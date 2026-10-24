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Фридрих Мерц: Русия и екстремистите оказват мащабен натиск върху Германия

Германският канцлер Фридрих Мерц обяви мерки за намаляване на цената на тока в Мюнхен и бе категоричен, че няма да сътрудничи с крайнодясната „Алтернатива за Германия“

Стела Христова Стела Христова

24 октомври 2026, 15:22
Фридрих Мерц: Русия и екстремистите оказват мащабен натиск върху Германия
Германският канцлер Фридрих Мерц   
Източник: БТА

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че Германия е изправена пред сериозен натиск както от екстремистки партии вътре в страната, така и от външни противници, включително от Русия, предаде агенция Ройтерс. Според Мерц съществува „мащабна заплаха“ от руска страна, която има за цел да дестабилизира германската държава.

Изказването си той направи по време на партийния конгрес на Християнсоциалния съюз (ХСС) - баварската посестрима партия на неговия Християндемократически съюз (ХДС). В речта си в Мюнхен Мерц подчерта, че двете политически сили носят пряка отговорност за бързото прокарване на икономически реформи, които да укрепят социалната стабилност в страната.

Канцлерът бе категоричен, че управляващата коалиция трябва да намали разходите за електроенергия за абсолютно всички потребители в Германия още през следващата година, предаде ДПА. „Ако това е възможно, а аз смятам, че е, данъкът върху електроенергията трябва да бъде намален, така че хората отново да имат повече пари в джобовете си“, заяви той пред делегатите в Мюнхен.

Коментарите на Мерц вероятно ще засилят вътрешното напрежение във федералното правителство. Наскоро финансовият министър Ларс Клингбайл от Германската социалдемократическа партия (ГСДП) заяви, че очакваното увеличение на данъчните приходи няма да бъде достатъчно за финансирането на подобно общо намаление. В коалиционното си споразумение правителството пое ангажимент за сваляне цените на тока, но поради финансови ограничения мярката до момента се прилага единствено за производствения сектор, земеделието и горското стопанство — политика, за която лидерът на ХСС Маркус Зьодер отправи неколкократни критики.

По време на конгреса Фридрих Мерц препотвърди и твърдата си позиция срещу промяна в политиката на т.нар. санитарен кордон спрямо крайнодясната формация „Алтернатива за Германия“ (АзГ). По този начин он отхвърли появилите се призиви от среди в собствената му партия за търсене на форми на сътрудничество с АзГ.

„Всеки, който смята, че трябва да гласува за тези хора, няма място в нашия съюз. Те нямат място сред нас“, подчерта Мерц пред участниците в конгреса на ХДС и ХСС.

Редактор: Стела Христова
Източник: Асен Георгиев/БТА    
Фридрих Мерц Германия Русия руска заплаха Алтернатива за Германия цени на електроенергията
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