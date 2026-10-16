Хутите обстреляха с ракети президентския комплекс в йеменския град Аден, има загинали

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П одкрепяната от Иран милиция на хутите обстреля с ракети централата на йеменското правителство в четвъртък, съобщиха официални лица, след като Саудитска Арабия обвини Техеран в подклаждане на ескалиращата война в страната, пише The New York Times.

Премиерът Шайеа ал-Зандани заяви в официално съобщение, че хутите са атакували двореца „Маашик“ в Аден, въпреки че не е ясно дали той е присъствал на място по време на удара. Ал-Зандани е невредим, но петима души от неговата охрана са загинали, потвърди в социалните мрежи йеменският министър на информацията Моамар ал-Еряни.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват гъст дим, издигащ се от района на президентския дворец в Аден. Точният мащаб на щетите по сградите в дворцовия комплекс не се вижда от кадрите, но стълбовете дим се забелязват от разстояние над една миля.

Yemen’s internationally recognised government says cabinet members have survived a Houthi attack on the presidential palace in Aden. The Houthis launched several missiles at the al-Maashiq palace, killing two of the prime minister’s security guards. https://t.co/D8ap44vvzz — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 15, 2026

Аден е временно седалище на международно признатото правителство на Йемен от 2015 г., след като хутите превзеха столицата Сана и принудиха кабинета да напусне града. Йеменското правителство, управлявано от осемчленен президентски съвет, от години действа от саудитската столица Рияд.

През последните седмици саудитски военни самолети осигуряват въздушна подкрепа за правителствените сили, докато те се бият с хутите в опит да си върнат стратегически територии край Червено море.

Яхя Сари, военен говорител на бунтовниците, заяви в социалните мрежи, че групировката е атакувала „щаба на военните операции на саудитския враг в Аден“.

Сраженията в Йемен все повече прерастват в удари на саудитска територия, засягайки ключова инфраструктура и петролни съоръжения, което допълнително разширява регионалните последици от конфликта между САЩ и Иран – основният поддръжник на хутите.

Райед Кримли, заместник-министър на външните работи на Саудитска Арабия по въпросите на публичната дипломация, заяви пред журналисти, че Иран е подтикнал последната ескалация в Йемен и продължава „да въоръжава, обучава и подкрепя хутите“, се казва в официално съобщение на министерството. На запитване за коментар от иранското посолство в Лондон заявиха, че представително лице от Министерството на външните работи на Техеран ще даде отговор на по-късен етап.

Кримли допълни, че Саудитска Арабия наскоро е отправила покана към хутите за мирни преговори в Маскат, Оман, но групировката е отказала. Дайфулах ал-Шами, политическа фигура от средите на хутите, отрече това твърдение. „Ако Саудитска Арабия иска да излезе от затруднението, в което сама се вкара, трябва незабавно да прекрати блокадата и агресията си срещу йеменския народ“, посочи той в заявление.

В събота хутите извършиха най-смъртоносната си атака срещу саудитското кралство до момента, пораждайки главното летище в Рияд с крилата ракета и причинявайки смъртта на най-малко 13 души.

#Yemeni Prime Minister and Government Members Survive #Houthi Missile Attack on Maashiq Palace in #Aden https://t.co/v0d0cuJC0a https://t.co/cTgvUlA2hW — Yemen Monitor-EN (@YeMonitorEN) October 15, 2026

Генерал-майор Турки ал-Малики, говорител на водената от Саудитска Арабия военна коалиция в Йемен, заяви на пресконференция, че хутите са се превърнали в първата подобна милиция, сдобила се с балистични ракети, дронове камикадзе и катери с експлозиви – оръжия, които според него групировката е получила „с помощта на регионални сили“. Саудитските власти традиционно използват тази формула като директен намек за Иран.

По думите му от юли насам хутите са изстреляли над 100 балистични ракети и над 1100 дрона срещу Саудитска Арабия, поразявайки летища в Рияд и други градове в южните и източните части на страната. Всички тези атаки са отнели живота на 19 души и са ранили близо 400, уточни той.

Хутите от своя страна редовно обвиняват Саудитска Арабия в удари срещу гражданска инфраструктура в Йемен. Миналата седмица свързани с групировката медии обвиниха саудитските сили в бомбардировки на летището в Сана. Във вторник саудитски въздушни удари по петролно съоръжение в контролираното от бунтовниците пристанище Ходейда отнеха живота на най-малко двама души, съобщи говорител на управляваното от хутите здравно министерство.