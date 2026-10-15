Букурещ: Русия превръща Черно море в опасна зона за гражданското корабоплаване

В своята агресивна война срещу Украйна, в разрез с всички разпоредби на международното право, Русия превръща Черно море в опасна зона за гражданските плавателни съдове, написа на официалния си профил в социалната мрежа Екс външният министър на Румъния Оана Цою.
„Убиването на моряци от търговски кораби – както в този регион, така и по целия свят – е престъпление. Русия носи пълна отговорност за случващото се“, отбеляза тя и допълни, че усилията за укрепване на колективния капацитет на НАТО за ефективен отговор на подобни инциденти ще бъдат засилени.
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Тя изтъкна, че в рамките на 24 часа са били атакувани четири кораба, включително в румънски териториални води и в изключителната икономическа зона на страната, а осем души са загубили живота си.
„Постигнахме съгласие, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще свика Парламентарната асамблея на НАТО в рамките на следващите дни – решение, взето след среща с президента Никушор Дан и министър-председателя на България Румен Радев. Продължаваме да настояваме за прекратяване на огъня в Черно море, за да се премахне рискът за гражданските кораби и да се възстанови безопасността на корабоплаването по един от ключовите световни маршрути за търговия с храни“, подчерта Оана Цою.
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По-рано през деня и министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца излезе с позиция по темата, публикувана на официалния му профил в социалната мрежа Фейсбук.
„Мащабът на предизвикателството в Черно море обаче е регионален, а не просто национален. Румънските въоръжени сили изпълняват всички свои задължения по отбраната на страната, използвайки наличните си ресурси – макар че следва да се отбележи, че Румъния не е държава във война. На военно ниво Румъния е предприела и продължава да предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че инцидентите в Черно море се разглеждат в правилния им контекст: като регионален, многонационален проблем“, написа той.
Romanian air and naval units of the Coast Guard (GdC/MAI) and Emergency Situation Service (IGSU/MAI) are actively engaged in search& rescue operations, searching for the missing members of the crew of the ship that was attacked this morning in Romania’s exclusive economic zone at the Black Sea. The 5 crew members that were already taken by helicopter to the hospital in Constanta are stable, some receive medical care for burns and smoke inhalation. In its war of aggression against Ukraine, against all provisions of international law, Russia is making the Black Sea into a dangerous area for civilian ships. The killing of merchant mariners in the region and all over the world is a crime. Russia bears full responsibility for these developments. Over the last 24 hours, four merchant ships were targeted, including in Romanian territorial waters and its economic exclusive zone and eight lives were lost. Our condolences to the families that have lost a loved one. These are callous and murderous attacks against civilians. This happens at the same time that we see an increasing number of Russian Shahed and other types of air and maritime drones entering our space, three of them just today. Our military has lifted fighter jets for preventive air policing. We informed the Allies and our European partners of the latest incidents. Investigations are under way and we are closely coordinating with our Allies and partners and we will step up efforts to strengthen NATO’s collective ability to respond effectively to such incidents and reinforce its deterrence and defence posture. We agreed that North Atlantic Council will be convened within days by Secretary General Mark Rutte, after a meeting with President Nicușor Dan and prime minister of Bulgaria, Rumen Radev. We continue to ask for a ceasefire at the Black Sea to stop the risk on civilian ships and restore safety of navigation on an essential global food trade artery.— Toiu Oana (@oana_toiu) October 15, 2026