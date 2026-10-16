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Защо жените се заглеждат по други жени: Какво разкрива ново проучване

Ново проучване разкрива, че хетеросексуалните жени се заглеждат по привлекателни женски лица колкото мъжете, но причините за това нямат нищо общо със сексуалното привличане

16 октомври 2026, 08:08
Защо жените се заглеждат по други жени: Какво разкрива ново проучване
Източник: iStock

М ъжкият поглед не е запазена марка само за мъжете. Хетеросексуалните жени обичат да се заглеждат по привлекателни женски лица също толкова, колкото и мъжете, но от етични, а не от сексуални подбуди, сочат данните от скорошно проучване, публикувано в научното списание Evolution and Human Behavior.

„Това е напомняне, че мъжете и жените буквално могат да възприемат концепцията за привлекателност по различен начин“, посочва водещият автор на изследването Том Рот от Утрехтския университет в Нидерландия, цитиран от Daily Mail.

Изследователите си поставили за цел да проучат възприятията за физическа привлекателност – качество, което често се свързва „със здравето и фертилитета, което го прави ключов фактор за желаността на партньора“, се казва в проучването.

„В съответствие с това предишни изследвания демонстрираха стабилно отклонение на вниманието към привлекателните лица“, пишат авторите. „Въпреки това как това отклонение варира между половете и дали то зависи от сексуалните предпочитания и/или семейното положение на наблюдателя, все още е слабо разбрано.“, добавят те.

За да установят дали хората могат да намират другите за привлекателни независимо от физическото си влечение, изследователският екип набрал 102 участници, които разглеждали различни двойки лица една до друга. Пробите включвали както мъже, така и жени с различна степен на конвенционална привлекателност.

С помощта на технологии за проследяване на погледа учените успели да установят точно къде са гледали участниците и за колко време.

Макар че първоначалните погледи на наблюдателите не разкрили никакви пристрастия, ясно разделение между половете се появило, след като те имали възможност да разгледат лицата обстойно.

Като цяло мъжете отделяли повече време на лицата, които отговарят на техните сексуални предпочитания. Те също така не отделяли допълнително време за заглеждане в лицата от пола, към който не изпитват привличане. Учените отбелязват, че семейното положение не е оказало влияние върху моделите им на наблюдение.

Източник: iStock

За сметка на това жените прекарвали еднакво време в разглеждане както на привлекателни мъжки, така и на женски лица, независимо от тяхната сексуална ориентация. Това подсказва, че те нямат предпочитания към определен пол, когато става въпрос за зяпане.

В светлината на тези резултати екипът стига до извода, че жените оценяват едно красиво женско лице колкото всеки друг, но по различни причини.

„Изглежда, че за жените привлекателното лице е просто приятно за гледане, независимо от пола, докато за мъжете единствено сексуалните им предпочитания задържат погледа им“, пояснява Рот.

Еволюционният механизъм на това взиране между жени обаче остава неясен.

Изследователите също така „не откриват видим ефект на семейното положение върху склонността към привлекателност спрямо предпочитаните лица“. В бъдеще те се надяват да привлекат участници за изследване на по-голяма извадка от лица, включително такива на различна възраст, за да придобият по-ясна представа за това перцептивно разделение между половете.

Източник: nypost.com    
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