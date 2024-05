Неизвестен нападна актьора Стив Бушеми в Ню Йорк

А мериканският актьор Стив Бушеми е бил хоспитализиран в болница в Ню Йорк, след като е бил нападнат от неизвестен мъж. Това съобщи вестник The New York Post.

Steve Buscemi "is ok and appreciates everyone's well wishes, though incredibly sad for everyone that this has happened to while also walking the streets of NY," his publicist said. https://t.co/hPVqEdIGZa pic.twitter.com/KZ62YOdbCx