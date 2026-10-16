Шишков за мантинелите: Нарушения за милиони, договори над законовия праг и съмнения за облагодетелстване

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Сериозни нарушения при договорите за доставка и монтаж на мантинели, плащания над допустимите според закона стойности и съмнения за облагодетелстване на определени фирми. За това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в ефира на NOVA.

Той коментира сигнала на ДПС до прокуратурата, свързан с обществените поръчки за пътни ограничителни системи, и заяви, че според него реакцията на партията е свързана със засегнати икономически интереси.

Повод за разговора стана сигнал на ДПС до прокуратурата, в който се поставят въпроси за индексацията на договорите за мантинели по време на първото служебно правителство на Гълъб Донев. От партията твърдят, че приложената методика е довела до оскъпяване на договорите с над 160%. В сигнала е посочена и фирмата „Юпитер 05“ ООД, като се настоява за проверка на обществените поръчки.

Коментарите идват на фона на политическия сблъсък между управляващите и ДПС. Преди това правителството обяви данни за полети на лидера на партията, чиито разходи за около 5 млн. са били поети от фирма, свързвана с изпълнители на обществени поръчки за мантинели.

Шишков: Спряхме поръчката за мантинели за 1 млрд.

Иван Шишков отхвърли обвиненията срещу себе си и заяви, че според него реакцията на ДПС е продиктувана от засегнати финансови интереси.

„Странно е, но, разбира се, има логика - нарушени са икономически интереси. Защото ние спряхме обществената поръчка за мантинелите за един милиард. Казахме: „Не, няма да работим по този начин“. Даже вече не работим с тези фирми“, заяви министърът.

По думите му държавното дружество „Автомагистрали“ е предприело действия, за да може самостоятелно да извършва дейности по подмяна на мантинели.

„Спомнете си, че дружеството „Автомагистрали“, което беше изключително бурно атакувано, започна да се подготвя да подменя само мантинелите. Закупиха машини, назначиха работници и включително закупиха малко количество мантинели от турска фирма“, посочи той.

Кои договори за мантинели са били надвишени

Регионалният министър представи хронология на процедурите за доставка и монтаж на мантинели. Според него става въпрос за шест района, за които са сключени договори след обществени поръчки, проведени по време на правителството на Кирил Петков.

Шишков подчерта, че договорите са подписани при служебния кабинет, но процедурите за избор на изпълнители са приключили по-рано.

„Има шест участъка, за които са подписани договори за мантинели. Нека е ясно, че търговете и конкурсите са правени по времето на правителството на Кирил Петков, не по наше време. Да, договорите са подписани, но по приключили процедури“, заяви Шишков.

По думите му впоследствие, през 2024 г., 2025 г. и началото на 2026 г., са подписвани допълнителни споразумения към договорите.

„От кого са подписани на практика? От всички тези други правителства, които са били след нас“, каза той.

Шишков свърза този период и с политическите промени в начина на назначаване на служебните кабинети, като отправи критики към партиите, участвали в конституционните промени.

Според министъра в три от общо шестте района стойността на договорите е надвишена с повече от 50% - границата, която той посочи като законово допустима.

„По закон могат да бъдат надвишавани с 50% от стойността. И са направени възлагания по тези договори над определената сума“, заяви регионалният министър.

Той уточни, че първоначално за всеки от районите е била предвидена сума от приблизително 50 млн., без да посочи валутата в изказването си. На въпрос дали допълнително възложените дейности са били платени, Шишков отговори утвърдително.

Министърът допусна и възможна връзка между тези средства и по-рано изнесените данни за плащанията за полети. Той обаче изрично представи това като свое предположение, а не като доказан факт.

„Платеното може би е отишло там, където са установени парите с полетите. Така предполагам“, каза Шишков.

Според него превишенията са установени в три района в Южна България, докато при договорите за Северна България няма подобни надвишавания. На въпрос защо прави това разграничение, министърът насочи вниманието към пловдивска фирма, която работи в сектора на пътните ограничителни системи.

