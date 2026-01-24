Силни снеговалежи в Афганистан: 61 жертви и стотици ранени за три дни

С илни снеговалежи и проливни дъждове в Афганистан са отнели живота на най-малко 61 души за последните три дни, сочат предварителни данни, разпространени днес от Афганистанската национална служба за управление при бедствия (ANDMA), цитирана от Франс прес.

❗In #Afghanistan, 61 people have died over the past three days due to heavy snowfall and torrential rains.



According to Afghanistan’s National Disaster Management Authority (ANDMA), another 110 people have been injured, and 458 homes have been partially or completely destroyed.… pic.twitter.com/vV0QsO9oDf — News.Az (@news_az) January 24, 2026

По информация на службата още 110 души са ранени, а 458 къщи са били частично или напълно разрушени, като най-тежко засегнати са северните и централните части на Афганистан, показва карта в социалната платформа "Екс", публикувана от метеоролозите. Според афганистанската служба общо около "360 семейства са били засегнати" от лошите метеорологични условия.

Говорител на Афганистанската национална служба за управление при бедствия призова гражданите да избягват ненужни пътувания, тъй като много пътища в страната все още са блокирани или покрити със сняг. Една от основните пътни магистрали на Афганистан - проходът "Саланг", е напълно затворена за движение, съобщиха местните власти в провинция Парван, в източната част на страната.

В провинция Бамиан, в централната част на Афганистан, са били раздадени хранителни продукти на шофьори, блокирани на заснежен проход.