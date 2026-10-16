Търговци на надежда: Българи плащат хиляди евро за измама с безшевни операции във Филипините

В сяка година десетки тежкоболни българи залагат последните си спестявания, а често и живота си, на една опасна илюзия - пътуване до Филипините за така наречените „безшевни операции“. Обещанията звучат като медицинско чудо за хирургически интервенции без скалпел, без разрези, без болка и без кръвозагуба, които уж гарантират премахване на злокачествени тумори, кисти и тежки хронични заболявания.

Зад този феноменален параван обаче се крие добре разработена търговска схема, провеждана от нелицензирани организатори и псевдолечители. Журналистическо разследване на Татяна Йорданова разкрива как работи бизнесът с отчаянието на хората.

Наричат ги филипински лечители или хилъри, които твърдят, че церят чрез Божията енергия и вяра. Според преданията те успяват да вкарат голи ръце директно в тялото на пациента, изваждайки болните тъкани и тумори. Свидетели на процедурите обаче разказват съвсем друга история за психологическа обработка и евтини трикове. Пациентка, заминала за Филипините след чуване на тежката диагноза рак, споделя с болка: „Вярваха до такава степен, че бяха готови да повярват в това, което чисто физически е невъзможно. Това са просто едни много добри фокусници.“

Ритуалът по „изцелението“ протича по стриктен сценарий под капака на пълна изолация. На придружителите се забранява да влизат в помещението с кушетката, докато лечителят прекарва десетина минути сам вътре, за да се подготви. След това пациентите влизат един по един, като цялата „операция“ трае не повече от три-четири минути. От човека се изисква задължително да бъде със затворени очи. По време на процедурата лечителят прекарва пръсти или нокти по тялото, след което върху кожата изведнъж се излива течност, наподобяваща кръв и тъкани. За да затвърди илюзията, че е премахнал болестта, псевдохирургът обяснява, че е извадил ракови клетки, но задължително трябва да се направи още един курс от процедури. В резултат на това една група от десет българи се прибира от Филипините с общо седемдесет направени операции само за седмица.

Истинският шок обаче идва от конкретно лабораторно изследване. Българка със специалност химик запазва кърпичка с кръв, избърсана от корема ѝ по време на филипинска операция, и я донася обратно у нас. След анализ в българска лаборатория резултатът е категоричен - кръвта е животинска.

Цената на тази надежда започва от около три хиляди евро на човек за еднократно пътуване, а организаторите постоянно внушават необходимост от повторни посещения. Репортерска проверка със скрита камера показва как български посредници рекламират пътуванията и обещават медицина от бъдещето. Един от основните организатори твърди, че е бил свидетел на над хиляда безшевни операции и заявява безусловната си вяра в метода: „Ако имаше повече от 100 процента, щях да ви кажа, но да - вярвам на 100 процента.“ Когато обаче екипът на разследването му предлага да изпрати независим хирург или да заснеме интервенцията отблизо с камери, той категорично отказва под абсурдния претекст, че духът, с който работи лечителката, се стресира от камери.

Освен медицинската измама, разследването разкрива и сериозни правни нарушения. Проверка в Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти показва, че лицата, организиращи тези екскурзии, нямат никакъв лиценз за туроператорска дейност, нямат задължителните застраховки и не издават легитимни документи. В институционалния вакуум между Министерството на туризма и здравните органи потъват нерегламентирани суми, докато организаторите печелят на гърба на страдащите.

Най-страшният аспект на тази търговия са изгубените човешки животи. Въпреки че псевдолечителите твърдят, че помагат, много от пациентите се завръщат с влошено състояние, рецидиви или тежки усложнения. В търсене на спасение някои болни вземат фаталното решение да прекъснат традиционното си медицинско лечение в България, за да заминат за друг континент. Потърпевши разказват с разтърсващ отзвук за съдбата на хората, избрали този път: „Да печелиш по най-долния начин от надеждата на един човек да живее и да бъде здрав - за мен това не са хора. Нищо човешко няма в един такъв човек.“