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Страховита Хелоуин седмица с премиерни заглавия по KINO NOVA

От понеделник до събота филмовият канал ще превземе ефира с най-мрачните трилъри и психологически хоръри – в един, от които ще блести и Мария Бакалова

24 октомври 2026, 13:52
Страховита Хелоуин седмица с премиерни заглавия по KINO NOVA

Д оза адреналин и страховито напрежение очаква киноманите в Седмицата на Хелоуин по KINO NOVA. От понеделник до събота зрителите ще се потопят в мрачния свят на хоръра и психологическия трилър с тематична филмова селекция, която включва четири премиерни заглавия.

Напрегнатият научнопопулярен хорър „Не!“ слага начало на страшната седмица в понеделник от 23:00 ч. Калифорнийско ранчо ще се превърне в арена на борба с хищно извънземно същество. То търси следващата си жертва, а брат и сестра ще направят всичко по силите си, за да разкрият пред света огромната опасност. Във вторник от 23:40 ч. Ралф Файнс и Аня Тейлър-Джой ще представят черната комедия и психологически трилър „Менюто“. Заможни хора от всички краища на света се събират на изолиран остров за ексклузивна вечеря. Срещата им с шеф Джулиан Слоуик ще прерасне от вълнуващо приключение в страховита борба за оцеляване.

Култовият режисьор М. Найт Шамалан, с богат опит в създаването на успешни психологически трилъри, ще пренесе киноманите на уединен плаж в сряда от 23:30 ч. с „В капана на времето“. Няколко семейства ще изберат да почиват именно там без да знаят, че тридесет минути на това изолирано място се равняват на цяла година от човешкия живот. Ще открият ли изход преди времето им да е изтекло?

Вечерта в четвъртък (23:10 ч.) е запазена за майстора на хоръра Стивън Кинг и премиерата на „Торбалан“. Едно семейство се изправя срещу кошмарно същество, което се храни със страха и скръбта им. Номинираната за „Оскар“ Мария Бакалова е звездата в трилъра „Убийствена игра“ в петък от 23:10 ч. Премиерното заглавие ще проследи съдбата на група младежи, които ще се окажат заключени в луксозно имение. Невинна игра ще отключи параноя и паника, а един от тях ще загуби живота си. Кой е убиецът сред тях?

Две премиери ще бележат финала на страшната седмица във вечерта на Хелоуин. В събота от 21:00 ч. фантастичният трилър „Нито звук: Ден първи" ще пренесе зрителите в първия ден на извънземната инвазия насред хаоса на Ню Йорк. Когато чудовищата ловуват при най-малкия шум, единственият начин човечеството да доживее утрешния ден е... да не издава нито звук.

След това в 23:00 ч. ужасът продължава с финалната и най-мрачна глава от емблематичната хорър сага на семейство Ламбърт. Джош (Патрик Уилсън), Рене (Роуз Бърн) и Далтън (Тай Симпкинс) се завръщат в „Коварен капан: Червената врата", за да отворят вратата към отвъдното. Девет години след първия сблъсък с демоните, баща и син трябва да се изправят срещу най-дълбоко погребаните семейни тайни, за да ги 
заключат завинаги. 

Не пропускайте Седмицата на Хелоуин по KINO NOVA!

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