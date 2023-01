Ново откритие за COVID-19: Вирусът влияе дори на сънищата ни

В края на 2022 г. Световната здравна организация е докладвала 650 милиона случаи на заразени с COVID-19.

Вероятно истинският брой на заболелите е много повече.

Научната общност е фокусирана в това да разбере какви са последиците от вируса, как той влияе на нашето тяло, ум и емоции.

В началото на пандемията учените сигнализираха, че сънят в условия на COVID мерки е по-продължителен, но с влошено качество.

Fatigue, shortness of breath, cognitive problems, difficulty sleeping, depression, anxiety, rapid pulse, night sweats and chest pains are common symptoms of post-viral Covid-19, aslo known as long Covid https://t.co/p4MyQGEihG. — City Press (@City_Press) January 5, 2023

Впоследствие лекари установиха, че COVID-19 въздейства дори на сънищата ни.

52% от заразилите се с вируса споделят, че докато са били болни са имали нарушения, свързани с качеството на съня.

Притеснителното е, че симптомите остават след излекуване. Най-честият проблем е безсъние. Хората заспиват трудно, будят се често, а утрото ги посреща изтощени и изнервени.

Проучване в Китай установява, че 26% от приетите в болница с COVID-19 имат сериозни нарушения със съня две седмици след изписването им.

Американски учени свидетелстват, че преболедувалите са по-склонни да страдат от безсъние, което води до умора, изтощение и дори депресия.

Докато някои имат късмета да се възстановят бързо от COVID-19, други се борят с вирусa продължително време. Именно те са най-застрашени от последвалите симптоми.

Проучване от 2021 г. анкетира повече от 3000 души с дълъг COVID-19.

Почти 80 % от участниците съобщават за проблеми със съня, най-често безсъние.

В по-скорошно изследване учени слагат смарт гривни за проследяване качеството на съня на две групи. Едните са се борили с дълъг ковид, останалата част не.

Резултатите са категорични. Възстановилите се от вируса имат проблеми със съня.

Загубата на фазата на дълбок сън е изкючително притеснителна. Отслабва концентрацията, паметта, качеството на живот рязко се понижава. Вероятно, това е причнината за тази "мозъчна мъгла", за която свидетелстват преболедувалите дълъг ковид.

Ако не се наспиваме добре, имунната система не може да се справя с грип, вируси и настинки. Това ни прави особено уязвими.

COVID-19 може да има пряко въздействие върху мозъка, включително областите, които контролират състоянията на будност и сън. Все още няма яснота как се случва това, но възможните механизми могат да включват вирусът да заразява централната нервна система или да влияе на кръвоснабдяването на мозъка.

Има връзка между заразяването с COVID - 19 и проблемите с психичното здраве.

Това може да бъде причинено от притеснения за възстановяване, самота или социална изолация. Такива тревоги могат да направят съня по-труден.

Междувременно хоспитализираните пациенти се сблъскват с допълнителни трудности, опитвайки се да спят в натоварена болнична среда, където сънят често е нарушен от шум и други пациенти.

Глобално изследователско проучване в 14 държави докладва, че преболедувалите COVID-19 страдат от кошмари.

Take note if you’re experiencing issues like anxiety, depression, and brain fog—or if you find yourself coping with these disturbances through drug or alcohol abuse—after recovering from a COVID-19 infection.

Read more: https://t.co/Wq2Uup92eK pic.twitter.com/xB6Qgftwbt — Daniel G. Amen, M.D. (@DocAmen) January 2, 2023

Интересно е, че всички участници свидетелстват, че след пандемията сънищата им са по-интензивни.

Според лекари кошмарите са причинени от лошо психично здраве.

Проблемите със съня не бива да се пренебрегват. Тежки случаи на безсъние могат да бъдат лекувани с когнитивно-поведенческа терапия.

За по-леки проблеми със съня Европейската академия за когнитивно-поведенческо лечение на безсъние е съставила препоръки, които могат да ви помогнат: