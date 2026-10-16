Защо зарядното на телефона загрява и кога това става опасно

З арядното устройство на телефона или лаптопа често се нагрява по време на работа, което в повечето случаи не означава повреда. Когато адаптерът преобразува променливия ток от контакта в постоянен, част от енергията неизбежно се отделя като топлина. Лекото повишаване на температурата е напълно естествено, а ако телефонът прегрее, защитната му система сама ще забави или спре зареждането. Необичайно силната топлина, миризмата на пластмаса, пушекът или искренето обаче показват сериозен дефект.

Експертите по електробезопасност препоръчват редовно да проверяваме състоянието на зарядните и контактите. Прекратете употребата веднага, ако корпусът стане прекалено горещ за докосване, усетите миризма на изгоряло, забележите пукнатини, следи от разтопяване или потъмняване по пластмасата. Ако виждате дим или искри извън самия момент на включване в контакта, не докосвайте устройството и при възможност изключете тока от централното табло.

Начинът, по който използвате техниката, също е от решаващо значение за безопасността. За да може адаптерът да отделя топлина нормално, той се нуждае от добра циркулация на въздуха. Никога не оставяйте телефона или зарядното покрити с възглавници, завивки или дрехи и ги поставяйте само на твърди, равни повърхности като бюро или маса, вместо върху леглото.

Често причината за прегряване се крие в повреден кабел или замърсен порт. Използването на протрити кабели с оголени жици или зареждането при наличие на влага в буксата може да доведе до късо съединение и пожар. Съвременните технологии позволяват използването на адаптери с различна мощност, стига да са съвместими и закупени от проверени производители.

Ако забележите, че зарядното е прегряло, изключете го от мрежата и го оставете да изстине естествено, без да го покривате или заливате с вода. Никога не използвайте повторно устройство, което има следи от стопяване или мирише на изгоряло. При евентуален пожар незабавно позвънете на телефон 112 и в никакъв случай не гасете електроприбор под напрежение с вода.