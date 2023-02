Нови земетресения в района на границата между Турция и Сирия предизвикаха паника

Д ве поредни земетресения с магнитуд 6,4 и 5,8 в южния турски окръг Хатай близо до границата със Сирия предизвикаха паника днес, съобщават Анадолската агенция и световните новинарски агенции, предаде БТА.

Първият трус е регистриран в 20.04 часа местно време (19.04 часа българско време) с епицентър в Дефне, окръг Хатай,

на дълбочина 16,7 километра, а вторият - в 20.07 часа местно време с епицентър в Самандаг, окръг Хатай, и дълбочина 7 километра, посочва Анадолската агенция, която се позовава на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Има данни за разрушения, информира канал Хабертюрк, цитиран от ТАСС.

