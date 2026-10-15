14-годишно дете почина от токов удар, стъпвайки в локва: Пороите в Истанбул взеха две жертви

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Д ве са вече жертвите на поройните валежи, които поразиха вчера Истанбул. Снощи 34-годишен мъж се е подхлъзнал и паднал, докато се е опитвал да премине през водите, залели квартал Аязага в Саръйер, удряйки главата си в тротоара. Граждани са се притичали на помощ и са измъкнали човека от водата. Откаран в болницата, мъжът е починал без да дойде в съзнание, въпреки положените усилия да бъде спасен, съобщи телевизия "А Хабер", като се позова на съобщение на валийството.

Предприето е разследване по случая.

Вчера 14-годишно момче стана жертва на токов удар, стъпвайки в локва в парка „Чукорбостан“ в кв. „Балат“, община Фатих.

Поройните валежи, придружени с бурни ветрове от два дни, буквално парализираха живота в Истанбул и предизвикаха хаос.

İstanbul'da su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun akıma kapıldığı nokta görüntülendi. "Çevredeki esnaf yardım etmek için çocuğu kaldırdı, ona da elektrik çarptı. Çocuk 'abi' dedikten sonra bilincini kaybetti." (Habertürk) https://t.co/JRCsBwOIhs — Haber Report (@HaberReport) October 14, 2026

По информация на валийството са получени над 3 хиляди сигнала за наводнения, свлачища, паднали дървета и срутени стълбове, наводнени автомобили, жилища и работни офиси.

Поройните валежи причиниха хаос и във въздушния трафик на летище "Истанбул" и на летище "Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг на мегаполиса.

Общо 46 самолета не са успели да кацнат в Истанбул и са били пренасочени към други летища в Турция и в чужбина, информира вестник "Биргюн".

Вчера във вечерните часове летище "Сабиха Гьокчен" е било затворено за полети. Някои от самолетите са кръжали във въздуха, два са били пренасочени към България, един за Техеран и един за Атина.

След полунощ част от полетите са били възобновени, но се препоръчва на пътниците, които ще пътуват, да се информират предварително за евентуални промени.

Докато вчера през деня валежите бяха по-интензивни в европейската част на Истанбул, вечерта пороите и бурни ветрове обхванаха и азиатската част на мегаполиса.

Обилните валежи причиниха наводнения в много домове и бизнеси, по улиците, а подлези и тунели се превърнаха в езера. Някои превозни средства бяха блокирани на наводнените пътища, а други се затрудняваха да се придвижат напред, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Хора, застигнати от дъжда, потърсиха подслон по спирките на автобуси, метробуси, метростанции и трамваи, което доведе до пренаселеност в обществения транспорт.

Най-интензивни валежи са регистрирани в района на Бейкоз и крайградския район Йомерли, където са паднали по 193,84 литра валежи на квадратен метър.

Поради свлачище в Бейкоз, предизвикано от валежите, е бил съборен електрически стълб. Порой и бурен вятър в района на Кадъкьой блокира трафика на метробусите, извиха се дълги опашки от коли.

В района на Юмрание са били наводнени превозни средства и редица подлези.

В Саръйер пътници, блокирани в градски автобус, се качили на покрива в очакване да ги спасят. Подобни случаи е имало и в други райони.

Кадри, излъчени от информационната агенция Доган хабер, показаха как граждани биват спасявани с багери от наводнените квартали.

С решение на валийството в Истанбул днес е обявен за неприсъствен ден за учениците от всички училища в града и в 10 университета.

Хората с увреждания, бременни, майки с деца и други в обществените институции ще бъдат в административен отпуск.

Усложнена е обстановката и в градовете Коджаели, Сакария и Ялова, които спадат към района Мармара.

Отменени са учебните занятия в тези градове, обявен е административен отпуск за държавните служители в затруднено положение, съобщи вестник "Миллиет".

По данни на Центъра за координация при бедствия (AKOM) обстановката остава усложнена. Създаден е кризисен щаб.

Спасителни екипи с над 8 хиляди служители и над 2 хиляди специализирани машини са мобилизирани за справяне с причинените бедствия. От снощи е въведена забрана за движение на мотоциклети, както и за всякакви двуколесни превозни средства. Валията на Истанбул Давут Гюл в изявление за медиите призова гражданите да не излизат навън, както и да не ползват личните си автомобили.

Тепърва ще се изчисляват щетите. Очаква се валежите да продължат днес и до края на тази седмица.