Свят

Нови разсекретени досиета за НЛО разкриха мистериозен триъгълен обект над САЩ

Министерството на отбраната на САЩ публикува нова партида разсекретени документи за неидентифицирани аномални явления. Федерални агенти описват подробен инцидент с триъгълен апарат, движещ се безшумно и с огромна скорост над забранен обект

Стела Христова Стела Христова

24 октомври 2026, 16:34
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Ф едерални агенти в западната част на САЩ са се натъкнали през тази година на голям триъгълен летателен апарат. Той е прелетял в небето, издигайки се от място, без да издава никакъв шум или да отделя отработени газове. Това показват нови документи, публикувани от Пентагона, пише CBS News,

Показанията на агентите са включени в най-новите разсекретени от Министерството на отбраната файлове, свързани с неидентифицирани аномални явления (НЛО / UAP). Публикуваните данни са седмите по ред в изпълнение на указ, подписан от президента Доналд Тръмп по-рано тази година, с който се изисква разкриването на чувствителни досиета за НЛО. Последната партида съдържа 28 документа във формат PDF.

Триъгълният апарат е описан подробно в два документа: меморандум от Службата за разрешаване на аномалии във всички области (AARO) към Пентагона, съдържащ разпита на агентите, и подписано официално изявление, което те са предоставили на ФБР.

Случаят се е разиграл през юни в близост до неоповестен „обект от значение за националната сигурност“ в западната част на САЩ.

Агентите съобщават пред разследващите, че са били предупредени за обекта от свой колега, разположен наблизо. Те бързо променили позицията си, за да имат по-добра видимост, и забелязали апарата над билото на няколко мили на запад, на фона на сиянието след залез слънце.

„Започнахме визуално наблюдение на западния хоризонт и почти веднага забелязахме плътен, неотразяващ, тъмночерен триъгълен обект, който най-много напомняше дрон с делта крило“, посочват те в изявлението си за ФБР. „Оценихме размаха на крилете на обекта на приблизително между 2.7 и 4.5 метра, дължината му на 1.8 до 2.7 метра, а дебелината — от 30 до 60 сантиметра.“, посочват още те.

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Документът от ФБР включва илюстрации на мястото на събитието и изображение на летателния апарат.

В доклада на AARO се отбелязва: „Неидентифицираният апарат извърши бавно, контролирано и перфектно вертикално издигане директно над линията на билото. Обектът се издигна на приблизително 60 до 90 метра, като поддържаше напълно статична ориентация, без да се накланя, да се люлее или да трепери. Неотразяващата му, матово черна повърхност запази непрекъснат профил без видими белези.“

Разследващите допълват, че „издигането е станало при абсолютна акустична тишина“.

Агентите са съобщили на ФБР, че при наблюдение през инфрачервен мерник обектът „изглеждал по-горещ от околната температура, с напълно равномерна топлинна сигнатура по целия корпус и без видими отработени газове“.

Когато корабът се издигнал на 60 до 90 метра над билото, той спрял за миг и започнал да се рее във въздуха, оставайки напълно неподвижен за около 20 секунди, се казва в доклада на AARO.

След това апаратът се отдалечил рязко, достигайки скорост, „сравнима с тази на военен изтребител“. Агентите го изгубили от поглед в рамките на броени секунди.

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„Пълната акустична тишина се запази и през цялата фаза на движение с висока скорост“, се посочва в меморандума. „Не бяха наблюдавани въздушни струи, дим, прах или физически смущения. Наземният оглед на каньона, проведен на следващата сутрин, не установи останки, следи по земята или щети по растителността.“, пише още.

Инцидентът е подобен на други случаи, докладвани от федерални служители в западната част на САЩ и описани подробно в предишни издания на файловете за НЛО.

През 2023 г. служители на реда на неогласено място съобщават, че са наблюдавали оранжеви кълба, които в продължение на два дни са освобождавали по-малки червени кълба. В по-късно публикувани разкази един от агентите описва червени светлини, които „се ускориха мигновено“, а друг сравнява кълбата с „гроздови зърна, изхвърляни от баскетболна топка“.

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Друг случай от август включва видеозапис в инфрачервения спектър, направен от агент, на който се виждат два „нажежени до черно“ обекта, движещи се заедно с еднаква ниска скорост.

Относно инцидента от юни от Пентагона отбелязват, че според AARO „е необходимо допълнително разследване поради голямото съвпадение на морфологичните характеристики и динамиката на движение на това явление с други съобщени инциденти в западния регион на САЩ“.

Редактор: Стела Христова
НЛО UAP Пентагон Федерални агенти Триъгълен апарат Разсекретени документи Безшумен полет
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