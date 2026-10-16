България

КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София

Синдикатите настояват за адекватни доходи и спазване на законовия механизъм за определяне на минималното възнаграждение за 2027 г. Правителството предлага то да бъде 660 евро

Василена Василева Василена Василева

16 октомври 2026, 06:52
Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда

Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда
Атаките срещу търговски кораби в Черно море: Как се развиха инцидентите от 5 октомври насам

Атаките срещу търговски кораби в Черно море: Как се развиха инцидентите от 5 октомври насам
Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“

Лошото време временно спря операцията по овладяване на дрейфуващия кораб „Челси-3“
Два тревожни инцидента в столичното метро за ден: Намериха мъж в безпомощно състояние, друг скочи на релсите

Два тревожни инцидента в столичното метро за ден: Намериха мъж в безпомощно състояние, друг скочи на релсите
Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе предсрочно от затвора

Осъденият за смъртта на Милен Цветков иска да излезе предсрочно от затвора
Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове

Преди изборите: МВР със 140 полицейски акции и две досъдебни производства за купуване на гласове
Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа

Радев: Рафинерията на „Лукойл“ е важен актив за България и Европа
ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

ГЕРБ с резерви към механизма за определяне на минималната заплата

К онфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира протест в петък заради споровете около размера на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г.

Кулминацията на протестните действия ще бъде автошествие в София, което ще започне в 12:00 часа. Очаква се колоната от автомобили да премине по основни столични булеварди и да се позиционира пред сградата на Народното събрание.

КНСБ предупреди за протести заради минималната заплата

От КНСБ настояват за доходи, които да компенсират инфлацията и да осигурят нормален жизнен стандарт на работещите с най-ниски възнаграждения. Синдикатът призовава и за спазване на законовия механизъм за определяне на минималната работна заплата.

Организаторите предупреждават, че автошествието може да затрудни движението в централната част на столицата около обяд, и призовават шофьорите да използват обходни маршрути.

КНСБ очаква минимална заплата до 680 евро

Протести за по-високи заплати в страната

От началото на седмицата в няколко града в страната се проведоха протести на работещи в различни сектори. Сред исканията са увеличение на възнагражденията с поне 10% с Бюджет 2027, недопускане на механични съкращения и запазване на качеството на обществените услуги.

Правителството предлага минимална заплата от 660 евро

Кабинетът предлага минималната работна заплата за 2027 г. да бъде 660 евро. Това е увеличение с близо 40 евро, или около 6,4%, спрямо сегашния размер от 620,20 евро.

Предложението е записано в проект на постановление, публикуван в сряда вечерта на Портала за обществени консултации.

Според представените разчети предложените 660 евро са с над 30 евро по-малко от размера, който би се получил по предишната формула за определяне на минималната заплата, и с 12 евро под горната граница, изчислена по новата формула.

Как се определя минималната работна заплата

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда размерът на минималната работна заплата за следващата календарна година трябва да бъде определен от Министерския съвет до 1 септември на текущата година.

Законовият механизъм предвижда минималното възнаграждение да бъде 50% от средната брутна работна заплата за страната за определен 12-месечен период. Той обхваща последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Изчислението се основава на официалните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Целта на механизма е размерът на минималното възнаграждение да се обвърже с динамиката на средната работна заплата в страната.

Синдикатите и работодателите са на различни позиции

Механизмът за определяне на минималната работна заплата продължава да предизвиква разногласия между синдикатите, работодателските организации и държавата.

Работодателските организации критикуват автоматичното обвързване на минималната заплата с 50% от средната. Според тях тази формула не отчита в достатъчна степен производителността на труда, икономическите различия между регионите и възможностите на отделните предприятия.

Бизнесът предупреждава, че автоматичното увеличение може да затрудни малките фирми, особено в по-слабо развитите икономически райони, и да създаде предпоставки за разрастване на сивата икономика. Работодателите настояват за по-гъвкав подход при определянето на минималните възнаграждения в съответствие с европейските правила.

От КНСБ защитават действащия механизъм и смятат, че той е необходим за запазването на покупателната способност на работещите с ниски доходи. Синдикатите се позовават и на европейската директива за адекватните минимални работни заплати, която посочва референтни стойности от 60% от медианната или 50% от средната брутна работна заплата като възможни ориентири за оценка на адекватността.

От конфедерацията предупреждават, че опитите за замразяване на възнагражденията или за промени в Кодекса на труда, които според синдикатите биха засегнали правата на работниците, могат да доведат до нови протестни и стачни действия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда

Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда

Тръмп нападна Зеленски: Нарече „позор“ украинските удари по руски рафинерии

Тръмп нападна Зеленски: Нарече „позор“ украинските удари по руски рафинерии

КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София

КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София

16-годишен уби три деца и учител при стрелба в начално училище в САЩ

16-годишен уби три деца и учител при стрелба в начално училище в САЩ

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Могат ли кучетата да ядат сладолед?

Могат ли кучетата да ядат сладолед?

