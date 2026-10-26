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Ню Йорк избра своята коледна кралица: Вижте дървото, което ще заблести в Рокфелер център

След края на празничния сезон дървесината от емблематичното дърво в Ню Йорк ще бъде дарена на Habitat for Humanity за строителството на жилища

26 октомври 2026, 16:48
Ню Йорк избра своята коледна кралица: Вижте дървото, което ще заблести в Рокфелер център
Източник: Getty Images
  • Рокфелер център в Ню Йорк избра 75-годишен норвежки смърч, висок 23 метра, за коледната елха на 2026 г.
  • Дървото ще бъде отсечено на 5 ноември, а светлините му ще бъдат запалени на 2 декември. То ще бъде украсено с 50 000 LED светлини и звезда Swarovski.
  • След празниците елхата ще бъде превърната в дървен материал и дарена на Habitat for Humanity за изграждане на домове за хора в нужда.

Докато ние все още се наслаждаваме на топлите есенни цветове, един град вече официално е в коледно настроение. Да, Ню Йорк, разбира се! И най-бляскавата му сцена - Рокфелер център, вече избра своята главна героиня за 2026 г.

Търсенето на най-известното коледно дърво в света приключи. Тазгодишната звезда е величествен 75-годишен норвежки смърч, открит в малкото градче Уест Едмeстън, щата Ню Йорк. Според официални лица, цитирани от New York Post, дървото е високо цели 23 метра (76 фута) и се готви за своето голямо пътешествие към славата.

  • Пътят към Манхатън

Логистиката зад този спектакъл е също толкова впечатляваща, колкото и самото дърво. Очаква се то да бъде отсечено на 5 ноември 2026 г., след което ще пропътува около 320 километра (200 мили), за да пристигне триумфално в сърцето на Манхатън на 7 ноември 2026 г. Това пътуване превръща една обикновена елха в символ, очакван от милиони.

Официалната церемония по запалването на светлините, която се излъчва в цялата страна и се следи от милиони по света, е насрочена за 2 декември. Тогава смърчът ще засияе в пълния си блясък, давайки началото на празничния сезон в Голямата ябълка.

Блясък с кауза

А блясъкът ще е зашеметяващ. Според информация от Рокфелер център, дървото ще бъде украсено с 50 000 разноцветни LED светлини, а на върха му ще застане емблематичната звезда, изработена от кристали Swarovski. Дървото ще остане изложено за посетители до 9 януари.

Но може би най-красивата част от историята идва след празниците. Когато светлините угаснат, дървото няма просто да бъде изхвърлено. То ще бъде превърнато в дървен материал, който ще бъде дарен на благотворителната организация Habitat for Humanity за строеж на домове за хора в нужда. Така една празнична икона получава втори, още по-смислен живот.

Една елха, която пътува стотици километри, за да донесе радост на милиони, а след това се превръща в част от нечий дом. Това е истински пример за устойчиво мислене и отговорно използване на ресурсите

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