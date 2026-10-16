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От сребърни клизми до хинин с вино: 5 от най-странните методи за лечения на кралете

Днес тези методи изглеждат плашещи, но част от тях наистина са спасявали животи. Разкриваме какви тайни крие дворцовата медицина – от наргилето на Александър II срещу запек до борбата на Чарлз II с маларията и тежките терапии на Хенри VIII

16 октомври 2026, 07:27
От сребърни клизми до хинин с вино: 5 от най-странните методи за лечения на кралете
Източник: Getty

К акво е общото между наргилетата и сребърните клизми? Монарсите са били лекувани с тях! Днес тези методи изглеждат странни и опасни, но някои от тях наистина са действали. Нека разберем кои части от тези истории са били истина и кои – пълно шарлатанство.

  • Александър II: Наргиле вместо слабително

Според исторически източници Александър II е започвал сутрините си с кафе и наргиле, надявайки се да се пребори със запека. В дворцовия живот този навик почти се е считал за лечебен. Никотинът и кофеинът наистина влияят на нервната и храносмилателната система, но те не лекуват проблема, а вместо това увеличават натоварването върху белите дробове и сърдечносъдовата система. Съвременната медицина категорично не препоръчва подобни ритуали за стимулиране на червата: краткосрочният ефект е несъпоставим с рисковете за здравето.

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  • Луи XIV: Хиляди процедури без анестезия

Кралят Слънце се обграждал с лекари и редовно се подлагал на процедури, които днес изглеждат като абсурдно мъчение. Според историческите хроники Луи XIV е претърпял около 2000 клизми по време на управлението си – понякога по четири на ден. Дворцовият елит бързо възприел тази мода и благородниците започнали да използват лични спринцовки: едни от слонова кост, а други – от сребро. Днес клизмите не се разглеждат като универсално лечебно средство. Те се прилагат само по конкретни медицински индикации – например при тежки форми на запек, когато другите методи са се провалили, или за прочистване преди медицински процедури.

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  • Чарлз II: Горчив хинин срещу малария

Когато английският крал Чарлз II се разболява от малария, лекарят Робърт Талбор му предлага „йезуитски прах“ – лекарство, приготвено от кората на хининово дърво, което монасите използвали срещу треска. Маларията е инфекциозно заболяване, пренасяно чрез ухапвания от заразени комари. По онова време ефективни лекарства практически липсвали, а тежките форми често завършвали с фатален край. Талбор прецизирал дозата, разтворил праха в бяло вино и дал настойката на краля. В резултат Чарлз II се възстановил напълно.

Хининът – съединение с доказано антималарийно действие, по-късно е официално изолиран от кората на цинхона. Той се използва за лечение на пациенти с тежка малария и до днес. В случая с Чарлз II народното средство се е оказало напълно научно обосновано.

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  • Джордж III: Винен камък за повръщане

По време на криза в психичното му здраве, на британския крал Джордж III е предписан винен камък – препарат, съдържащ токсичен антимон, който предизвиква силно повръщане. В онази епоха се е вярвало, че подобно прочистване помага на тялото да се освободи от болестта.

Според медицински исторически прегледи, лекарството най-вероятно е било прилагано принудително или чрез измама. Методът е бил не само изключително неприятен, но и много опасен, тъй като препаратите с антимон често са съдържали следи от токсичен арсен. Не е известно доколко това лечение е увредило здравето на краля, но съвременният анализ на косата на Джордж III разкрива значително повишени нива на тежки метали.

Днес предизвикването на повръщане не се използва при психични разстройства, но антимонът намира приложение при лечението на някои тропически инфекции.

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  • Хенри VIII: Счукани перли и нажежени пръчки

Английският крал Хенри VIII лекувал язвите по краката си с методи, които днес звучат зловещо: приготвял мехлеми от счукани перли и бяло олово, а лекарите обгаряли раните му с нажежени до червено метални пръчки. Историците отбелязват, че състоянието на краля най-вероятно се е влошавало заради хронична инфекция в язвите, подхранвана допълнително от токсичното олово и бруталните обгаряния.

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  • Медицината и властта

Историите на Александър II, Луи XIV, Чарлз II, Джордж III и Хенри VIII показват как дворцовата медицина е съчетавала сляпата вяра в ритуалите с пълната липса на научни познания. Заболяването на монарха винаги е било не само медицински, но и държавен проблем, поради което лекарите са прибягвали до крайни и опасни методи. Някои от тях случайно са се оказвали полезни, но повечето са имали пагубен ефект върху здравето на владетелите.

Източник: www.rambler.ru    
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