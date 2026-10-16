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16-годишен уби три деца и учител при стрелба в начално училище в САЩ

7-годишно дете и 54-годишен учител са откарани в болница в критично състояние

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 07:31
16-годишен уби три деца и учител при стрелба в начално училище в САЩ
Източник: iStock Photos

Ш естнайсетгодишно момче откри стрелба в начално училище в град Бенд, щата Орегон, и уби три деца и учител. Нападателят е бил прострелян от човек, който го е последвал в сградата, съобщиха местните власти, цитирани от "Асошиейтед прес".

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Заподозреният е бил открит мъртъв в училището минути след първия сигнал за стрелбата, заяви началникът на полицията в Бенд Майк Кранц. Той е жител на града.

Убитите деца са на 5, 8 и 11 години. Седемгодишно дете и 54-годишен учител са откарани в болница в критично състояние.

Според полицията нападателят е нахлул в началното училище "Силвър Рейл", стреляйки по заключените врати. Малко след пристигането на полицаите той е лежал прострелян на земята в сградата, обясни говорителката на полицията Шийла Милър.

Първият сигнал на телефон 911 е подаден от мъж, който се е намирал в автомобил близо до училището. Той съобщил, че някой стреля по него с дългоцевно оръжие. След това са постъпили и сигнали от хора в самата сграда. Полицаите са пристигнали в рамките на няколко минути, допълни Милър.

Властите не знаят дали нападателят е познавал някого в училището и дали самият той е учил там. Според представител на правоохранителните органи, запознат с разследването, момчето е използвало пушка помпа, купена от майка му.

По данни на Департамента по образованието в Орегон към миналата година в училището са били записани 459 ученици от подготвителната група до пети клас.

Губернаторът на щата Тина Котек заяви на пресконференция, че е съкрушена от трагедията. Тя изказа дълбока благодарност към човека, който е преследвал нападателя и е предотвратил още жертви.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP    
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