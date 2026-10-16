ЕС обсъжда подкрепата за Украйна и пътя ѝ към членство

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Е вропейският съвет в Брюксел продължава днес с обсъжданията за Украйна, европейската отбрана и сигурност, ситуацията в Близкия изток и миграцията. Очаква се председателят на Европейския съвет Антониу Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски.

Сред основните теми ще бъдат продължаването на военната и финансовата подкрепа за Киев, нуждите на критичната инфраструктура преди зимата и укрепването на противовъздушната отбрана на страната. Европейските лидери ще направят и оценка на напредъка на Украйна по пътя към членство в Европейския съюз.

Според предварителната програма на срещата държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки ще обсъдят също засилващите се действия на Русия срещу европейската сигурност, включително хибридните атаки, както и развитието на ситуацията в Близкия изток.

Какво обсъдиха европейските лидери на 15 октомври

Първият ден от заседанието на Европейския съвет беше посветен основно на конкурентоспособността на европейската икономика, цените на енергията и дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г.

Лидерите обсъдиха мерки за укрепване на единния пазар, намаляване на административната тежест за бизнеса и подобряване на условията за европейските предприятия. Енергийните цени също бяха сред основните въпроси на фона на стремежа на ЕС да ограничи зависимостта си от нестабилните пазари на изкопаеми горива.

На 15 октомври европейските ръководители приеха заключения за конкурентоспособността, следващата многогодишна финансова рамка, разширяването и реформите в Съюза.

В рамките на разговорите за разширяването беше разгледана и необходимостта от реформи в страните кандидатки за членство. Днес темата ще продължи с оценка на напредъка на Украйна и останалите държави, които се стремят към присъединяване към ЕС.

Украйна и европейската сигурност

Подкрепата за Киев остава сред основните приоритети на ЕС на фона на продължаващата руска инвазия. Особено внимание се очаква да бъде отделено на защитата на енергийната инфраструктура и подготовката за зимата, когато рискът от прекъсвания на електроснабдяването и отоплението е особено висок.

Европейските лидери ще обсъдят и отбранителната готовност на Съюза, включително необходимостта от преодоляване на недостига на ключови военни способности.

Отделно ще бъдат разгледани последните събития в Близкия изток, сигурността на морските маршрути и миграционната политика на ЕС.

Заседанието на Европейския съвет в Брюксел е двудневно и приключва днес, 16 октомври.