанище Ходейда отнеха живота на най-малко двама души, съобщи говорител на управляваното от хутите здравно министерство.

Редактор: Стела Христова
Война в Йемен Хути Саудитска Арабия Иран Аден Ракетна атака Конфликт в Близкия изток Ескалация на конфликта
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

Над 1 млрд. автомобилни чипа годишно: българският принос към технологичното бъдеще

biss.bg
Какво означава позата, в която спи котката ми

Какво означава позата, в която спи котката ми

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синдикатите на среща с финансовия министър, настояват за поне 10% ръст на доходите

Синдикатите на среща с финансовия министър, настояват за поне 10% ръст на доходите

България Преди 11 минути

Днес КНСБ организира и национален протест в София

Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“

Правят нов опит за изтеглянето на „Chelsea 3“

България Преди 16 минути

Корабът е на котва край Лозенец

Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим: Водата в него вероятно е използвана от Исус

Откриха 2000-годишен акведукт край Йерусалим: Водата в него вероятно е използвана от Исус

Любопитно Преди 36 минути

Археолози изровиха отлично запазен участък от древната водопроводна система, захранвала Храмовия хълм от времето на Втория храм

Шакира и Антонио де ла Руа

„Той е моята сродна душа“: Шакира с трогателно признание към бившия си Антонио де ла Руа

Любопитно Преди 38 минути

Колумбийската звезда Шакира завърши музикалната си резиденция в Испания с трогателно послание и специална снимка, с които изрази своята дълбока благодарност към аржентинския бизнесмен Антонио де ла Руа за ключовата му подкрепа зад кулисите

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Парите ни Преди 44 минути

„Спаси София“ иска изпълнители, които системно не си вършат работата, да бъдат отстранявани от следващи обществени поръчки

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

България Преди 53 минути

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

България Преди 58 минути

Юридически преглед на давностните срокове за задължения към банки, НАП, общини и комунални дружества след смъртта на длъжника

<p>&quot;Е, проработи&quot;: Мъск представи първата летяща Tesla</p>

"Е, проработи": Мъск представи новия Tesla Roadster, който може да лети

Любопитно Преди 1 час

Технологичният милиардер изуми света, демонстрирайки електромобил с ракетни двигатели от SpaceX, който прави акробатични преобръщания във въздуха и ускорява от 0 до 100 км/ч за под секунда

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Свят Преди 1 час

Новият разрив отразява суровата реалност за Украйна в битката ѝ за оцеляване: стремежът на Тръмп да намали политически пагубните енергийни разходи от своята война в Иран прави спечелването на собствената война за Украйна по-трудно и по-опасно

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

България Преди 1 час

Военният министър съобщи, че са изпратени писма до генералния секретар на Алианса и до върховния главнокомандващ на съюзническите сили

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Петър, Емил, Тома и Иван ще се борят за оставането си в надпреварата утре вечер

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Любопитно Преди 1 час

Актьорската легенда Ал Пачино ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос на американската актьорска гилдия SAG-AFTRA на официална церемония в Лос Анджелис през февруари 2027 г.

Били Джоел

Били Джоел спира концертите и шофирането заради мозъчно заболяване

Свят Преди 1 час

Легендарният изпълнител на „Piano Man“ следва стриктни медицински препоръки след поставената му диагноза, свързана с мозъка. Въпреки че в момента не може да шофира и да излиза пред публика, той се надява отново да се завърне на музикалната сцена

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"

България Преди 1 час

От партията заявиха, че са събрали подписите с подкрепата на ДБ и ГЕРБ и настояват разговорите да се проведат вторник

<p>Приеха важни промени,&nbsp;свързани с правата на пътниците в жп транспорта</p>

Железопътната администрация ще регистрира влаковете в общ европейски регистър

България Преди 1 час

Депутатите приеха промени в Закона за железопътния транспорт, с които се преминава към централизирано регистриране на превозните средства в ЕС. Измененията засягат и правата на пътниците с увреждания и намалена подвижност

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Технологии Преди 1 час

Компанията обеща, че ще адресира някои от най-досадните проблеми и недостатъци на операционната система, като вече е готова да започне реализацията с поредица актуализации, включително и за някои от вградените приложения на платформата

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Новата ера в „Анатомията на Грей“: VIP лукс и неочакван шеф променят всичко

Edna.bg

Евгени Генчев на гости в дома на Микеле Мороне в Милано

Edna.bg

България е поискала от НАТО бойна авиация, ракетни комплекси и антидрон системи

Nova.bg

Откриха тялото на завързан и удушен 21-годишен мъж в река край Харманли

Nova.bg