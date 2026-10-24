Варна и Констанца стават център на нов европейски хъб за сигурност в Черно море

Ч ерноморски хъб за сигурност ще бъде обособен в българския град Варна и румънския Констанца. Това съобщи външният министър на България Велислава Петрова, която посети Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ съвместно с министъра за Европа и външните работи на Френската република Жан-Ноел Баро.

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Черноморският хъб за сигурност е част от стратегическия европейски подход за гарантиране на сигурността в Черно море, поясни Петрова. Тя припомни, че още в началото на мандата на настоящото правителство по темата е било договорено партньорство с Румъния на равни начала, с основен фокус върху справянето с хибридните и киберзаплахите, както и опазването на морската околна среда.

Източник: БТА

В момента усилията са насочени към техническата част по обособяването на хъба във Военноморското училище във Варна, като наличната техническа основа и експертен опит са напълно гарантирани, допълни министърът. Според нея предстои разширяване на инфраструктурната база и определяне на конкретните механизми за обработка и използване на събираната информация. ВВМУ ще играе ключова роля като главен партньор на местно ниво, като същевременно изключително важна остава подкрепата от страна на Франция и Европейския съюз за осигуряване на адекватно финансиране на инициативата.

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Петрова подчерта, че последните седмици са били изключително интензивни поради поредицата от атаки срещу търговски кораби в Черно море, които ясно показват, че акваторията все по-активно се превръща в зона на военни действия. Тя изтъкна, че морето е от ключово значение не само за региона, но и за Европа и редица други територии, чиято продоволствена стабилност зависи от търговските маршрути. България е реагирала бързо и отговорно както по отношение на евакуацията на застрашените моряци, така и чрез координация с партньорите от НАТО и ЕС.

Външният ни министър акцентира върху спешната необходимост от приемането на мораториум срещу атаките над търговски кораби в Черно море, като за тази цел се работи активно на регионално и съюзническо ниво съвместно с Франция. По отношение на двустранните отношения Петрова посочи, че установеното през 2008 г. стратегическо партньорство между София и Париж получава нов импулс с подписването на нова пътна карта, адаптирана към съвременните реалности в области като отбраната, изкуствения интелект и космическите технологии.

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Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че през последните седмици руската агресия в Украйна се разширява, а атаките срещу търговски съдове са се доближили опасно до териториалните води на България и Румъния. Той предаде послание за солидарност от името на Франция и Европа, подчертавайки, че подкрепата се изразява в конкретни действия.

Баро потвърди френската подкрепа за бъдещата платформа за морска сигурност във Варна и Констанца, определяйки я като проект на ЕС за защита на източния му фланг срещу хибридни заплахи. Той изтъкна, че единственият правилен отговор на агресията е европейската солидарност и съвместните действия. Според него натискът върху Русия трябва да продължи, включително чрез подготвяния 22-ри пакет от санкции на ЕС и активна борба с дезинформацията.

Френският дипломат номер едно засегна и темата за подготовката на мира, изтъквайки, че приемането на мораториум върху ударите по търговски кораби е било обсъдено и на международната среща в Истанбул с участието на външни министри от Европа и Близкия изток. Подписването на такъв мораториум би било от полза за целия свят и особено за държавите от Близкия изток и Африка, които разчитат на доставките на зърно. Баро добави, че макар украинският президент Володимир Зеленски да показва готовност за подобно споразумение, към настоящия момент Русия е страната, която блокира всички подобни инициативи.