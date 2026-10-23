Свят

„Работата не беше за нея“: Левит с брутална оценка след 5-дневното фиаско с говорителката на Тръмп

Бившата прессекретарка Каролин Левит обяви, че Кейти Закария не е била подготвена за поста в Белия дом. Близки до уволнената я защитиха, а екипът на президента вече търси нов говорител преди междинните избори

23 октомври 2026, 10:48
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К аролин Левит взе отношение за първата си приемничка на поста прессекретар на Белия дом, заявявайки, че позицията „не е била за“ Кейти Захария.

Левит каза пред Fox News, че това да бъдеш говорител на президента Тръмп „изисква много подготовка и понякога не знаеш как някой ще се представи, докато не излезе там“.

Източник: Getty Images

„Пожелаваме на Кейти всичко най-добро. Работата очевидно не беше за нея, но пожелаваме на нея и семейството ѝ всичко добро“, добави тя.

Захария изкара пет дни като прессекретар на Тръмп, като даде кратък брифинг, на който беше видимо нервна. След напускането си тя се върна в дома си в Калифорния и запази мълчание, като беше уловена на обществени места да тренира и отново носеща шапка с надпис MAGA.

Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом
Каролин Ливит: Най-младият прессекретар в историята на Белия дом Източник: Getty Images

Поддръжниците на Захария обаче критикуват не особено деликатната оценка на Левит.

„Не е справедливо бившият прессекретар да продължава да се отнася брутално към ръчно избраната приемничка на президента Тръмп“, каза за The Post източник, близък до Захария.

„Кейти беше категорична да не дава никакви интервюта нито за приятелски, нито за враждебни медии, отказа профилни материали и би искала отразяването да се фокусира върху упоритата работа на президента Тръмп“, продължи източникът.

„Тя няма да тръгне на турне за самореклама, защото това не носи полза на президента. И тя остава безкомпромисно лоялна, докато е изправена пред небивали атаки срещу себе си“, разкрива още източникът.

Зад кулисите част от администрацията признава, че наЗахария ѝ е бил даден труден старт.

Тя пристигна със самолет от Калифорния за интервю с президента Тръмп в петъка преди да започне работа, след това се върна обратно в Калифорния, за да си опакова багажа, и се върна във Вашингтон през уикенда. Понеделник премина в оформяне на документите - попълване на формулярите и информацията за проверка, необходими за работа в правителството.

Кейти Захария
Кейти Захария Източник: Getty Images

Първият ѝ брифинг беше във вторник сутринта, което практически беше първият ѝ пълен работен ден, и тя беше изпратена в залата за медии, за да се изправи срещу журналистите.

„Винаги съм била дълбоко благодарна за възможността да подкрепям президента Тръмп и неговата програма в медиите през годините, преди той да ме помоли да служа като прессекретар“, каза Захария пред The Post.

„Няма друг президент в историята като него. Той самостоятелно спаси Америка с ефективните си политики и никой не е бил подлаган на толкова неумолими атаки от медиите, колкото президентът Тръмп“, каза Захария.

Тя продължи: „Той заслужава справедливо отразяване на истинските победи, които осигурява на американците - историческа сигурност на границата, мащабни нови инвестиции в производството и енергетиката, както и инициативата за женско здраве, която той и първата дама току-що стартираха. Продължавам напълно да подкрепям невероятната работа, която той върши за американския народ и за интересите на Америка по света“.

Каролин Ливит
Каролин Ливит Източник: Getty Images

Не се очаква администрацията да назначи нов прессекретар преди междинните избори през ноември.

„Не бих очаквал нищо ново преди междинните избори“, каза запознат източник пред The Post.

Левит заяви, че помага на президента да намери нов човек за една от най-публичните роли в администрацията, която тя нарече „една от най-трудните работи в политиката“.

„Предложих помощта си на президента, за да му помогна да избере някой, който може да служи добре на него и на страната“, каза тя пред Fox.

Тя обаче отказа да предостави списък с имена, които се разглеждат за ролята.

„Ще запазя личния си съвет към президента в тайна, но очевидно говоря с него за това какво включва работата, а той я познава много добре. Никой не разбира пресата по-добре от Доналд Тръмп. Той знае, че се нуждае от някой, който е корав, който е умен, който разбира политиките му, който е лоялен и който може да излезе там и да влезе в битка“, каза Левит.

„Има много хора, които искат работата… От президента зависи да вземе това решение“, заяви тя.

Левит получи възторжени отзиви за работата си като прессекретар. Тя се оттегли през август, за да прекарва повече време със семейството си, което включва две малки деца.

Тя обаче остава в екипа на Тръмп, работеща като говорител за политическото му крило.

Тя беше в Манчестър, Ню Хампшър, в сряда, за да говори пред турнето „Make the Heaven Crowded“, където обсъди как се е подготвяла за пресбрифингите си.

„Подготвях се адски много, особено за този първи брифинг“, каза Левит.

„Вложих цялата си енергия в подготовката. Четях. Учех. Говорих с всеки член на кабинета. Говорих с президента“, каза тя.

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24 снимки
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария
Кейти Захария

Левит говори и пред Миранда Девайн от „Pod Force One“ в края на миналата година за заставането на трибуната в залата за брифинги.

„Залата за пресбрифинги може да бъде бойно поле, а понякога е така и зад кулисите, но аз казвам на нашия екип, че трябва да бъдем професионалисти и да им предоставяме факти, а никой не прави това по-добре от президента Тръмп“, каза Левит.

Междувременно Захария заяви пред The California Post, че не съжалява за нищо.

„Гордея се, че казах „да“, че застанах твърдо зад това, в което вярвам, и че продължих да подкрепям президента дори когато обстоятелствата не бяха идеални за мен - показвайки на децата си какво означава кураж пред лицето на критиката“, каза Захария.

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Каролин Ливи
Каролин Ливи
Каролин Ливи
Каролин Ливи

 

Източник: NYP/ Fox News    
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