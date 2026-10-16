България

Търговци на надежда: Българи плащат хиляди евро за измама с безшевни операции във Филипините

Опасната схема за разкриване на „чудеса“ разчита на отчаянието на онкоболни, нелицензирани организатори и животинска кръв, маскирана като изцеление

16 октомври 2026, 09:14
Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море

Димитър Стоянов: Поискахме от НАТО бойна авиация, ракети и антидрон системи заради атаките в Черно море
ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар

ПП иска ново извънредно заседание на НС във връзка с помилването на „петричкия Ескобар"
Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване

Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване
Акциите на МВР преди президентските избори продължават

Акциите на МВР преди президентските избори продължават
Части от Западна България остават без ток днес

Части от Западна България остават без ток днес
КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София

КНСБ на протест за минималната заплата: Автошествие блокира центъра на София
Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда

Рязък обрат във времето: Студено и дъждовно в петък, сняг и минусови температури ни чакат през уикенда
Атаките срещу търговски кораби в Черно море: Как се развиха инцидентите от 5 октомври насам

Атаките срещу търговски кораби в Черно море: Как се развиха инцидентите от 5 октомври насам

В сяка година десетки тежкоболни българи залагат последните си спестявания, а често и живота си, на една опасна илюзия - пътуване до Филипините за така наречените „безшевни операции“. Обещанията звучат като медицинско чудо за хирургически интервенции без скалпел, без разрези, без болка и без кръвозагуба, които уж гарантират премахване на злокачествени тумори, кисти и тежки хронични заболявания.

Зад този феноменален параван обаче се крие добре разработена търговска схема, провеждана от нелицензирани организатори и псевдолечители. Журналистическо разследване на Татяна Йорданова разкрива как работи бизнесът с отчаянието на хората.

Наричат ги филипински лечители или хилъри, които твърдят, че церят чрез Божията енергия и вяра. Според преданията те успяват да вкарат голи ръце директно в тялото на пациента, изваждайки болните тъкани и тумори. Свидетели на процедурите обаче разказват съвсем друга история за психологическа обработка и евтини трикове. Пациентка, заминала за Филипините след чуване на тежката диагноза рак, споделя с болка: „Вярваха до такава степен, че бяха готови да повярват в това, което чисто физически е невъзможно. Това са просто едни много добри фокусници.“

Ритуалът по „изцелението“ протича по стриктен сценарий под капака на пълна изолация. На придружителите се забранява да влизат в помещението с кушетката, докато лечителят прекарва десетина минути сам вътре, за да се подготви. След това пациентите влизат един по един, като цялата „операция“ трае не повече от три-четири минути. От човека се изисква задължително да бъде със затворени очи. По време на процедурата лечителят прекарва пръсти или нокти по тялото, след което върху кожата изведнъж се излива течност, наподобяваща кръв и тъкани. За да затвърди илюзията, че е премахнал болестта, псевдохирургът обяснява, че е извадил ракови клетки, но задължително трябва да се направи още един курс от процедури. В резултат на това една група от десет българи се прибира от Филипините с общо седемдесет направени операции само за седмица.

Истинският шок обаче идва от конкретно лабораторно изследване. Българка със специалност химик запазва кърпичка с кръв, избърсана от корема ѝ по време на филипинска операция, и я донася обратно у нас. След анализ в българска лаборатория резултатът е категоричен - кръвта е животинска.

Цената на тази надежда започва от около три хиляди евро на човек за еднократно пътуване, а организаторите постоянно внушават необходимост от повторни посещения. Репортерска проверка със скрита камера показва как български посредници рекламират пътуванията и обещават медицина от бъдещето. Един от основните организатори твърди, че е бил свидетел на над хиляда безшевни операции и заявява безусловната си вяра в метода: „Ако имаше повече от 100 процента, щях да ви кажа, но да - вярвам на 100 процента.“ Когато обаче екипът на разследването му предлага да изпрати независим хирург или да заснеме интервенцията отблизо с камери, той категорично отказва под абсурдния претекст, че духът, с който работи лечителката, се стресира от камери.

Освен медицинската измама, разследването разкрива и сериозни правни нарушения. Проверка в Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти показва, че лицата, организиращи тези екскурзии, нямат никакъв лиценз за туроператорска дейност, нямат задължителните застраховки и не издават легитимни документи. В институционалния вакуум между Министерството на туризма и здравните органи потъват нерегламентирани суми, докато организаторите печелят на гърба на страдащите.

Най-страшният аспект на тази търговия са изгубените човешки животи. Въпреки че псевдолечителите твърдят, че помагат, много от пациентите се завръщат с влошено състояние, рецидиви или тежки усложнения. В търсене на спасение някои болни вземат фаталното решение да прекъснат традиционното си медицинско лечение в България, за да заминат за друг континент. Потърпевши разказват с разтърсващ отзвук за съдбата на хората, избрали този път: „Да печелиш по най-долния начин от надеждата на един човек да живее и да бъде здрав - за мен това не са хора. Нищо човешко няма в един такъв човек.“

Безшевни операции Филипински лечители Медицинска измама Бизнес с отчаянието Журналистическо разследване Псевдолечители Животинска кръв
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Откриха удушен, вързан и хвърлен в река 21-годишен младеж, арестуваха негов връстник в Харманли

