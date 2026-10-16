България

Акциите на МВР преди президентските избори продължават

Операция се провежда в столичния квартал „Христо Ботев”

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 16 октомври 2026, 08:19
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П родължават акциите на МВР преди изборите, като основен приоритет е противодействието на търговията с гласове. Извършват се проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.

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Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма". Осигурява се и безпрепятственото транспортиране на машините и бюлетините, както и на книжата, които ще бъдат доставени до изборните секции.

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В петък сутринта специализирана операция се провежда пред 94-то училище в столичния квартал „Христо Ботев", предаде NOVA.

"Проверени са около 50 адреса и около 60 граждани, съставят се предупредителни протоколи, има и съставени актове по Закона за гражданската регистрация в рамките на специализирана полицейска операция, която се провежда на територията на София", съобщи пред журналисти началникът на отдел „Охранителна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Пламен Колев. 

Акцията е насочена към противодействие на криминалната и икономическата престъпност, като акцент е поставен върху престъпленията срещу политическите права на гражданите и превенция на възможна изборна търговия. Операцията се провежда на предварително избрани места на базата на анализ на динамиката на престъпленията, разясни Колев.

"Има установено едно лице, обявено за издирване, няма задържани за престъпления срещу политически права на гражданите. Един човек е задържан във връзка с извършено от него престъпление", каза още Пламен Колев.

Акции на МВР срещу търговците на гласове се провеждат и в бургаския квартал "Победа" и Айтос.

"Целта е една - да се гарантира честен вот и да могат гражданите спокойно в деня на изборите да гласуват както желаят", заяви началникът на Охранителна полиция към първо РУ-Бургас главен инспектор Ивайло Инджов. 

Все още няма сведения за купуване и продаване на гласове в Бургас, но органите на реда са задържали трима души за притежание на наркотици. На входовете и изходите на квартала в морския град са разположени полицейски патрули и жандармерия. Проверяват се адреси, както и търговски обекти в района. На единия от проверените частни адреси е разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотици.

"Акциите ще продължат до приключване на изборния ден на 25 октомври. В самия ден на вота ще има още по-засилено полицейско присъствие, особено в квартали с ромско население", съобщи инспектор Инджов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; БТА - Йоана Христова, Константин Костов    
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