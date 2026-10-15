Свят

Марк Рюте след срещата с Радев и Дан: НАТО засилва защитата от дронове в Черно море

България и Румъния искат общ мораториум върху атаките срещу цивилни плавателни съдове и обсъждат активирането на Член 4 от Договора за НАТО

Обновена преди 1 час / 15 октомври 2026, 13:26
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Радев от Брюксел: България иска мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море

Радев от Брюксел: България иска мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море
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Г енералният секретар на НАТО Марк Рюте съобщи, че е разговарял днес с българския премиер Румен Радев и с румънския президент Никушор Дан в Брюксел.

В съобщение в социалната мрежа "Екс" Рюте уточни, че разговорът е бил посветен на сигурността в Черно море и последните нападения срещу търговското корабоплаване. НАТО подсилва готовността си по източния фланг, включително с увеличаване на способностите за борба с дронове, добави той.

НАТО ще продължи да работи тясно със съюзниците с излаз на Черно море, като съобразява способностите за сдържане и отбрана според необходимостите, заявява Рюте.

Министърът на отбраната: България няма да задейства член 4 на НАТО

При пристигането си в Брюксел Никушор Дан бе запитан и за последните атаки в Черно море, в териториалните води на Румъния, „дали става дума за директна и умишлена атака срещу Румъния и дали Румъния ще задейства Член 4 от Договора за НАТО“.

„Тъй като са изминали сравнително малко часове и искаме да разполагаме с всички данни за това какво точно се е случило, очевидно е, че реакция ще има. Ще има реакция от страна на румънската държава“, отговори президентът на Румъния Никушор Дан.

Потънали кораби в Черно море

Срещата идва след серия от инциденти в Черно море, при които търговски кораби бяха ударени от дронове. Кораб под флага на Сан Марино, намиращ се на 14 морски мили от Сулина (около 22 км), поиска помощ в четвъртък сутринта от румънските власти след избухнал пожар на борда.

Радев ще разговаря с Марк Рюте за атаката с дронове в Черно море

Все още не се знае дали корабът е бил ударен от дрон, но изминалата нощ четири изтребителя F-18 и F-16 бяха вдигнати под тревога, след като радарите на Министерството на националната отбрана засякоха група дронове в близост до Сулина и в района на Змийския остров.

Това бе вторият инцидент за последните 12 часа, при който търговски кораб се запали отново в румънски териториални води, в района на Сулина. Министърът на отбраната съобщи, че се извършват проверки, за да се установи дали корабът, който се запали в сряда вечерта, е бил ударен от дрон.

България обмисля активирането на Член 4

Във вторник два кораба потънаха в България, след като бяха ударени от дронове. България извика руския посланик и осъди инцидентите, а премиерът Румен Радев заяви, че София ще инициира консултации с Румъния и Турция за изготвяне на съвместни предложения за подобряване на безопасността на корабоплаването в Черно море.

След ударите по кораби в Черно море: България, Румъния и Турция обсъждат общи действия

Властите в София не изключват и задействането на Член 4 от Договора за НАТО, съобщиха български медии след инцидентите с дронове. Член 4 от НАТО предвижда, че „Страните ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е застрашена териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от Страните“.

Предложението на Мируца към България

Румънският министър на отбраната Раду Мируца обяви в сряда вечерта, че е предложил на българския си колега подписването на съвместно писмо до ръководството на НАТО, с което да се поиска общо военно командване на черноморските държави от Алианса.

Какви стъпки трябва да предприеме България след атаките по кораби в Черно море

„Румъния е готова да поеме ръководството на командването и да приюти структурата на румънското крайбрежие на Черно море от 2028 г. Дотогава приемаме то да осъществява дейността си на турското крайбрежие на Черно море с участието на румънски и български офицери“, написа Мируца във Facebook.

Предложението на Румен Радев

Европейският съюз ще обсъди в рамките на своята среща на върха предложение за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море, заяви в четвъртък българският министър-председател Румен Радев преди Европейския съвет в Брюксел, според Ройтерс.

„Днес ще обсъдим предложението за мораториум, имащ за цел да сложи край на атаките срещу цивилни кораби в Черно море“, каза Радев при пристигането си на срещата на върха.

Парламентът изслушва Румен Радев за атаките срещу корабите в Черно море

Последствията от атаките

Спасителните екипи в момента издирват осем изчезнали членове на екипажа от един от двата танкера за химически продукти, които се запалиха през нощта в румънските териториални води в Черно море.

Корабът „Wine Trader“ под флага на Сан Марино, намиращ се на 14 морски мили от Сулина (около 22 км), поиска помощ в четвъртък сутринта от румънските власти след пожар на борда. На борда е имало 12 души, като 8 от тях се водят за изчезнали, съобщи Румънската морска власт.

Източник: hotnews.ro, БТА    
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