Обвиниха бездомник за нападението на Стив Бушеми в Ню Йорк

Б ездомен мъж беше обвинен в случайното нападение срещу холивудския актьор Стив Бушеми на улицата в Ню Йорк по-рано този месец.

66-годишната звезда от Broadwalk Empire и Fargo беше ударен в лицето от непознат, докато се разхождаше в центъра на Манхатън на 8 май, съобщи градската полиция.

NEW: Police arrest the homeless man suspected of punching Hollywood actor Steve Buscemi in Manhattan last week



Clifton Williams, 50, was arrested while reporting stolen property after police recognized him as Buscemi's alleged attacker



He was also accused of attacking a… pic.twitter.com/ytzChHE08Q