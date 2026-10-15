Тръмп иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар. Това предаде "Ройтерс" .

Тръмп ще настоява за смъртно наказание за "изнасилвачи, убийци и чудовища"

Тръмп, който и преди е призовавал за смъртно наказание за всеки, признат за виновен в убийството на полицейски служител, направи изявлението по време на обяд в градината на Белия дом, организиран в чест на пожарникарски организации.

Тръмп към осъдени на смърт: Вървете в ада

Тръмп заяви, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за смъртно наказание в подобни случаи, по-конкретно за „всеки, който убие пожарникар, докато той се изкачва по стълба“.