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Прессекретарят на Белия дом призна: Не съм взела адвокатския изпит, бях разсеяна от сватбата си

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появи се втори кораб на собственика на поразения „Chelsea 3“, намира се в района на Китен

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Появиха се нови подробности около фаталния край на бивш актьор, разкъсан от тигър в британски парк

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Супер автомобилът на бъдещето, най-чиста форма автомобилно изкуство

Супер автомобилът на бъдещето, най-чиста форма автомобилно изкуство

carmarket.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 2 дни
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 2 дни
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 2 дни
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация

Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация

Парите ни Преди 20 минути

Повечето застрахователи, пенсионни и инвестиционни дружества дават за иновации до 20% от разходите си, сочи проучване на КФН

Вселенският патриарх Вартоломей

Историческа визита: Вселенският патриарх Вартоломей пристига утре у нас

България Преди 21 минути

По покана на Св. Синод Вселенският патриарх Вартоломей идва на историческо посещение в България. Визитата на духовното лице, известно с острата си позиция срещу войната в Украйна, предизвика както силен интерес, така и спорове у нас

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Черен списък за фирмите, които строят некачествено

Парите ни Преди 42 минути

„Спаси София“ иска изпълнители, които системно не си вършат работата, да бъдат отстранявани от следващи обществени поръчки

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се превръща във военна зона

България Преди 51 минути

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

Дългове на починал роднина: Как наследниците да се защитят от задължения към банки и НАП

България Преди 56 минути

Юридически преглед на давностните срокове за задължения към банки, НАП, общини и комунални дружества след смъртта на длъжника

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Скандалът „Starlink“: Кой предаде Украйна на бойното поле

Свят Преди 1 час

Новият разрив отразява суровата реалност за Украйна в битката ѝ за оцеляване: стремежът на Тръмп да намали политически пагубните енергийни разходи от своята война в Иран прави спечелването на собствената война за Украйна по-трудно и по-опасно

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Четирима воини са застрашени от елиминация в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Петър, Емил, Тома и Иван ще се борят за оставането си в надпреварата утре вечер

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Ал Пачино с награда за цялостен принос от гилдията на актьорите в САЩ

Любопитно Преди 1 час

Актьорската легенда Ал Пачино ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос на американската актьорска гилдия SAG-AFTRA на официална церемония в Лос Анджелис през февруари 2027 г.

Били Джоел

Били Джоел спира концертите и шофирането заради мозъчно заболяване

Свят Преди 1 час

Легендарният изпълнител на „Piano Man“ следва стриктни медицински препоръки след поставената му диагноза, свързана с мозъка. Въпреки че в момента не може да шофира и да излиза пред публика, той се надява отново да се завърне на музикалната сцена

<p>Приеха важни промени,&nbsp;свързани с правата на пътниците в жп транспорта</p>

Железопътната администрация ще регистрира влаковете в общ европейски регистър

България Преди 1 час

Депутатите приеха промени в Закона за железопътния транспорт, с които се преминава към централизирано регистриране на превозните средства в ЕС. Измененията засягат и правата на пътниците с увреждания и намалена подвижност

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Microsoft пуска серия ъпдейти, за да оправи Windows 11

Технологии Преди 1 час

Компанията обеща, че ще адресира някои от най-досадните проблеми и недостатъци на операционната система, като вече е готова да започне реализацията с поредица актуализации, включително и за някои от вградените приложения на платформата

,

Огромен пожар доведе до евакуация на жители край Лос Анджелис

Свят Преди 1 час

Бързо разрастващ се пожар край Малибу наложи задължителна евакуация, а ураганни ветрове до 110 км/ч и червен код за опасност усложняват борбата с пламъците в окръг Лос Анджелис

Християн Мицкоски

Мицкоски: България се превърна в убежище за осъдени престъпници

България Преди 1 час

„Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от страната (Северна Македония), да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там“, заяви още премиерът на Северна Македония

Мощно земетресение разтърси Камчатка, има ли опасност от цунами

Мощно земетресение разтърси Камчатка, има ли опасност от цунами

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в 15:35 ч. местно време (06:35 ч. българско време) на около 76 километра североизточно от Озерновски, близо до южния край на полуострова

Руска атака срина енергийната инфраструктура в Киевска и Волинска област

Руска атака срина енергийната инфраструктура в Киевска и Волинска област

Свят Преди 2 часа

Руска атака срещу критична енергийна инфраструктура остави части от Киев и Волинска област без ток и с нарушено водоснабдяване, като опасността от нови нападения забавя възстановителните работи

Уловиха и втората мечка, плашила жителите на село Гьоврен

Уловиха и втората мечка, плашила жителите на село Гьоврен

България Преди 2 часа

Екземплярът е уловен в нощта срещу петък след поредица от сигнали за навлизане на диви животни в населеното място

Всичко от днес

От мрежата

Max & Mila's World – какво предлага новият бранд на Lidl за четириногия ни приятел?

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg
1

Популациите на диви животни се топят

sinoptik.bg

Новата ера в „Анатомията на Грей“: VIP лукс и неочакван шеф променят всичко

Edna.bg

Евгени Генчев на гости в дома на Микеле Мороне в Милано

Edna.bg

България е поискала от НАТО бойна авиация, ракетни комплекси и антидрон системи

Nova.bg

Откриха тялото на завързан и удушен 21-годишен мъж в река край Харманли

Nova.bg