Какво каза за фирмата „Юпитер 05“

На въпрос защо ДПС споменава „Юпитер 05“ ООД в сигнала си до прокуратурата, Шишков заяви, че не е проследил подробно коя конкретна фирма е посочена от партията.

„Аз даже не знам коя фирма ми размахват. Не съм слушал внимателно коя фирма е. Разбирате ли, всичко това, което говоря в момента - колкото повече говорим по темата, толкова повече факти излизат. Проблемът става все по-голям“, коментира той.

Шишков изрази надежда, че ще се стигне до търсене на наказателна отговорност. По думите му информацията за договорите за мантинели вече е стигнала до Министерството на вътрешните работи.

„Надявам се. Престъпление със сигурност има, защото когато има надвишаване на процедурата, тоест заплащано е повече от допустимото надвишаване от 50%, това е нарушение“, заяви министърът.

По думите му документите са подписвани от тогавашните ръководители на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Опасната фуга на Южната дъга на Околовръстното в София

Иван Шишков коментира и сигнал на зрители на NOVA за опасна фуга на Южната дъга на Софийския околовръстен път. Проблемният участък е на моста над бул. „Симеоновско шосе“.

По информацията, представена в репортажа, фугата е с дълбочина над 50 сантиметра и широчина над 20 сантиметра. През участъка ежедневно преминават хиляди автомобили, автобуси и камиони.

Около препятствието има множество части от повредени автомобили, включително тасове. В близост се намира и шахта без капак, която създава допълнителна опасност за водачите.

От Столичната община посочват, че има около 50 преписки по проблема, но ремонтът се бави заради неуредени отношения с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

„Не се оправдаваме, ще оправим фугата. Въпросът обаче е, че ние трябва да имаме споразумение. Не са подписани споразуменията още от миналата година“, заяви Шишков.

Той обясни, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Столичната община не са постигнали окончателна договореност за поддръжката на пътищата, за които отговорността е споделена между институциите.

„Откакто съм регионален министър, съм водил многократно разговори с предишния заместник-кмет по строителството и работихме добре. Беше сменен. В случая смените в Столичната община се превърнаха в епидемия, но това е проблем на управляващите София“, коментира министърът.

Шишков отрече да има институционален конфликт между държавата и общината. Той посочи, че разговорите със заместник-кметовете са били добронамерени, но изрази недоволство, че столичният кмет не участва лично в тях.

Последният участък от Околовръстното: остават около 8 км

Шишков съобщи, че е подписал заповед за одобряване на подробния устройствен план (ПУП) за последния участък от Софийския околовръстен път. За затварянето на целия пътен пръстен остават около 8 километра.

Той припомни, че през 2023 г. е бил одобрен подробен устройствен план за друг участък с дължина 6,5 километра.

По думите му държавата ще поеме отчуждаването на по-голямата част от необходимите имоти, а Столичната община ще трябва да извърши процедурите за по-малка част от трасето, която навлиза в градските квартали и улици.

Министърът очаква в началото на следващата година да бъде обявена обществена поръчка за участъка, за който устройственият план вече е влязъл в сила.

За последно одобрените около 2,5 километра предстоят допълнителни административни процедури и евентуални обжалвания.

АМ „Струма“: обходът на Кресна трябва да е готов до края на 2027 г.

Регионалният министър коментира и строителството на автомагистрала „Струма“. Той заяви, че по редица участъци се работи активно след продължителен период на забавяне.

Според него вече е одобрен подробен устройствен план за участък извън Кресненското дефиле, а за друга част са започнали отчуждителни процедури.

„Обходът на Кресна по договор трябва да бъде завършен до края на следващата година. Надявам се строителите да завършат по-рано. Знаете, че лично бях и на инспекция. Строителството върви“, заяви Шишков.

На въпрос дали проблемът с преминаването през района няма просто да се премести към друго стеснение на пътя, министърът посочи, че окончателно решение може да има едва след изграждането на цялата магистрала.

