Свят

Необичайна атака от Русия удари Киев

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета

16 март 2026, 14:58
Източник: NOVA

Т ази сутрин в центъра на Киев отекнаха поредица от експлозии, констатираха журналисти от "Франс прес" на място, а властите съобщиха за необичайна руска атака с дронове посред бял ден срещу украинската столица. 

"Отломки от дрон паднаха в самия център на града", без да вземат жертви, каза кметът Виталий Кличко и добави: "Вражеската атака срещу Киев продължава, останете в убежищата".

Среднощна атака: Русия удари Киев с дронове

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в Tелеграм за няколко вълни бойни дронове и поне една ракета.

Според канали в Телеграм, близки до украинската армия, противовъздушната отбрана е свалила две крилати ракети, които са атакували столицата.

Комбинирана атака разтърси Киев

Въздушната тревога бе обявена в Киев около 08:30 часа местно време (и българско време) и продължи близо час.

Тава е необичайна атака посред бял ден срещу Киев, който обикновено е атакуван по въздух от Русия през нощта, отбелязва АФП.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Русия война Украйна
