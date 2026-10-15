Втора експлозия за седмица в рафинерия край Атина, двама са с тежки изгаряния

Д вама работници са ранени сериозно при експлозия в рафинерия на компанията „Мотор Ойл“ (Motor Oil) в Коринт, югозападно от Атина, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Огромен пожар в рафинерия в Гърция

Съобщава се, че експлозията е станала по време на ремонтни дейности, като и двамата работници са с изгаряния и са отведени в болницата в Коринт за лечение.

Инцидентът станал вчера следобед в трюма на гръцки танкер, плаващ под панамски флаг, който бил на ремонт в корабостроителницата в Перама

Това е втората експлозия в рафинерията след друга експлозия там миналата седмица, при която загинаха двама работници по поддръжката, припомня изданието.