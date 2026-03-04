Свят

Иранска опозиционна медия: Синът на аятолах Али Хаменей е избран за негов наследник

Моджтаба Хаменей е известен с близките си връзки с Революционната гвардия

Обновена преди 1 час / 4 март 2026, 07:42
В исшите духовници, отговорни за избора на следващия върховен лидер на Иран, са се събрали във вторник, за да обсъдят въпроса, като синът на убития бивш лидер, аятолах Али Хаменей, се е очертал като категоричен фаворит, според трима ирански представители, запознати с обсъжданията.

По думите на източниците духовниците са обмисляли да обявят още в сряда сутринта, че синът му, Моджтаба Хаменей, ще бъде негов наследник, но някои са изразили резерви, опасявайки се, че това може да го превърне в мишена за Съединените щати и Израел. Те са говорили при условие за анонимност заради чувствителния характер на вътрешните обсъждания.

Духовниците, известни като Събранието на експертите, са провели две виртуални срещи - една сутринта и една вечерта, според източниците. Израел е нанесъл удар по сграда в Кум, един от основните центрове на шиитската власт, където събранието е трябвало да заседава и да избере новия върховен лидер, но сградата е била празна, съобщи информационната агенция Fars, свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).

Вали Наср, експерт по Иран и шиитския ислям в университета "Джонс Хопкинс", заяви, че изборът на Моджтаба Хаменей би бил изненадващ и потенциално показателен.

"От дълго време се смяташе, че той е подготвян за наследник", каза Наср. "Но през последните две години изглеждаше, че темата е отпаднала от дневния ред. Ако бъде избран, това означава, че много по-твърдолинейното крило на Революционната гвардия в режима вече държи властта."

Местни медии предават, че Иранското експертно събрание е избрало сина на Али Хаменей, Моджтаба, за следващ върховен лидер под натиск от Корпуса на гвардейците на ислямската революция. 

56-годишният Моджтаба Хаменей е влиятелна, макар и затворена за публичността фигура, действала в сянката на властта на баща си, който беше убит в събота при съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран.

Моджтаба Хаменей е известен с близките си връзки с Революционната гвардия. Според тримата представители именно гвардейците са настоявали за неговото назначаване, аргументирайки се, че той притежава необходимите качества да ръководи Иран в настоящия период на криза.

"Моджтаба е най-разумният избор в момента, защото е изключително добре запознат с управлението и координацията на структурите за сигурност и военния апарат", заяви анализаторът в Техеран Мехди Рахмати. "Той вече отговаряше за това."

Иран
Иран
иран
иран

Рахмати обаче отбеляза, че не всички ще бъдат доволни.

"Част от обществото ще реагира негативно и остро на това решение и ще последва ответна реакция", прогнозира той.

Поддръжниците на правителството ще възприемат неговото издигане като продължение на управлението на лидер, когото смятат за мъченик, и бързо ще го подкрепят, каза Рахмати. Противниците на властта обаче също ще го разглеждат като продължение на режима, който през последните месеци е убил стотици протестиращи.

Сред другите кандидати, очертали се като финалисти, са Алиреза Арафи, духовник и юрист, част от тричленния преходен съвет за ръководство, назначен след убийството на аятолах Хаменей, и Сейед Хасан Хомейни, внук на основателя на Ислямската революция аятолах Рухолах Хомейни.

И Арафи, и Хомейни се възприемат като умерени фигури, като вторият е близък до маргинализираното реформистко политическо крило в Иран.

Абдолреза Давари, политик, близък до Моджтаба Хаменей, заяви в публични изказвания и в интервюта за The New York Times, че ако Хаменей наследи баща си, може да се утвърди като фигура в стила на саудитския лидер Мохамед бин Салман.

"Той е изключително прогресивен", заяви Давари в съобщение преди войната. "Възприемайте неговото назначаване като смяна на кожата."

Иран
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей
Кой беше Али Хаменей

По-рано във вторник, на пресконференция във Вашингтон, президентът Тръмп заяви, че много от хората, които неговата администрация е разглеждала като потенциални лидери на Иран, са били убити от събота насам. "Съвсем скоро няма да познаваме никого", каза той.

Попитан за най-лошия възможен сценарий в Иран, той заяви: "Предполагам, че най-лошият вариант би бил да направим това, а след това да дойде на власт някой толкова лош, колкото предишния. Нали, това може да се случи. Не искаме това да се случи."

Събранието на експертите се състои от 88 висши шиитски духовници, избирани чрез обществени избори, и съгласно Конституцията на Иран отговаря за назначаването, надзора и освобождаването на върховния лидер. Това е вторият върховен лидер, който събранието ще избере в 47-годишната история на Ислямската република.

През 1989 г. събранието избра аятолах Хаменей, поверявайки му управлението на новосъздадената теократична държава. В продължение на повече от четири десетилетия той управляваше с абсолютна власт и с малка готовност за промяна.

Съпругата на Моджтаба Хаменей, Захра Адел, майка му Мансуре Ходжасте Багерзаде и негов син са били убити заедно с баща му при ударите в събота, съобщи иранското правителство.

Източник: The New York Times    
Иран Върховен лидер Моджтаба Хаменей Събрание на експертите Корпус на гвардейците на Ислямската революция Наследник на върховния лидер Али Хаменей Удари на САЩ и Израел Иранска политика Шиитски духовници
