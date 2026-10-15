Свят

Огън, сълзотворен газ и сблъсъци: Дипломат пострада при протестите в Албания

Студенти и ученици протестират срещу условията в университетите, високите разходи за образование и слабите перспективи за работа

15 октомври 2026, 15:24
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  • Протестите в Тирана заради проблеми във висшето образование прераснаха в сблъсъци, при които има ранени и задържани; пострадал е и австрийски дипломат.
  • Премиерът Еди Рама отказва да подаде оставка, но заявява готовност за диалог с протестиращите.
  • Демонстрациите доведоха до палежи и щети по институции и бизнеси, а САЩ предупредиха гражданите си за опасностите в столицата.

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Служител на австрийското посолство в Албания е пострадал по време на протестите и сблъсъците в столицата Тирана, съобщиха местни медии.

По информация на VNA дипломатът е получил нараняване на ръката и е потърсил медицинска помощ в Университетския болничен център „Майка Тереза“.

На фона на напрежението американското посолство в Тирана отправи предупреждение към гражданите на САЩ заради сблъсъците в района на улица „Дуръс“ и площад „Скендербег“.

В съобщението си от 13 октомври дипломатическата мисия предупреди, че демонстрациите могат да обхванат и други райони около правителствени сгради.

Посолството обърна внимание и на засиленото полицейско присъствие, възможното затваряне на пътни участъци и ограниченията на движението в албанската столица.

На фона на продължаващите вече трети ден протести в албанската столица Тирана, премиерът на Албания Еди Рама заяви в интервю за Ройтерс, че няма да подаде оставка под натиска на демонстрациите, нито да позволи насилието да отклони европейския път на страната му. 

Протестите са предизвикани, според организаторите им, от лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование, слабата финансова подкрепа и лоши перспективи за работа след дипломиране. В първия ден демонстранти се събраха пред сградата на албанското министерство на образованието, а в следобедните часове се стигна до ескалация на напрежението и сблъсъци между полиция и протестиращи, при които бяха ранени най-малко 20 души. Полицията задържа десетки протестиращи.

Вчера по обяд демонстранти отново се събраха пред министерството, а студенти и ученици от няколко учебни заведения бойкотираха учебните си занятия, за да се включат в протеста. По-късно през деня маскирани лица започнаха да къртят пътни знаци, метални заграждения и улични лампи, намиращи се около министерството, и успяха да влязат в двора му и да запалят един от офисите на приземния етаж на сградата. Полицията отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ. Информационният портал „Шчпитаря“ описа ситуацията като „10-часa на невиждани досега безредици в Тирана“, довели до хаос по улиците и нападения срещу сградите на осем институции, четири банки и десетки бизнеси. По време на демонстрациите се появиха и призиви за незабавната оставка на премиера Еди Рама и сформиране на техническо правителство. 

Днес демонстрациите в Тирана продължиха, като студенти и ученици отново бойкотираха учебните занятия и се събраха пред сградата на министерството на образованието, а албанският парламент отмени днешното си заседание заради планираните демонстрации. Към момента демонстрациите пред министерството продължават, като по информация на Асошиейтед прес, тази сутрин отново се е стигнало до сблъсъци между полиция и протестиращи, които започнали да хвърлят камъни и тежки предмети по министерството, в отговор на което органите на реда използвали водни оръдия и сълзотворен газ. 

„Що се отнася до призивите за моята оставка, правителствата се сменят чрез демократични избори. Миналата година имахме избори, не революция. Моята отговорност е да слушам, да се справям с легитимните притеснения и да продължа да движа Албания напред. Алтернативата би била предателство към албанците, които ми гласуваха доверие да завърша преговорите за членство на страната ни в Европейския съюз", заяви Рама пред Ройтерс. 

Той каза още, че е отворен за диалог с протестиращите, но подчерта, че „атакуването на институции, унищожаването на обществена собственост и застрашаването на обществената сигурност нямат нищо общо с легитимните искания на студентите". 

„Корупцията трябва да бъде поправена и, както самият ЕС наскоро потвърди, Албания се бори с нея както никога досега. Може би някои сили, у дома и в чужбина, не искат Албания да успее като един от водещите кандидати за членство в ЕС. Но няма да позволя насилието да отклони европейското бъдеще на Албания“, допълни още Рама. 

По-рано днес в свое обръщение, публикувано в социалните мрежи, албанският премиер обвини опозицията в страната за ескалацията на протестите в последните дни. 

Източник: БГНЕС, БТА    
Албания Тирана Протести Студенти Еди Рама Сблъсъци с полицията Насилие Висше образование Политическо напрежение Оставка
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