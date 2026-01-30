Свят

Обезобразиха Мелания Тръмп с мустаци на Хитлер преди премиерата на филма ѝ

На някои от плакатите са нарисувани мустаци в стил Хитлер върху лицето на първата дама, а на други са изписани обидни надписи

30 януари 2026, 11:12
Р екламни плакати за документалния филм за Мелания Тръмп бяха обезобразени с графити и препратки към Хитлер в Лос Анджелис, на фона на скептицизма около премиерата на продукцията.

През изминалата седмица филмът получи широка рекламна кампания, включително плакати, на които първата дама е показана как бие камбаната на Нюйоркската фондова борса. Вместо положителен отзвук обаче, част от противниците на Мелания Тръмп са започнали да обезобразяват рекламите с нейния образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На някои от плакатите са нарисувани мустаци в стил Хитлер върху лицето на първата дама, а на други са изписани обидни надписи.

Един от вандалските надписи използва факта, че филмът носи заглавието „Мелания“, като под него е добавен текстът „Е в досиетата на Епстийн“. В друг случай името ѝ е задраскано със синьо тиксо, а върху лицето ѝ е поставена реклама на Комитета за защита на Барио.

Комитетът за защита на Барио представлява доброволческа мрежа, която цели да защитава имигрантските семейства и жителите на Лос Анджелис от ICE, както и да отстоява правата на общността срещу държавното насилие.

Агенцията за обществен транспорт в Лос Анджелис отчита значителен ръст на вандализма по автобусните спирки, на които са били поставени рекламите за филма. 

Повтарящите се случаи на вандализъм идват на фона на по-ранно напрежение около продукцията, след като екипът на филма е поискал имената им да бъдат премахнати от надписите, изразявайки недоволство от крайния продукт. Анонимен член на екипа, работил по „Мелания“, е заявил пред списание „Ролинг Стоун“, че са „много по-разтревожени сега, отколкото преди година“, от факта, че имената им фигурират във филма. Друг продуцент е казал пред изданието: „За съжаление, ако се провали, наистина бих се чувствал чудесно.“

Мелания Тръмп Документален филм Вандализъм Лос Анджелис Рекламни плакати Хитлер Досиетата на Епстийн Комитет за защита на Барио Недоволство от продукцията Скептицизъм