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Катастрофа между микробус и влак на входа на тунела под Ламанша, много ранени

Катастрофа между микробус и влак на входа на тунела под Ламанша, много ранени

Свят Преди 31 минути

Микробусът се врязал в спрял влак на терминала в Па дьо Кале

От сребърни клизми до хинин с вино: 5 от най-странните методи за лечения на кралете

От сребърни клизми до хинин с вино: 5 от най-странните методи за лечения на кралете

Любопитно Преди 42 минути

Днес тези методи изглеждат плашещи, но част от тях наистина са спасявали животи. Разкриваме какви тайни крие дворцовата медицина – от наргилето на Александър II срещу запек до борбата на Чарлз II с маларията и тежките терапии на Хенри VIII

,

Защо зарядното на телефона загрява и кога това става опасно

Любопитно Преди 1 час

Топлината при зареждане е нормална, но миризмата на изгоряло, искрите или прекомерната температура са сигнал за незабавна реакция

Локуста, отровителката на Рим: Първият документиран сериен убиец в историята

Локуста, отровителката на Рим: Първият документиран сериен убиец в историята

Любопитно Преди 1 час

Зад злодеянията на Нерон и Агрипина се криела сянката на Локуста - прочутата отровителка на Древен Рим. Историята на галската затворничка, която владеела изкуството на тайните смъртоносни отвари

Тежък сблъсък между автобус и товарен влак във Франция

Тежък сблъсък между автобус и товарен влак във Франция

Свят Преди 9 часа

19 души са ранени

Втора експлозия за седмица в рафинерия край Атина, двама са с тежки изгаряния

Втора експлозия за седмица в рафинерия край Атина, двама са с тежки изгаряния

Свят Преди 9 часа

Взривът край Коринт е станал по време на ремонтни дейности

Британският крал Чарлз Трети произнася реч пред уелския парламент в Кардиф

„Той не е мой крал“: Чарлз говори за специалната си връзка с Уелс, но го посрещнаха с протести

Свят Преди 10 часа

Монархът и кралица Камила присъстваха за първи път на откриването на Сенеда, откакто Чарлз стана крал

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп иска смъртно наказание за всеки, който убие пожарникар

Свят Преди 10 часа

Тръмп заяви, че е разпоредил на Министерството на правосъдието да настоява за смъртно наказание в подобни случаи

<p>Букурещ: Русия превръща Черно море в опасна зона</p>

Букурещ: Русия превръща Черно море в опасна зона за гражданското корабоплаване

Свят Преди 11 часа

Външният министър Оана Цою съобщи за четири атакувани плавателни съда и осем загинали в рамките на 24 часа и призова за прекратяване на огъня

Рисунка от съда на бившия президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес по време на изслушване в съдебната зала на федералния съд в Манхатън, 22 юли 2026 г.

Обвинения в изтезания и наркотрафик: Мадуро и съпругата му се изправиха пред съда в Ню Йорк

Свят Преди 11 часа

Бившият президент на Венецуела и Силия Флорес се явиха пред федерален съд в Манхатън, след като прокуратурата разшири делото срещу тях

Руският президент Владимир Путин

Путин за украинските удари по рафинерии: „Нищо особено значимо“, но Русия ще отвърне

Свят Преди 12 часа

Руският президент заяви, че Москва ще отговори на атаките, след като беше съобщено за пожар в рафинерия в Рязанска област

Поддръжник на йеменските бунтовници хуси държи макет на ракета на митинг в столицата на Йемен - Сана, 5 април 2024 г.

Ройтерс: Хусите изстреляха ракети по президентския дворец в Аден

Свят Преди 13 часа

Двама йеменски правителствени служители са потвърдили атаката пред Ройтерс, а Франс прес цитира източници от силите за сигурност

Главният редактор на независимото руско издание "Новая газета" Сергей Соколов

Освободиха главния редактор на „Новая газета“ след разпит в Москва

Свят Преди 13 часа

Изданието съобщи за ареста на Сергей Соколов. По същото дело има още един обвиняем - коментаторът Олег Ролдугин

Нидал Хасан

Пентагонът няма да излъчва публично разстрела на осъден на смърт в САЩ

Свят Преди 14 часа

Това решение обяви Доналд Тръмп

Атанаска Даскалова

Съдът остави в ареста майка и 14-годишния ѝ син, обвинени за убийството в Димитровград

Свят Преди 14 часа

Окръжният съд в Хасково постанови най-тежката мярка за неотклонение за двамата обвиняеми за смъртта на 67-годишен мъж

Първи професионални стъпки, нови умения и реален опит: 55 млади таланти завършиха стажа си във Vivacom

Първи професионални стъпки, нови умения и реален опит: 55 млади таланти завършиха стажа си във Vivacom

Любопитно Преди 14 часа

23-тото издание на Лятната стажантска програма съчета работа по реални задачи с нови обучения и надградени инициативи

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg
1

Лешояди, преживяли бракониерски острел, излюпиха първо малко

sinoptik.bg
1

Зазимяват екзотичните растения в Балчик

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 16 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 октомври, петък

Edna.bg

Защо все повече градове остават под вода и как може проблемът да бъде решен

Nova.bg

Протест „За по-високи доходи” е организиран в София

Nova.bg