Свят

Тръмп иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар

Тръмп заяви, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за смъртно наказание в подобни случаи

15 октомври 2026, 21:14
Президентът на САЩ Доналд Тръмп
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар. Това предаде "Ройтерс".

Тръмп ще настоява за смъртно наказание за "изнасилвачи, убийци и чудовища"

Тръмп, който и преди е призовавал за смъртно наказание за всеки, признат за виновен в убийството на полицейски служител, направи изявлението по време на обяд в градината на Белия дом, организиран в чест на пожарникарски организации.

Тръмп към осъдени на смърт: Вървете в ада

Тръмп заяви, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за смъртно наказание в подобни случаи, по-конкретно за „всеки, който убие пожарникар, докато той се изкачва по стълба“.

Източник: "Ройтерс"    
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