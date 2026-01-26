Любопитно

Мелания Тръмп с „исторически момент“: Премиера на филма ѝ в Белия дом

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше домакин на ексклузивна прожекция на предстоящия си документален филм в Белия дом, като я нарече „исторически момент“

26 януари 2026, 15:58
Мелания Тръмп с „исторически момент“: Премиера на филма ѝ в Белия дом
Първата дама на САЩ Мелания Тръмп   
Източник: GettyImages

М елания Тръмп беше домакин на ексклузивна прожекция на новия си документален филм в Белия дом за приятели и семейство, нарече я „исторически момент“

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп беше домакин на ексклузивна прожекция на предстоящия си документален филм в Белия дом, като я нарече „исторически момент“, пише списание People.

В публикация от 25 януари в социалната мрежа X 55-годишната Мелания сподели снимка, на която стои на трибуна пред голяма публика, събрала се в Белия дом в събота, 24 януари, за прожекцията на филма Melania.

„Исторически момент“, написа тя. „Дълбоко съм смирена, че бях заобиколена от вдъхновяваща зала, пълна с приятели, семейство и културни критици в Белия дом снощи. Всеки от тези хора донесе своята уникална визия в света, оставяйки трайна следа“.

„Нашите лични истории устояват на времето и служат като напомняне за взаимното ни задължение един към друг. За мен беше чест да представя новия си филм MELANIA преди глобалната му премиера“, добави тя.

Melania проследява първата дама през първите 20 дни на 2025 г., водещи до втората инаугурация на съпруга ѝ Доналд Тръмп. Режисиран от Брет Ратнър, филмът на Amazon MGM Studios включва невиждани досега моменти от завръщането на семейството във Вашингтон и инаугурацията на Тръмп, разкривайки ролята на Мелания в тези събития.

Според Марк Бекман, съветник на първата дама, сред присъстващите на събитието с официално вечерно облекло са били Доналд Тръмп, Ратнър, главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси, ръководителят на Amazon MGM Studios Майк Хопкинс, Барън Тръмп, Ерика Кърк, Майк Тайсън и кралица Рания от Йордания.

В прессъобщение първата дама описа съдържанието на Melania като „история… в движение“. Тя изрази вълнение, че публиката ще може да види „личен, нефилтриран поглед, докато се ориентирам между семейството, бизнеса и филантропията по време на забележителния ми път към това да стана Първа дама на Съединените американски щати“.

Сребърната Мелания и смокингът на Тръмп: как изглеждаше новогодишната нощ в Мар-а-Лаго
6 снимки
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго
Доналд Тръмп коледно парти Мар а лаго

Трейлърът на документалния филм показва първата дама, докато се подготвя за срещи, лети на борда на Air Force One и се усмихва редом до сина си Барън по време на митинг.

Мелания обещава на зрителите „ексклузивни кадри от ключови срещи, лични разговори и невиждани досега среди“.

Първата дама е изпълнителен продуцент на документалния филм, който е лицензиран от Amazon. Основателят на Amazon Джеф Безос е проявил „личен интерес“ към проекта, което според New York Post е помогнало за укрепване на отношенията му със семейство Тръмп.

Според Deadline Amazon е платил 40 милиона долара за правата върху проекта – огромна сума за документален филм. Документалният филм е планиран да бъде премиерно излъчен на 30 януари, като прожекция в наскоро преименувания Trump Kennedy Center е насрочена за предишната вечер.

Президентът Доналд Тръмп все още не е коментирал филма след прожекцията, въпреки че на 11 януари е заявил пред репортери на борда на Air Force One, че „частите от него“, които е видял до момента, са го впечатлили. 

„Виждал съм части от него, невероятно е“, каза той тогава. „Мисля, че ще се представи много добре – знаете, тя издаде книга и тя беше бестселър номер едно, а това е филм, и изглежда, че привлича вниманието на много хора“, добави държавният глава.

Мелания и Доналд Тръмп си размениха нежности на 4 юли
9 снимки
Тръмп Мелания
Тръмп Мелания
Тръмп Мелания
Тръмп Мелания

Прожекцията на филма в събота се състоя на фона на силни критики към имиграционната кампания на администрацията на Тръмп в Минесота, след смъртоносната стрелба по 37-годишната медицинска сестра от интензивно отделение Алекс Прети от федерални служители в Минеаполис.

