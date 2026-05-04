7 курорта за почивка през май: Където морето вече се е затоплило до комфортна температура

М ай е стратегически „прозорец“ за почивка. Докато повечето хора чакат до юли, за да платят за правото да стоят на опашка за шезлонг, умните пътешественици вече си стягат багажа. Майското море е слънцето без изтощителната жега, плажовете без тълпи и цените, които все още не са успели да се извият до небето. Но основният въпрос: къде3 водата вече не е „оживяваща“ и всъщност ви позволява да плувате?

Кипър - най-надеждната "лотария"

Ако не искате да гадаете дали ще имате късмет с времето, летете до Кипър. Тук сезонът започва по-рано от всяко друго място в Средиземноморието.

Температура на въздуха - до +28 градуса, водата до комфортни +21-22 градуса

Получавате пълноценно лято, докато хората все още носят якета у дома. Идеално за тези, които искат „да отидат на море сега“.

Турската Ривиера - комфортна „класика“

Анталия, Кемер и Алания през май са вариант за тези, които искат да се отпуснат. Морето тук често се затопля по-бързо, отколкото в Европа.

Температура: въздухът е стабилен на +26–28 градуса.

Най-добрият баланс между обслужване, топлина и цена.

Египет - гарантирано „вряща вода“

Ако основният ви критерий не е да „влизате и излизате“, а да плувате дълго време, Египет е извън конкуренцията. През май тук е почти истинско лято.

Температура: много топло море, стабилно слънце.

Без изненади от времето и невероятен подводен свят.

Крит (Гърция) - естетика и тишина

Крит през май е въпрос на баланс. Морето все още може да е „освежаващо“ (+20-22 градуса), но околните пейзажи са перфектни.

Плажовете са полупразни, цените в таверните са приятни, а разходките през планините и клисурите не се превръщат в оцеляване под слънцето.

Канарски острови - Испанска пролет

Канарските острови са „островите на вечната пролет“. Атлантическият океан е стабилен тук, а слънцето е гарантирано дори в средата на месеца.

Температура: въздухът се затопля до +24-25 градуса.

За тези, които не искат да „гадаят“, а искат да знаят със сигурност, че лятото е тук.

Малта - за активен уикенд

Малта през май е идеална за формата „море + град“. Островът е малък, всичко е наблизо, а слънцето вече пече като за възрастен.

Идеално място за кратко, богато на събития пътуване, където можете да комбинирате плажа с разходки по рицарските улици.

Сицилия (Италия) - море с вкус

През май гастрономите се стичат в Сицилия. Морето тук е само част от забавлението, допълнено от пазари, вино и вечери точно до водата.

Получавате целия италиански вкус без юлската жега и туристическия хаос.

