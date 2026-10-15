„Той не е мой крал“: Чарлз говори за специалната си връзка с Уелс, но го посрещнаха с протести

Крал Чарлз Трети подчерта специалната си връзка с Уелс в реч пред уелския парламент Сенед, на чието първо заседание след изборите присъства заедно с кралица Камила.

По време на посещението пред парламента се чуха и антимонархически скандирания.

Кралската двойка и принц Уилям ще посетят Аберван по повод 60-годишнината от трагедията през 1966 г., при която загиват 144 души, включително 116 деца.

Първата реч на крал Чарлз III пред британските депутати (ВИДЕО)

Британският крал Чарлз Трети подчерта "специалната си връзка" с Уелс в обръщение към уелския парламент, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия.

Той произнесе реч по време на откриващото заседание на Сенеда, или уелския парламент след изборите в британската провинция. Той и кралица Камила присъстваха за пръв път на събитието, откакто Чарлз стана крал.

Крал Чарлз III направи първо обръщение към нацията

Докато кралската двойка поздравяваше първия министър Рун ап Йорверт и председателя на Сенеда Хю Иранка-Дейвис, пред сградата на парламента се чуваха скандирания "Той не е мой крал" и "Долу короната".

Тържественото първо заседание на всеки нов Сенед включва обръщение на краля към депутатите, което той отправя в пленарната зала.

"Винаги съм се чувствал изключително привилегирован и горд, че през толкова голяма част от живота си съм имал изключително специална връзка с Уелс – с неговия език, култура и земя", заяви Чарлз Трети. "Знаем, че докато изпълнявате своята задача да управлявате, никога не ще забравите нашите общи силни страни и ще черпите вдъхновение от тях, докато работите в полза на хората от това толкова специално кътче на Земята", добави той.

"Сърдечна благодарност за работата ви за благоденствието и успеха на тази специална земя", заяви британският монарх на уелски език.

Трагедията в Аберван, където загинаха 116 деца

Крал Чарлз Трети, кралица Камила и престолонаследникът принц Уилям ще посетят идната седмица Аберван, за да почетат загиналите при бедствието там през 1966 г., когато огромна купчина отпадъци от каменовъглена мина се срутва по близкия склон и затрупва местното начално училище "Пантглас" и околните къщи. Загиват 144 души, сред които 116 деца. На 21 октомври се навършват 60 години от трагедията.

"Изключително съм развълнуван от факта, че хората от общността на Абърван са днес с нас", заяви Чарлз пред парламента след среща с хора от уелското селце. "Никой не може да свидтелства по-добре от тях за силата на уелския и човешкия", добави той.