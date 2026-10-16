Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда

В петък над страната ще преобладава облачно време, като на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север, с който в страната продължава да прониква студен въздух.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3°C и 8°C, а максималните ще достигнат от 10°C до 15°C. За София минималната температура ще бъде около 3°C, а максималната – около 10°C.

Източник: НИМХ

Черноморието

По Черноморското крайбрежие ще бъде предимно облачно. Очакват се валежи от дъжд, концентрирани главно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде умерен до силен от север. Максималните температури на въздуха ще се движат между 14°C и 16°C. Температурата на морската вода остава 19°C–20°C, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Планините

В планинските масиви ще преобладава облачно време. Очакват се валежи от сняг, като границата на дъжда ще бъде под 1300 метра надморска височина. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°C, а на 2000 метра – около минус 1°C.

Събота и неделя

През почивните дни ще се задържи хладно за сезона. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2°C и 7°C, като през първия ден в отделни котловинни полета термометрите ще паднат до 0°C и минус 1°C. В събота облачността ще бъде променлива, по-често значителна. В югоизточните райони от страната ще има валежи от дъжд. Вятърът ще се запази предимно от север, като в източните райони ще бъде до умерен. В неделя облачността остава променлива, а на места в Източна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще промени посоката си от запад-югозапад и ще бъде умерен в Дунавската равнина и западните райони на Горнотракийската низина.