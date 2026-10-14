Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Н ай-малко шестима души са загинали при руски въздушни удари в Украйна през нощта, съобщиха местните власти, предаде "Франс прес". Атаките са засегнали няколко области, а в Киев са регистрирани прекъсвания на електроснабдяването.

Трима души са загинали в украинската столица, съобщиха кметът Виталий Кличко и енергийният оператор. Двама души са убити в Днепропетровска област, а един жител е загинал в Запорожка област, обявиха местните областни военни администрации.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че силите му са нанесли масиран удар с високоточни оръжия от наземни установки и ударни безпилотни летателни апарати с голям обсег. По данни на ведомството са поразени обекти на комуникационната и енергийната инфраструктура в Киев, Киевска и Харковска област, които според Москва се използват в интерес на украинския военно-промишлен комплекс и въоръжените сили на Украйна. Изявлението беше разпространено от ТАСС.

Зеленски: Киев не е подготвен за зимата

На фона на атаките украинският президент Володимир Зеленски обвини градските власти в Киев, че не са подготвили достатъчно добре столицата за предстоящата зима в условията на войната, предаде ДПА.

„Всеки жител на Киев може да види, че градът наистина не е подготвен“, заяви Зеленски във видеообръщение.

По думите му руските дронове прекъсват електро- и водоснабдяването, а столицата има проблеми и с готовността на убежищата, подготовката на училищата, защитата на ключови обекти и функционирането на обществения транспорт.

През последните дни руските атаки с дронове и ракети предизвикаха прекъсвания на електроснабдяването. Това засили критиките към градската администрация, включително в социалните мрежи.

Зеленски заяви, че Киев изостава от други региони в изпълнението на плановете за устойчивост преди настъпването на студения сезон. Той не спомена Кличко по име, но каза, че е разговарял с представители на други области, сред които и с кмета на Харков, втория по големина град в Украйна.

Кличко: Кметът не отговаря за противовъздушната отбрана

Виталий Кличко отхвърли критиките, като заяви, че Киев е бил основна цел на особено интензивни руски атаки в продължение на седмици.

„Кметът на града не отговаря за противовъздушната отбрана“, каза той пред журналисти.

Кличко определи критиките като атака срещу местното самоуправление и заяви, че според него целта е да бъде заменен с по-лоялен кмет.

„Хората ме избраха и аз правя всичко възможно в най-трудните условия, за да оправдая доверието на жителите на Киев, така че градът да продължи да функционира в ситуация на опустошителни вражески атаки“, заяви Кличко.