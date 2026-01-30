Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

Р екламни плакати за документалния филм за Мелания Тръмп бяха обезобразени с графити и препратки към Хитлер в Лос Анджелис, на фона на скептицизма около премиерата на продукцията.
През изминалата седмица филмът получи широка рекламна кампания, включително плакати, на които първата дама е показана как бие камбаната на Нюйоркската фондова борса. Вместо положителен отзвук обаче, част от противниците на Мелания Тръмп са започнали да обезобразяват рекламите с нейния образ.
На някои от плакатите са нарисувани мустаци в стил Хитлер върху лицето на първата дама, а на други са изписани обидни надписи.
Един от вандалските надписи използва факта, че филмът носи заглавието „Мелания“, като под него е добавен текстът „Е в досиетата на Епстийн“. В друг случай името ѝ е задраскано със синьо тиксо, а върху лицето ѝ е поставена реклама на Комитета за защита на Барио.
Комитетът за защита на Барио представлява доброволческа мрежа, която цели да защитава имигрантските семейства и жителите на Лос Анджелис от ICE, както и да отстоява правата на общността срещу държавното насилие.
Агенцията за обществен транспорт в Лос Анджелис отчита значителен ръст на вандализма по автобусните спирки, на които са били поставени рекламите за филма.
BREAKING: Posters for Melania Trump's new documentary get graffitied all across the country as Americans display what they truly think of their First Lady.— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) January 27, 2026
This is not the marketing campaign that she was hoping for...
The $40 million movie — an insanely inflated price for a… pic.twitter.com/vJyIjQrJ4p
Повтарящите се случаи на вандализъм идват на фона на по-ранно напрежение около продукцията, след като екипът на филма е поискал имената им да бъдат премахнати от надписите, изразявайки недоволство от крайния продукт. Анонимен член на екипа, работил по „Мелания“, е заявил пред списание „Ролинг Стоун“, че са „много по-разтревожени сега, отколкото преди година“, от факта, че имената им фигурират във филма. Друг продуцент е казал пред изданието: „За съжаление, ако се провали, наистина бих се чувствал чудесно.“
Документалният филм, за който се твърди, че е струвал на Amazon MGM Studios 40 милиона долара за първоначалните права, е получил и допълнителни 35 милиона долара за промоция и разпространение.
Доналд Тръмп, твърди, че билетите за премиерата на „Мелания“ в киносалоните се продават „бързо“, но въпреки това интересът към документалния филм остава ограничен.
Филмът за Мелания Тръмп беше прожектиран в Центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон снощи. Според Асошиейтед прес, това беше официалната премиера на филма, докато Франс прес твърди, че това е предпремиера, преди лентата да бъде пусната в кината.
На събитието във Вашингтон присъстваха членове на семейството Тръмп и множество ВИП гости, както и представители на администрацията на президента на САЩ. Филмът ще излезе в киносалони по целия свят в петък, 30 януари.