„Проблемът ще бъде решен, когато построим цялата магистрала. И проблемът изобщо на свързаността в България ще бъде решен тогава, когато построим тези 1000 километра магистрали, които нямаме“, заяви той.

Шишков настоя за отговорност за нарушенията в пътното строителство

Министърът на регионалното развитие и благоустройството настоя прокуратурата да приключи разследванията за установените нарушения в пътното строителство и да изясни кой носи отговорност за тях.

Той припомни случая със Северната скоростна тангента, при който проверка установи несъответствия в дебелината на асфалтовата настилка. По думите му институциите са документирали проблема, но все още се очаква окончателно изясняване на отговорността.

Според Шишков за ефективното приключване на подобни случаи са необходими промени в съдебната система, включително избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор.

Той каза, че заедно с министъра на правосъдието е посетил предишния изпълняващ функциите главен прокурор, за да поиска ускоряване на действията по случая със Северната скоростна тангента.

Министърът посочи, че прокуратурата е обявила започването на досъдебно производство. Той спомена и разследванията, свързани със строителството на автомагистрала „Хемус“.

Промените в ръководството на „Автомагистрали“

Шишков отхвърли твърденията, че е оказвал натиск върху Иван Кунев, който напусна ръководството на държавното дружество „Автомагистрали“.

Министърът посочи, че Кунев е подал оставка по лични причини, но уточни, че не разполага с информация за всички обстоятелства около решението му.

„От мен не е притискан. Ако е бил притискан от някого, това би означавало много по-сериозен проблем. Но нямам такава информация. Логично е, ако е имало натиск, да ми каже“, коментира Шишков.

Той обясни и обстоятелствата около назначаването на инженер Николета Бачева за изпълнителен директор на дружеството. По думите му тя е била част от петчленния съвет на директорите, но при намаляването на състава му до трима души е останала на друга позиция в компанията.

„Тя никога не е била отстранявана от „Автомагистрали“. Някой се опитва да създаде интрига, а според мен това са хората, чиито финансови интереси засегнахме“, заяви Шишков.

Кои пътни проекти трябва да приключат през 2027 г.

Регионалният министър съобщи, че е изготвен график за завършването на няколко важни инфраструктурни обекта. Сред тях е пътят Ботевград - Мездра, чието строителство според плановете трябва да приключи около средата на следващата година.

Шишков посочи и напредъка по пътното направление Видин - Монтана. Работи се по участъка, който е най-близо до Видин, както и по друга част от трасето.

Паралелно с това продължава подготовката за проектирането на тунела под Петрохан.

Министърът коментира и ремонта на пътя през Дюлинския проход, който по думите му многократно е бил забавян и спиран. Той заяви, че има уверения за приключване на работата до края на годината.

АМ „Хемус“: Нов подход към плащанията

По отношение на автомагистрала „Хемус“ Шишков заяви, че се подготвят договорни решения, които да позволят продължаването на строителството.

Той коментира твърденията за предстоящо оскъпяване на договорите с 300%, като посочи, че окончателните цени все още не са уточнени.

Според обсъждания модел изпълнителите трябва да завършат съответните строителни дейности за две години и половина, докато плащанията от държавата ще бъдат разсрочени за пет години.

Министърът уточни, че става въпрос за договорености, които предстои да бъдат окончателно оформени.

Незаконното строителство край Варна: проверки за четири или пет години назад

В края на интервюто Шишков коментира незаконното строителство край Варна и предприетите проверки след установени нарушения.

Министърът подчерта, че отговорността за премахването на незаконни строежи зависи от законовите правомощия на съответните институции.

По думите му проверка на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила сериозни нарушения при издаването на удостоверение за търпимост на строеж във Варна. Констатациите са предоставени на общината.

Шишков съобщи, че е поискал по-широка проверка на практиките по издаване на строителни документи за период от четири години назад, с възможност той да бъде разширен до пет години.

Той уточни, че възможностите за налагане на административни санкции са ограничени от законовите срокове. Ако проверките установят данни за системни нарушения, според него ще трябва да се прецени дали има основания за намеса на прокуратурата.