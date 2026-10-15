Обвинения в изтезания и наркотрафик: Мадуро и съпругата му се изправиха пред съда в Ню Йорк

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Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни пред федерален съд в Ню Йорк по разширените обвинения за изтезания и политически репресии във Венецуела.

Според обвинителния акт двамата са участвали в изграждането на система за изтезания, а Мадуро е обвинен и в злоупотреба с власт в полза на наркотрафиканти.

Двамата отричат обвиненията и оспорват правото на САЩ да ги съдят, позовавайки се на имунитет заради предишните си държавни постове.

Maduro pleads not guilty to new torture-related charges in New York https://t.co/BrSeOWQsAq — BBC News (World) (@BBCWorld) October 15, 2026

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни пред съда в Ню Йорк по коригиран обвинителен акт, според който двамата са ръководили организирана от държавата кампания за репресии, включваща изтезания на десетки жертви, предаде Ройтерс.

Двамата се явиха днес пред американския федерален съд в Манхатън.

Допълнителните обвинения, повдигнати миналия четвъртък, разширяват значително наказателното дело на САЩ срещу 63-годишния Мадуро и 70-годишната му съпруга. Те бяха добавени към по-ранен обвинителен акт по дело за наркотрафик, повдигнат срещу двамата преди няколко месеца. Мадуро и съпругата му отрекоха обвиненията, че са злоупотребили с властта си, за да помогнат на наркотрафиканти да пренасят кокаин.

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Мадуро и Флорес, заловени от американските въоръжени сили по време на специализирана операция в Каракас през януари, разпоредена от президента на САЩ Доналд Тръмп, и прехвърлени със самолет в Ню Йорк, изложиха позициите си по време на предварителното изслушване пред окръжния федерален съдия Алвин Хелърстийн в съда в Манхатън.

Според коригирания обвинителен акт Мадуро е ръководил система за изтезания, при които жертвите са били бити, задушавани и подлагани на електрически шокове. Той е обвинен, че лично е препоръчвал методи за изтезания, получавал е информация за отношението към конкретни жертви и е заплашил да убие детето на един от затворниците като форма на психологически тормоз.

В един от предполагаемите инциденти, описани в обвинителния акт, през 2014 г. Мадуро е наредил на длъжностни лица да отвлекат военни, за да изтръгнат от тях информация за възможни дисиденти, и е казал на служителите да "ги притиснат по-силно", когато някои от тях са продължавали да проявяват неподчинение.

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Според обвинителния акт съпругата му Флорес, бивш главен прокурор на Венецуела, е участвала в изграждането на репресивната система и е разпореждала изтезанията на конкретни лица.

Мадуро беше президент на Венецуела от 2013 г. до задържането му през януари тази година. Международният наказателен съд разследва от години обвиненията срещу него в престъпления срещу човечеството, свързани с репресиите срещу политическите му опоненти. Мадуро винаги е отричал да е извършвал нарушения.

По-рано тази година Мадуро и съпругата му обявиха, че са невинни по американското дело за трафик на наркотици, според което двамата са участвали в заговор за наводняване на американския пазар с кокаин. Адвокатите им настояват делото да бъде прекратено с аргумента, че двамата се ползват с имунитет, тъй като са били държавен глава и първа дама на чужда страна.