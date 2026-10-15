Тръмп иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар. Това предаде "Ройтерс".
Тръмп ще настоява за смъртно наказание за "изнасилвачи, убийци и чудовища"
Тръмп, който и преди е призовавал за смъртно наказание за всеки, признат за виновен в убийството на полицейски служител, направи изявлението по време на обяд в градината на Белия дом, организиран в чест на пожарникарски организации.
Тръмп към осъдени на смърт: Вървете в ада
Тръмп заяви, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за смъртно наказание в подобни случаи, по-конкретно за „всеки, който убие пожарникар, докато той се изкачва по стълба“.
Trump directs Todd Blanche to implement the death penalty for anyone who murders a firefighter https://t.co/urLagrpn6o— Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2026