От минус 13° до 4°: Жълт код за опасни студове и снеговалежи в понеделник

В София минималната температура ще е около минус 4°, максимална - около 2°

2 февруари 2026, 06:30
118 снегорина чистят пътните артерии в София

118 снегорина чистят пътните артерии в София
След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната

След обилния снеговалеж: Каква е обстановката по пътищата в страната
Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове

Службите у нас с подробности за свалянето на най-големите торент сайтове
Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България
Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим
Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност
Скална маса затрудни движението по ключов маршрут към Кулата и Мелник

Скална маса затрудни движението по ключов маршрут към Кулата и Мелник
Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

Зимата се завръща: Оранжев код за сняг, виелици и поледици в първия ден на февруари

В нимание, опасно студено време! Синоптиците обявиха жълт код за понеделник, 2 февруари, валежи ще обхванат части от страната. Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

В понеделник синоптичната обстановка ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места около Родопите, района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее.

В Северна България температурите ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°.

В южната половина от страната минималните температури ще са между минус 3° и , максималните ще са от минус 3° - минус 1° в Горнотракийската низина до 8 в Сандански.

В София минималната температура ще е около минус 4°, максимална - около .

Източник: НИМХ

Жълт код за потенциално опасно време е обявен за областите: София-област, Пазарджик , Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра,  Разград, Шумен, Търговище, Варна, Добрич, Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив, Смолян,  Кърджали, Хасково, Видин.

При жълт код от НИМХ съветват:

Бъдете внимателни - очакват се много ниски температури. Възможни са здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни, деца и бездомници.

За останалата част от страната остава в сила зелен код за спокойно време: София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане ще се повишава и ще се доближи до средното за месеца.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Временно интензивни и значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопската област, ще се образува нова снежна покривка, а по проходите ще има виелици и навявания. След обяд в Беласица, Огражден, Рила и Пирин валежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, по-върховете от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 7°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между и . Температурата на морската вода е 5°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

През следващите два дни ще е без валежи.

Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°- минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево време.

Източник: НИМХ

В сряда на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат и високата и средната. В Източна България югозападният вятър ще се усили.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
