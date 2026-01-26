Мелания Тръмп с „исторически момент“: Премиера на филма ѝ в Белия дом

М елания Тръмп беше домакин на ексклузивна прожекция на новия си документален филм в Белия дом за приятели и семейство, нарече я „исторически момент“

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше домакин на ексклузивна прожекция на предстоящия си документален филм в Белия дом, като я нарече „исторически момент“, пише списание People.

В публикация от 25 януари в социалната мрежа X 55-годишната Мелания сподели снимка, на която стои на трибуна пред голяма публика, събрала се в Белия дом в събота, 24 януари, за прожекцията на филма Melania.

MELANIA, the film

A Historic Moment



„Исторически момент"

„Исторически момент“, написа тя. „Дълбоко съм смирена, че бях заобиколена от вдъхновяваща зала, пълна с приятели, семейство и културни критици в Белия дом снощи. Всеки от тези хора донесе своята уникална визия в света, оставяйки трайна следа“.

„Нашите лични истории устояват на времето и служат като напомняне за взаимното ни задължение един към друг. За мен беше чест да представя новия си филм MELANIA преди глобалната му премиера“, добави тя.

Melania проследява първата дама през първите 20 дни на 2025 г., водещи до втората инаугурация на съпруга ѝ Доналд Тръмп. Режисиран от Брет Ратнър, филмът на Amazon MGM Studios включва невиждани досега моменти от завръщането на семейството във Вашингтон и инаугурацията на Тръмп, разкривайки ролята на Мелания в тези събития.

MELANIA, the film, exclusively in theaters worldwide on January 30th, 2026.

Според Марк Бекман, съветник на първата дама, сред присъстващите на събитието с официално вечерно облекло са били Доналд Тръмп, Ратнър, главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси, ръководителят на Amazon MGM Studios Майк Хопкинс, Барън Тръмп, Ерика Кърк, Майк Тайсън и кралица Рания от Йордания.

В прессъобщение първата дама описа съдържанието на Melania като „история… в движение“. Тя изрази вълнение, че публиката ще може да види „личен, нефилтриран поглед, докато се ориентирам между семейството, бизнеса и филантропията по време на забележителния ми път към това да стана Първа дама на Съединените американски щати“.

Трейлърът на документалния филм показва първата дама, докато се подготвя за срещи, лети на борда на Air Force One и се усмихва редом до сина си Барън по време на митинг.

Мелания обещава на зрителите „ексклузивни кадри от ключови срещи, лични разговори и невиждани досега среди“.

Първата дама е изпълнителен продуцент на документалния филм, който е лицензиран от Amazon. Основателят на Amazon Джеф Безос е проявил „личен интерес“ към проекта, което според New York Post е помогнало за укрепване на отношенията му със семейство Тръмп.

Countdown: 5 Days

MELANIA

1.30.26

Only In Theaters

*Worldwide* pic.twitter.com/6wQME7flTB — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 26, 2026

Според Deadline Amazon е платил 40 милиона долара за правата върху проекта – огромна сума за документален филм. Документалният филм е планиран да бъде премиерно излъчен на 30 януари, като прожекция в наскоро преименувания Trump Kennedy Center е насрочена за предишната вечер.

Президентът Доналд Тръмп все още не е коментирал филма след прожекцията, въпреки че на 11 януари е заявил пред репортери на борда на Air Force One, че „частите от него“, които е видял до момента, са го впечатлили.

„Виждал съм части от него, невероятно е“, каза той тогава. „Мисля, че ще се представи много добре – знаете, тя издаде книга и тя беше бестселър номер едно, а това е филм, и изглежда, че привлича вниманието на много хора“, добави държавният глава.

Прожекцията на филма в събота се състоя на фона на силни критики към имиграционната кампания на администрацията на Тръмп в Минесота, след смъртоносната стрелба по 37-годишната медицинска сестра от интензивно отделение Алекс Прети от федерални служители в Минеаполис.