От екскурзии до лекарства: КЗП започва масови проверки след граждански сигнали

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П редседателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова обяви, че институцията започва проверки в редица сектори след получени множество сигнали за поскъпване на стоки и услуги. Това стана ясно, след като репортерът на „Събуди се” по NOVA Юлиян Стоянов ѝ предаде оплаквания, изпратени до медията, след като Манолова публично обяви личния си телефонен номер в телевизионен ефир.

От ученическата раница до фризьорския стол – изглежда, че никой сектор не е имунизиран от сигнали за поскъпване, които достигат до комисията. Гражданските оплаквания обхващат широк спектър от ежедневни разходи, което поставя на дневен ред въпроса за регулацията и контрола върху ценообразуването.

Ученическите екскурзии - скъпо удоволствие без ясни правила

Един от най-сериозните проблеми, за които алармират родители, са високите цени на ученическите екскурзии. Според сигналите, еднодневни пътувания до близки дестинации достигат цени от 90 лева (около 45 евро). Родителите изразяват притеснения и относно начина на събиране на парите, липсата на касови бележки и съмнителното повтаряне на едни и същи дестинации за ученици от различни училища.

Мая Манолова заяви, че КЗП има правомощията да сравни цените със същите от предходни периоди и да установи дали има необосновано поскъпване. „Ако нарушението бъде доказано, санкциите могат да достигнат от 10 000 до 100 000 евро“, уточни тя. Сигналите за евентуални картелни споразумения между фирмите организатори ще бъдат препратени към Комисията за защита на конкуренцията.

Лекарства и услуги също са в списъка за проверки

Друга група оплаквания е свързана с рязкото поскъпване на лекарства в кратки срокове. В отговор, Манолова обяви, че аптеките и цялата верига на доставки ще бъдат обект на щателни проверки за необосновано завишаване на цените. Подобни инспекции ще засегнат и сектора на услугите.

Като конкретен пример беше посочен фризьорски салон във Варна, където цената на услуга се е увеличила от 9 лева на 7 евро. Председателят на КЗП допълни, че проверки ще бъдат извършени и в автосервизи, автомивки, химическо чистене и заведения, за да се гарантира, че правата на потребителите не се нарушават.

Поглед към големите вериги и събираемостта на глобите

Манолова изрази надежда, че в рамките на следващите два месеца цените на основни хранителни продукти може да намалеят. Тя призова големите търговски вериги да ограничат своите надценки до нива, сравними с тези в други европейски държави, като посочи за ориентир диапазон до 30%. Междувременно вече са започнали проверки в складовете на големите ритейлъри.

Относно събираемостта на вече наложени глоби, тя обясни, че част от плащанията са за нарушения от предходен период, а други се обжалват в съда. Манолова подчерта, че ще се обърне специално внимание на съдебните дела, за да не се допуска търговци-нарушители да прехвърлят значителни адвокатски разходи върху комисията.

Без политически амбиции и с отворен телефон за сигнали

В рамките на разговора Манолова категорично отрече да има намерение да се кандидатира за кмет на София. Тя заяви, че основната ѝ мисия като председател на КЗП е свързана с цените на храните и лекарствата, банковите такси, мобилните услуги и защитата на потребителите от нелоялни практики.

Тя напомни, че гражданите могат да ѝ подават сигнали, като често отговаря на телефона си сутрин между 7:30 и 9:00 часа. Манолова призова хората, които изпращат съобщения по Viber, да посочват трите си имена и телефон за обратна връзка, за да може оплакванията им да бъдат официално обработени и да се извършат необходимите проверки.