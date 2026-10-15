България

Атаките срещу търговски кораби в Черно море: Как се развиха инцидентите от 5 октомври насам

Поредица от потънали и повредени плавателни съдове, загинали и изчезнали моряци доведе до спешни консултации между България, Румъния и НАТО

15 октомври 2026, 20:37
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П оредицата от нападения срещу търговски кораби край България и Румъния промени дневния ред на европейските лидери в Брюксел. Премиерът Румен Радев и румънският президент Никушор Дан напуснаха заседанието на Европейския съвет, за да проведат спешен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. След срещата стана ясно, че Алиансът свиква кризисно заседание, на което ще бъдат обсъдени възможните действия в отговор на атаките с дронове в Черно море.

Напрежението се засили след поредните удари срещу плавателни съдове край румънското крайбрежие.

Един от атакуваните кораби е танкерът „Яра Джей“, плаващ под флага на Коморските острови. Плавателният съд е бил на котва в румънски териториални води, когато е избухнал пожар. Румънските власти незабавно са изпратили изтребители и са предприели спасителна операция по море. Според председателя на Свободния съюз на моряците Адриан Михалчою нападението е извършено на около 8-10 морски мили от входа на пристанище Сулина, в района на външния рейд, предназначен за котвена стоянка. „Изглежда, че за първи път дори румънските териториални води вече не са безопасни“, коментира той.

Другият засегнат плавателен съд е „Уайн Трейдър“, който плава под флага на Сан Марино. Около 7 часа сутринта корабът е подал сигнал за бедствие.

При последвалата спасителна операция са били изведени петима членове на екипажа. Един от оцелелите съобщава за седем изчезнали моряци и твърди, че корабът е бил атакуван от три дрона. От Брюксел румънският президент Никушор Дан заяви, че по информацията, с която разполага, плавателният съд е бил поразен от два въздушни дрона.

След разговор помежду си Румен Радев и Никушор Дан са напуснали заседанието на Европейския съвет, за да се срещнат с генералния секретар на НАТО, пише NOVA.

Впоследствие Марк Рюте съобщи в социалните мрежи, че Алиансът ще продължи тясното сътрудничество със съюзниците в Черноморския регион и при необходимост ще адаптира мерките си за възпиране и отбрана.

Още преди спешната среща българският премиер обяви, че страната ни ще настоява за мораториум върху атаките срещу граждански кораби в Черно море. По думите му предложението вече е било обсъдено с европейски лидери и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Тези атаки са недопустими и ние ще положим максимум усилия. Аз очаквам солидарност от всички наши европейски партньори да се приеме този меморандум, който ние предлагаме за преустановяване на атаките срещу цивилни кораби“, заяви Радев.

Румънският президент Никушор Дан съобщи, че двете държави работят по две инициативи за укрепване на сигурността в Черно море. Първата предвижда създаване на командна структура на НАТО, чието ръководство да се осъществява на ротационен принцип от България и Румъния.

Втората е свързана с изграждането на съвместен център за гражданска сигурност в рамките на Европейския съюз. „Става въпрос за командна структура на НАТО, чието ръководство трябва да се сменя на ротационен принцип между Румъния и България. Освен това, в рамките на Европейския съюз, имаме проект за център за гражданска сигурност, който сме готови да изградим съвместно с България“, обясни Дан.

Въпреки поредицата от инциденти българските власти все още не разполагат с категорични доказателства кой стои зад нападенията срещу корабите в близост до българските териториални води. Премиерът Румен Радев обясни, че при трудни условия на борда на един от засегнатите плавателни съдове са били изпратени двама военнослужещи, за да установят нанесените щети.

Той съобщи още, че се очаква корабът „Челси 3“ да бъде отведен до Бургас, където да бъде извършен подробен оглед.

„Имаме хипотези. Аз споделих моята и пред посланика на Русия – логично е атаките да идват от Русия. Няма Украйна да атакува собствените си кораби и моряци, но няма солидни доказателства“, заяви министър-председателят.

Междувременно удареният кораб „Челси 3“ продължава да дрейфува в Черно море, след като лошото време осуети операцията по изтеглянето му. Плавателният съд се носи по течението и вече може да бъде забелязан от брега на Приморско.

По-рано през деня беше обявено, че ще бъде предприета операция по буксирането на кораба. Силното морско вълнение и неблагоприятните метеорологични условия обаче наложиха временното ѝ прекратяване.

  • Хронология на ударите

Поредицата от инциденти с търговски кораби в Черно море започна на 5 октомври, когато плавателният съд Royad Mammadov потъна край румънското крайбрежие, извън териториалните води на страната. При инцидента загинаха двама души, а други 11 бяха спасени. Румънските власти не потвърдиха официално причината за потъването.

Ден по-късно, на 6 октомври, два търговски кораба бяха атакувани с дронове на около 70 морски мили от Бяла. Alfa Watan потъна, като екипажът му остана в неизвестност.

Източник: NOVA

Able получи сериозни повреди.

Източник: NOVA

На 13 октомври последваха нови две нападения в близост до българското крайбрежие. Корабът HS Dignity потъна на 17 морски мили от Шабла. Петима моряци бяха спасени, а други 11 са в неизвестност. 

Източник: NOVA

Същия ден „Челси 3“ беше поразен на 17 морски мили от Бяла, но целият му екипаж беше спасен. И двата инцидента са станали извън българските териториални води, в непосредствена близост до тях.

Източник: NOVA

Напрежението се засили и след нови инциденти край Румъния. Снощи беше съобщено за пожар на танкера Yara Jay.

Източник: NOVA

Рано тази сутрин беше атакуван и търговският кораб Wine Trader.

Източник: NOVA
Източник: NOVA    
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