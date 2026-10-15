Какво представлява Starshield - военната мрежа на SpaceX, чието ограничение засегна Украйна

Диагнозата рак на папа Лъв шокира Ватикана - какво следва за папството?

В незапното ограничаване на спътниковата мрежа, използвана от украинските въоръжени сили, постави в центъра на вниманието системата Starshield - военната версия на популярната интернет услуга Starlink на Илон Мъск, пише The Guardian.

Докато украинският президент Володимир Зеленски нарече ограничението „предателство“, което ще коства човешки животи, в международните среди все по-често се поставя въпросът: какво точно представлява Starshield, с какво се различава от Starlink и как промяната в правилата за ползване засяга отбраната на Украйна?

⚡️🇺🇦🇺🇸🇷🇺 — Ukrainian authorities reported that unannounced speed restrictions on Starshield (Starlink’s military-grade service) disrupted military missions. Presidential adviser Serhiy Beskrestnov stated Ukraine’s Defense Forces received no warning, calling the timing “no coincidence.” A military source described the complications as “substantial,” affecting logistics, unmanned operations, and mid-range strikes. Ukraine learned of the limits via SpaceX customer support after operational issues arose; terminals lose connectivity to vehicles moving at 100 mph or faster, hindering interceptor drones, frontline logistics, and communications. — CNN / Politico / AFP Beskrestnov warned this undermines defenses against jet-powered Russian Shahed drones. Ukraine has raised the issue with US lawmakers and is coordinating with Washington, SpaceX, and NATO to test backup channels. Kyiv requested an explanation and restoration of capabilities under its contract (valid until mid-May 2027); no response was received. ➡️ These disruptions compound concerns over allied intelligence sharing. Politico reported that US President Donald Trump could cut off intelligence access or pressure Elon Musk to disable Starlink if President Volodymyr Zelensky resisted his demands, while noting a Russia-US diesel-supply agreement was particularly ill-timed ahead of winter. Zelensky told NPR that US command warned Kyiv of potential intelligence halts. However, Trump stated the US was still sharing intelligence and working to end the war. An anonymous US official told AFP that Washington’s intelligence-sharing policy had “not changed.” Conversely, a senior Ukrainian official accused Washington of “helping Russia” by failing to warn Kyiv of incoming attacks and slowing Starlink. NATO Secretary-General Mark Rutte confirmed Trump’s statement that intelligence sharing had not stopped. Musk criticized Zelensky on X regarding strikes on Russian fuel facilities. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Moscow had no further information on Starlink disruptions but was “carefully noting” changes in US support. ➡️ Separately, the Kremlin addressed Trump’s Sunday “energy ceasefire” announcement on Wednesday. Moscow questioned the proposal’s specifics but said work was continuing. Zelensky stated Russia had already violated the ceasefire with fresh strikes but declared Ukraine willing to abide by it if Moscow did the same. — Jack Straw (@JackStr42679640) October 14, 2026

Какво е Starshield и каква е разликата със Starlink?

Starlink: Това е търговската мрежа за спътников интернет на SpaceX, използвана от милиони цивилни потребители по света. Според официалната политика на компанията Starlink е лицензиран единствено за цивилни и хуманитарни нужди, както и за отбранителни комуникации. Използването му за пряко водене на нападателни военни действия и като част от оръжейни системи е строго забранено.

Това е търговската мрежа за спътников интернет на SpaceX, използвана от милиони цивилни потребители по света. Според официалната политика на компанията Starlink е лицензиран единствено за цивилни и хуманитарни нужди, както и за отбранителни комуникации. Използването му за пряко водене на нападателни военни действия и като част от оръжейни системи е строго забранено. Starshield: Специализирано военно и разузнавателно звено на SpaceX, създадено по договор за американското Министерство на отбраната (Пентагона). Starshield разчита на същата гигантска мрежа от над 11 000 спътника в ниска околоземна орбита, но предлага:

Високо ниво на криптиране: Защита на чувствителни военни данни. Интеграция с оръжейни системи: Възможност за директно монтиране на сензори и приемници върху военна техника, включително безпилотни летателни апарати.

Илон Мъск за срива на Starshield в Украйна: Белият дом реши ограничението, не SpaceX

Как ограничението удря пряко Украйна?

Наложеното ограничение спира работата на терминалите при движение със скорост над 160 км/ч. Това решение нанася два критични удара върху украинската отбрана:

Парализа на атакуващите дронове: Украинската армия масово монтира приемници на Starshield в своите дронове със среден обсег за прецизно насочване зад фронтовата линия. При лимит от 160 км/ч тези машини стават практически неизползваеми.

Украинската армия масово монтира приемници на Starshield в своите дронове със среден обсег за прецизно насочване зад фронтовата линия. При лимит от 160 км/ч тези машини стават практически неизползваеми. Блокада на противовъздушната отбрана: За подкрепа на ПВО Украйна използва бързи прехващащи дронове срещу руските безпилотни „Шахед“. Тъй като „Шахед“-ите летят със скорост близо до 320 км/ч, новите ограничения правят невъзможно за украинските прихващачи да ги преследват и неутрализират във въздуха.

Кой носи отговорност за промяната?

Около контрола върху Starshield възникна сериозен спор. Илон Мъск категорично заяви, че SpaceX няма общо с наложените ограничения:

„Системите Starshield са собственост и се контролират от правителството на САЩ. Всички ограничения върху скоростта или използването се решават от американските военни и в крайна сметка от президента на САЩ“, заяви Мъск.

Ukraine's ex-defense minister says Starlink is partly restored after surprise curbs. Attack and interceptor drones should fly again. Musk says limits on Starshield, SpaceX's military system, are set by the U.S. military and ultimately President Trump. https://t.co/dk2v4Zk11s — Meduza in English (@meduza_en) October 14, 2026

Въпреки че Белият дом запазва мълчание, редица анализатори свързват ограниченията с политическия натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп върху Киев да преустанови ударите срещу енергийната инфраструктура вътре в Русия.

За Украйна обаче резултатът остава един и същ - намалените възможности на Starshield поставят под пряка заплаха както операциите на фронта, така и защитата на цивилните градове от въздушни нападения.