По темата

Мелания Тръмп документален филм Белият дом първа дама прожекция исторически момент Доналд Тръмп инаугурация Амазон премиера на филм
Последвайте ни
Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Две жестоки убийства през часове разтърсиха Варна

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Моден гаф или таен шифър? Кейт Мидълтън се появи с „близначка“ в Шотландия

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Младеж блъсна ученичка на пешеходна пътека

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Силни снежни бури парализираха Япония, най-малко 16 души са загинали

Намаляват вдовишките добавки

Намаляват вдовишките добавки

pariteni.bg
8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

8 удивителни неща, които кучетата мигновено усещат у хората

dogsandcats.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 18 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 18 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 20 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

Осъдиха тийнейджър, жестоко убил коте пред деца

България Преди 15 минути

Наложено му е наказание пробация за срок от една година

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

„Крехки“: Сара Фъргюсън и бившият принц Андрю били на ръба

Любопитно Преди 34 минути

Малкото им останали приятели се притесняват за състоянието на бившите кралски особи

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

"Отчаяно търсене": Полицията издирва изчезнал роднина на Мик Джагър

Свят Преди 1 час

Александър Кий е видян за последно в Боскасъл миналия петък следобед

<p>Смразяваща развръзка с млада учителка, само на метри от спасението</p>

Млада учителка бе открита мъртва в снега: Смразяваща развръзка само на метри от спасението

Свят Преди 1 час

28-годишната Ребека излязла в ледената нощ без палто и телефон. Откриха я в гориста местност само на 300 метра от бара, в който била за последно. Вижте смъртоносната равносметка от бурята „Ферн“, която вече взе 13 жертви в САЩ и парализира 34 щата

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Украйна нанесе тежки удари в Русия

Свят Преди 1 час

Броят на убитите и ранените при тези удари се уточнява

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Бела Хадид с пикантна "малка черна рокля" с гол гръб (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Моделът допълни дръзката визия с черна маскарадна маска, сребърни бижута и лъскав черен маникюр, поддържайки цялостната палитра тъмна и чувствена

Снимката е илюстративна

Чудотворно изцеление – 5 истории, необясними за науката

Любопитно Преди 2 часа

Лекари и учени щателно изследват всяка история, която не се поддава на логическо обяснение, и пишат научни статии за нея

<p>Край на подчинението? Новият лидер на Венецуела се опълчи на Тръмп</p>

Временният президент на Венецуела обяви, че ѝ е писнало от заповедите на САЩ

Свят Преди 2 часа

Делси Родригес обяви, че й е „писнало“ от заповедите на Вашингтон. Докато САЩ държат Мадуро в затвор в Ню Йорк, Каракас отказва да бъде петролна колония. Ще издържи ли сделката между Тръмп и наследницата на социалистическия режим? Вижте подробности.

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

Грабеж на огромна стойност от златарско ателие в София

България Преди 2 часа

Задържани са трима мъже

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Фатална верижна катастрофа с три тира край Видин, има загинал

Свят Преди 2 часа

По информация от болницата във Видин пострадалият е със съмнение за мозъчно сътресение

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

„Най-добрите години са зад нас“ – европейците са по-мрачни от всякога

Свят Преди 3 часа

Мнозинството от европейците (76%) смятат, че демокрацията в тяхната страна е в упадък

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

Турист опита да плати с фалшиви 500 евро в Боровец

България Преди 3 часа

Банкнотата е иззета с протокол за доброволно предаване

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

ЕК започна разследване срещу X заради сексуални изображения на деца

Свят Преди 3 часа

Grok предизвика международно възмущение, като позволи на потребителите дигитално да събличат жени и деца и да ги поставят в провокативни пози

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Шофьорка помете такси и двама мъже в Ямбол

Свят Преди 3 часа

Тестове са показали наличие на над 1,2 промила алкохол в кръвта на водача

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Свят Преди 3 часа

Смъртта на американските граждани Рене Гуд и Алекс Прети, застреляни от федералнислужители на Имиграционната и митническа полиция (ICE), е повратна точка.

<p>Търси се премиер: Йотова започва консултациите, първа е Рая Назарян</p>

Йотова отваря „домовата книга“: Първа среща с Рая Назарян за служебен премиер

България Преди 3 часа

Разговорът е свързан с конституционната процедура за назначаване на служебен министър-председател

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Мелания Тръмп отбеляза „исторически момент“ с премиера на филма си в Белия дом

Edna.bg

Първата БГ звезда на Евровизия - Мариана Попова не одобри селекцията

Edna.bg

Носителят на Оскар Ейдриън Броуди с любопитно завръщане на Супербоул

Gong.bg

ЦСКА 1948 с първи успех в контролите

Gong.bg

Осъдиха 16-годишен, убил малко коте пред очите на други деца

Nova.bg

В рамките на едно денонощие: Две жестоки убийства във Варна

Nova.bg