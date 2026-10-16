Катастрофа между микробус и влак на входа на тунела под Ламанша, много ранени

Д еветнадесет души са ранени тази вечер при катастрофа между микробус и влак на входа на тунела под Ламанша във Франция, съобщи телевизия "Бе Еф Ем Те Ве".

Според префектурата в департамент Па дьо Кале микробусът се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунела от френска страна, предаде Франс прес.

По първоначални данни петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса.

В превозното средство са пътували шофьори на тежкотоварни камиони, които са се готвели да се качат на влака "Льо Шатъл" (LeShuttle). Той превозва автомобили и техните пътници през тунела.

На мястото са изпратени екипи за спешна помощ, включително хеликоптер на мобилната структура за спешна медицинска помощ и реанимация, както и гранична полиция, съобщиха още от префектурата.