Обвиниха кмета на Ню Йорк в корупция

К метът на Ню Йорк Ерик Адамс е обвинен във федерални криминални престъпления след множество разследвания за предполагаема корупция, предаде АФП.

Точните обвинения в запечатания обвинителен акт все още не са ясни, съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“, който допълва, че Адамс е първият действащ кмет на Ню Йорк, срещу когото са повдигнати такива обвинения

Срещу бившия полицай от Демократическата партия се водят най-малко четири федерални разследвания, включително три, ръководени от окръжния съд на САЩ в Манхатън, които разследват хора от орбитата на кмета и високопоставени служители в неговата администрация.

Историческа присъда: Американски сенатор е признат за виновен за корупция

Адамс, който се бори за преизбиране през 2025 г., се представя за обичаен бизнесмен по време на разследванията.

По-рано през деня представителката на Камарата на представителите на САЩ Александрия Окасио-Кортес призова 64-годишния кмет да подаде оставка „за доброто на града“ - за първи път национална фигура публично го призовава да се оттегли от управлението на най-големия град в САЩ.

