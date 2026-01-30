Тръмп подкрепи Мелания на премиерата на документалния ѝ филм

Б иографичният документален филм за Мелания Тръмп, първата дама на САЩ, озаглавен просто „Мелания“, беше прожектиран в Центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон. Според Асошиейтед прес, това беше официалната премиера на филма, докато Франс прес твърди, че това е предпремиера, преди лентата да бъде пусната в кината.

На събитието във Вашингтон присъстваха членове на семейството Тръмп и множество ВИП гости, както и представители на администрацията на президента на САЩ. Филмът ще излезе в киносалони по целия свят в петък, 30 януари, напомнят Асошиейтед прес и Ройтерс.

„Искам да покажа на публиката живота си, какво означава отново да бъдеш първа дама и прехода от живота на обикновен гражданин обратно към Белия дом“, сподели Мелания Тръмп преди прожекцията. Тя добави, че зрителите ще видят как управлява бизнесите и благотворителните си инициативи, как се грижи за семейството и как изгражда екипа си в Белия дом. "Филмът е красив, емоционален, стилен, кинематографичен и съм много горда с него“, каза тя.

Според информация филмовата продукция на "Амазон Ем Джи Судиос" е струвала 40 милиона долара. След прожекциите тя ще се излъчва ексклузивно в стрийминг платформата "Амазон прайм видео", в около 1600 киносалона по света, включително 1500 в САЩ, напомня АП.

.@POTUS with New England Patriots owner Robert Kraft in the presidential box, as they watch First Lady Melania Trump during her remarks at the Screening of the Film "Melania" at the The Trump- Kennedy Center in Washington. pic.twitter.com/5T7f9NKqjB — Doug Mills (@dougmillsnyt) January 30, 2026

Режисьорът Брет Ратнър заяви, че успехът на филма няма да бъде оценяван по приходи от боксофиса. "Това е документален филм, а документалните филми по традиция не стават големи касови хитове“, подчерта той пред репортери. „Не може да се очаква документален филм да доминира в кината.“

Независимо от това, филмът не пожъна успех във Великобритания. Първоначалните продажби на билети за "Мелания" във Великобритания са "слаби", според Тим Ричардс, главен изпълнителен директор на Vue – един от най-големите кинооператори в страната. До момента е продаден само един билет за петъчната следобедна прожекция в основния им клон в Ислингтън, Лондон, и само два за вечерната.

Тръмп сподели, че е гледал почти двучасовия филм за първи път на частна прожекция в Белия дом през уикенда. Той заяви, че филмът е "наистина страхотен" и добави: "Той наистина връща един блясък, който вече почти не се вижда. Страната ни има нужда от това, нали?"

По думите на Мелания, филмът разкрива живота й зад кулисите, докато се опитва да балансира ролите си на бизнесдама, съпруга и майка, също така и на координатор на преместването на семейството обратно в президентската резиденция.

First Lady Melania Trump as she and @POTUS attend a Screening of the Film "Melania" at the Trump-Kennedy Center in Washington. @FLOTUS pic.twitter.com/3a0Iat8px7 — Doug Mills (@dougmillsnyt) January 30, 2026

Преди документалната лента Мелания публикува мемоари през 2024 г., в които споделя колко цени личното си пространство. Тя се изказва публично по-рядко от някои от предшествениците си, което вероятно оказва влияние върху общественото възприятие за нея. В същото време, тя предпочита да действа по свой собствен начин.

Оценките на американската общественост относно Мелания Тръмп са разделени: около 4 от 10 души нямат мнение за нея, сочи проучване на Си Ен Ен от януари 2025 г. Около 3 от 10 я оценяват положително, докато приблизително същият дял има отрицателно мнение.

Сред републиканците, рейтингът на Мелания е по-висок: около 7 от 10 я възприемат положително, но приблизително една четвърт нямат мнение. "Мисля, че това е опит по някакъв начин да се доизгради, насочи и изчисти нейният образ пред американската публика“, коментира Катрин Сибли, преподавател по история в Университета „Сейнт Джоузеф“ във Филаделфия, визирайки биографичния филм. "Мелания е загадка за американците“, добави тя.

На 55 години, Мелания Тръмп коментира, че е чест за нея да изпълнява традиционните задължения на първа дама, като планиране на държавни вечери и организиране на ежегодното търкаляне на великденските яйца в градините на Белия дом или избиране на тема за коледната украса. Тя обаче намекна, че желае да остави трайна следа и по други начини.

Според дългогодишния й старши съветник Марк Бекман, през 2025 г. Мелания Тръмп е прекарала значителни периоди извън Вашингтон, работейки по документалния филм, и е била дълбоко ангажирана с всеки аспект от създаването му.

Благополучието и безопасността на децата остават основен приоритет за Мелания Тръмп. Тя използва влиянието си, за да лобира пред Конгреса за приемането на закон, криминализиращ публикуването на интимни изображения онлайн без съгласие. Президентът подписа закона и дори й позволи да го подпише.

President Trump hosted a White House screening of “Melania,” a documentary about the first lady, on Saturday night, drawing criticism from Democrats who questioned his priorities just hours after a fatal federal shooting in Minneapolis.https://t.co/5wQjFBw5Lv — The Washington Post (@washingtonpost) January 25, 2026

Миналата година Мелания Тръмп изпрати писмо до руския президент Владимир Путин с молба за съдействие за събиране на деца, разделени от семействата си заради войната в Украйна. Тя помоли съпруга си лично да предаде писмото по време на срещата му с Путин в Аляска, а по-късно обяви, че осем деца са били върнати при семействата си.

Не е ясно колко приходи може да спечели Мелания Тръмп и какви са плановете й за евентуалните доходи от филма. "Доколкото ми е известно, тя е първата първа дама, на която е платена значителна сума за заснемането на документален филм за нея, и това е безпрецедентно, но Тръмп винаги нарушава прецедентите“, заяви Катрин Джелисън, почетен професор по история в Университета на Охайо.

Обикновено президентите и първите дами се въздържат от участия в външни бизнес начинания по време на мандата си, за да избегнат потенциални конфликти на интереси или етични проблеми. Въпреки това, семейство Тръмп участва в множество бизнес начинания - от часовници, парфюми и Библии за него до бижута, коледни украшения и дигитални колекционерски предмети за нея.

Филмът представлява поредната връзка между семейството Тръмп и основателя на "Амазон" Джеф Безос, който се опитва да подобри някога напрегнатите си отношения с президента.

HQ: Nicki Minaj with Maria Bartiromo and Phil McGraw at a screening of the documentary film “Melania” at The Kennedy Center in Washington, DC. pic.twitter.com/CyQhdcIhZI — Minaj Vault (@MinajVault) January 30, 2026

Това е и първият проект на Ратнър след обвиненията в сексуални посегателства, отправени срещу него в началото на движението "#Аз също". Снимките на филма започнаха през декември 2024 г.

Преди прожекцията Тръмп даде редица изявления пред журналисти по разнородни теми - от Иран до отношенията с Китай. Той обяви, че по-късно днес ще обяви избора си за нов шеф на Управлението за федерален резерв.