Защо жените се заглеждат по други жени: Какво разкрива ново проучване

М ъжкият поглед не е запазена марка само за мъжете. Хетеросексуалните жени обичат да се заглеждат по привлекателни женски лица също толкова, колкото и мъжете, но от етични, а не от сексуални подбуди, сочат данните от скорошно проучване, публикувано в научното списание Evolution and Human Behavior.

„Това е напомняне, че мъжете и жените буквално могат да възприемат концепцията за привлекателност по различен начин“, посочва водещият автор на изследването Том Рот от Утрехтския университет в Нидерландия, цитиран от Daily Mail.

Caught looking! Straight women enjoy gazing at attractive females just as much as handsome men, study finds. https://t.co/SR82pS7VGE — ELLIOT IN THE MORNING (@EITMonline) October 13, 2026

Изследователите си поставили за цел да проучат възприятията за физическа привлекателност – качество, което често се свързва „със здравето и фертилитета, което го прави ключов фактор за желаността на партньора“, се казва в проучването.

„В съответствие с това предишни изследвания демонстрираха стабилно отклонение на вниманието към привлекателните лица“, пишат авторите. „Въпреки това как това отклонение варира между половете и дали то зависи от сексуалните предпочитания и/или семейното положение на наблюдателя, все още е слабо разбрано.“, добавят те.

За да установят дали хората могат да намират другите за привлекателни независимо от физическото си влечение, изследователският екип набрал 102 участници, които разглеждали различни двойки лица една до друга. Пробите включвали както мъже, така и жени с различна степен на конвенционална привлекателност.

С помощта на технологии за проследяване на погледа учените успели да установят точно къде са гледали участниците и за колко време.

Макар че първоначалните погледи на наблюдателите не разкрили никакви пристрастия, ясно разделение между половете се появило, след като те имали възможност да разгледат лицата обстойно.

Като цяло мъжете отделяли повече време на лицата, които отговарят на техните сексуални предпочитания. Те също така не отделяли допълнително време за заглеждане в лицата от пола, към който не изпитват привличане. Учените отбелязват, че семейното положение не е оказало влияние върху моделите им на наблюдение.

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За сметка на това жените прекарвали еднакво време в разглеждане както на привлекателни мъжки, така и на женски лица, независимо от тяхната сексуална ориентация. Това подсказва, че те нямат предпочитания към определен пол, когато става въпрос за зяпане.

В светлината на тези резултати екипът стига до извода, че жените оценяват едно красиво женско лице колкото всеки друг, но по различни причини.

„Изглежда, че за жените привлекателното лице е просто приятно за гледане, независимо от пола, докато за мъжете единствено сексуалните им предпочитания задържат погледа им“, пояснява Рот.

Еволюционният механизъм на това взиране между жени обаче остава неясен.

Изследователите също така „не откриват видим ефект на семейното положение върху склонността към привлекателност спрямо предпочитаните лица“. В бъдеще те се надяват да привлекат участници за изследване на по-голяма извадка от лица, включително такива на различна възраст, за да придобият по-ясна представа за това перцептивно разделение между половете.