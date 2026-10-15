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Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

Военната модификация на Starlink бе разработена за Пентагона, но внезапният лимит в скоростта парализира украинските дронове и ПВО

15 октомври 2026, 12:58
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В незапното ограничаване на спътниковата мрежа, използвана от украинските въоръжени сили, постави в центъра на вниманието системата Starshield - военната версия на популярната интернет услуга Starlink на Илон Мъск, пише The Guardian.

Докато украинският президент Володимир Зеленски нарече ограничението „предателство“, което ще коства човешки животи, в международните среди все по-често се поставя въпросът: какво точно представлява Starshield, с какво се различава от Starlink и как промяната в правилата за ползване засяга отбраната на Украйна?

Какво е Starshield и каква е разликата със Starlink?

  • Starlink: Това е търговската мрежа за спътников интернет на SpaceX, използвана от милиони цивилни потребители по света. Според официалната политика на компанията Starlink е лицензиран единствено за цивилни и хуманитарни нужди, както и за отбранителни комуникации. Използването му за пряко водене на нападателни военни действия и като част от оръжейни системи е строго забранено.
  • Starshield: Специализирано военно и разузнавателно звено на SpaceX, създадено по договор за американското Министерство на отбраната (Пентагона). Starshield разчита на същата гигантска мрежа от над 11 000 спътника в ниска околоземна орбита, но предлага:
  1. Високо ниво на криптиране: Защита на чувствителни военни данни.
  2. Интеграция с оръжейни системи: Възможност за директно монтиране на сензори и приемници върху военна техника, включително безпилотни летателни апарати.

Илон Мъск за срива на Starshield в Украйна: Белият дом реши ограничението, не SpaceX

Как ограничението удря пряко Украйна?

Наложеното ограничение спира работата на терминалите при движение със скорост над 160 км/ч. Това решение нанася два критични удара върху украинската отбрана:

  • Парализа на атакуващите дронове: Украинската армия масово монтира приемници на Starshield в своите дронове със среден обсег за прецизно насочване зад фронтовата линия. При лимит от 160 км/ч тези машини стават практически неизползваеми.
  • Блокада на противовъздушната отбрана: За подкрепа на ПВО Украйна използва бързи прехващащи дронове срещу руските безпилотни „Шахед“. Тъй като „Шахед“-ите летят със скорост близо до 320 км/ч, новите ограничения правят невъзможно за украинските прихващачи да ги преследват и неутрализират във въздуха.

Кой носи отговорност за промяната?

Около контрола върху Starshield възникна сериозен спор. Илон Мъск категорично заяви, че SpaceX няма общо с наложените ограничения:

„Системите Starshield са собственост и се контролират от правителството на САЩ. Всички ограничения върху скоростта или използването се решават от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ“, заяви Мъск.

Въпреки че Белият дом запазва мълчание, редица анализатори свързват ограниченията с политическия натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп върху Киев да преустанови ударите срещу енергийната инфраструктура вътре в Русия.

За Украйна обаче резултатът остава един и същ - намалените възможности на Starshield поставят под пряка заплаха както операциите на фронта, така и защитата на цивилните градове от въздушни нападения.

Източник: The Guardian    
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